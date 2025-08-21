Kraków zabiega o dofinansowanie z KPO na wprowadzenie strefy czystego transportu

Aktualizacja: 22.08.2025 03:54 Publikacja: 21.08.2025 20:22
Strefa czystego transportu w Krakowie ma działać od początku 2026 roku
Foto: AdobeStock
Utworzenie stref czystego transportu (SCT) w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców jest ustawowym obowiązkiem, jest też – jak twierdzą samorządowcy w swoim liście „jednym z kamieni milowych realizacji Krajowego Planu Odbudowy (KPO)”.
– Mając na uwadze zapowiadaną aktualizację KPO i decyzję Rady Miasta Krakowa o wprowadzeniu z dniem 1 stycznia 2026 r. SCT na obszarze miasta Krakowa oraz fakt, iż utworzenie strefy nie jest powiązane z zapewnieniem źródeł finansowania niezbędnych inwestycji, w imieniu gmin tworzących Stowarzyszenie Metropolia Krakowska, zwracamy się z wnioskiem o wprowadzenie zmian w KPO, które umożliwiłyby dofinansowanie inwestycji niezbędnych do skutecznego wdrożenia SCT – piszą do przewodniczącej von der Leyen i premiera Tuska sygnatariusze apelu.
Temat dofinansowania potrzebnego do wprowadzenia stref nie jest nowy, bo już w październiku 2024 r. Kraków wspólnie ze Związkiem Miast Polskich i Polskim Alarmem Smogowym wskazywał na potrzebę utworzenia w ramach Krajowego Planu Odbudowy rozwiązań, które będą wspierały finansowo miasta wprowadzające strefy. Żadne konkretne rozwiązania jednak nie zostały wdrożone. Jak na razie jedyna strefa i to na dość okrojonym obszarze funkcjonuje w Warszawie (od lipca 2024 roku), a od 1 stycznia 2026 r. ma obowiązywać w Krakowie.
– Wprowadzenie stref napotyka na problemy. Na pewno również z tego powodu, że przy ich wprowadzaniu nie ma wsparcia dla mieszkańców, których strefa dotyczy. Jak np. mieszkańcy naszej gminy, którzy do Krakowa dojeżdżają i skutki wprowadzenia strefy odczują, bo np. mogą zostać pozbawieni wjazdu do miasta jeżeli go nie opłacą. Uważamy, że wsparcie na inwestycje, które spowodują większą dostępność miast ze strefami czystego transportu jest bardzo potrzebne. Czy będzie to dofinansowanie ścieżek rowerowych, czy parkingów P&R – ważne jest wszystko. A środki na takie wsparcie mogą pochodzić z KPO, bo tu nie wszystkie pieniądze przeznaczone na elektromobilność zostaną wykorzystane, te na dofinansowanie samochodów elektrycznych raczej nie. Nic więc naszym zdaniem nie stoi na przeszkodzie, by przeznaczyć je na tego typu inwestycje – podkreśla Krzysztof Wołos, wójt gminy Wielka Wieś.
Zdaniem samorządowców dofinansowanie z KPO powinno zostać przeznaczone na wszystko to, co podniesie dostępność i atrakcyjność transportu zbiorowego oraz zrównoważonych form mobilności, czyli np. wymienioną już budowę parkingów P+R, zakup niskoemisyjnych autobusów, rozbudowę infrastruktury rowerowej, czy budowę nowych linii tramwajowych.
– Chodzi o stworzenie realnych i wygodnych alternatyw dla codziennego korzystania z samochodów spalinowych. O wszystko to, co wspiera wdrażanie strefy i zwiększa jej społeczną akceptowalność. I w Warszawie, i w Krakowie z zaakceptowaniem zasad strefy, samej zasadności jej istnienia był i jest jednak problem – podsumowuje Dariusz Nowak, rzecznik krakowskiego magistratu.
Samorządowcy zaznaczyli, że dofinansowanie do inwestycji związanych z wprowadzeniem stref niekoniecznie musi pochodzić z KPO, mogą to być również inne środki krajowe i europejskie. Jednocześnie zadeklarowali pełną gotowość do podjęcia rozmów na temat szczegółowych rozwiązań dotyczących zasad, kosztów oraz terminów realizacji planowanych projektów.
Pod apelem podpisali się Aleksander Miszalski, prezydent Krakowa, Marek Jamborski, wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Krakowska i równocześnie wójt gminy Kocmyrzów-Luborzyca, a także przedstawiciele 14 gmin tworzących Stowarzyszenie Metropolia Krakowska oraz Polski Alarm Smogowy.
