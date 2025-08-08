Wakacje to czas na termomodernizację szkół i przedszkoli. Mniejsze koszty energii

Aktualizacja: 09.08.2025 04:51 Publikacja: 08.08.2025 12:59
Samorządowe inwestycje prowadzone w czasie wakacji w szkołach obejmują często docieplanie ścian
Foto: Adobe Stock
– W tym roku kontynuujemy program termorenowacji placówek oświatowych, którego celem jest poprawa efektywności energetycznej obiektów. To przekłada się na zmniejszenie kosztów zużycia energii – mówi Piotr Garlacz z Urzędu Miasta Poznania.
Z kolei Dariusz Czapla z katowickiego ratusza dodaje, że miasto koncentruje się w trakcie wakacji na remontach i inwestycjach realizowanych wewnątrz placówek edukacyjnych, tak, aby dzieci mogły po wakacjach wrócić do przygotowanych klas.
Prace w kilku placówkach Gdańsku obejmują m.in. wymianę dachów, ocieplenie ścian poniżej terenu, ocieplenie stropu, wymianę drzwi zewnętrznych, montaż nowej stolarki okiennej oraz drzwi zewnętrznych, wykonanie hydroizolacji ścian piwnic. Zaplanowano też wymianę systemów grzewczych, m.in. instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej, wymianę i modernizację instalacji elektrycznej, montaż instalacji fotowoltaicznej, montaż nowej stolarki okiennej oraz drzwi zewnętrznych, wykonanie hydroizolacji ścian piwnic.
– Na realizację termomodernizacji planujemy przeznaczyć ok. 40,4 mln zł, z czego 22,5 mln będzie pochodziło ze środków unijnych, a pozostała kwota to wkład własny miasta w wysokości ok. 17,9 mln zł – mówi Dariusz Czapla.
W Gdańsku obecnie realizowanych jest 15 dużych inwestycji o łącznej wartości niemal 22 mln zł. W szkołach nie tylko modernizuje się infrastrukturę, ale również wykonuje drobne prace, które sprawią, że 1 września dzieci wrócą do bezpiecznych i przyjaznych przestrzeni w szkołach, przedszkolach i żłobkach.
– Zakres naszych działań jest bardzo szeroki i dość zróżnicowany: prowadzimy zarówno prace polegające na remontach dachów, jak również zagospodarowujemy teren przy przedszkolach czy szkołach – mówi Krzysztof Małkowski z Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska. – Chcemy, aby placówki szkolne były bardziej bezpieczne i komfortowe dla użytkowników – dodaje.
Z kolei Poznań uzyskał dofinansowanie dla projektu "Zwiększenie efektywności energetycznej poznańskich placówek oświatowych" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. – Umowę o dofinansowanie podpiszemy w sierpniu – mówi Krzysztof Wawron, zastępca dyrektora Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta Urzędu Miasta Poznania. Projekt realizowany będzie do końca roku.
Zakłada kompleksową modernizację energetyczną budynków trzech placówek oświatowych, gdzie zaplanowano m.in. docieplenie ścian i stropodachu, wymianę stolarki otworowej, modernizację systemu c.o. i c.w.u. oraz wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła, a także montaż paneli fotowoltaicznych. Poza tym ma być przeprowadzona wymiana oświetlenia na energooszczędne oraz montaż inteligentnych systemów zarządzania energią. Te inwestycje mają w sumie kosztować prawie 37 mln zł, z czego dofinansowanie to ponad 20 mln zł.
Niezależnie w Poznaniu zaplanowano modernizację kilku kotłowni w szkołach, modernizację instalacji centralnego ogrzewania, a także wymianę stolarki okiennej. Na ten cel miasto zabezpieczyło 1,8 mln zł.
W Warszawie większość prac związanych z termomodernizacją budynków oświatowych rozpoczęła się niezwłocznie po zakończeniu roku szkolnego. – Czasem zdarza się, że z uwagi na szeroki zakres prac realizacja inwestycji trwa dłużej niż okres wakacji – przyznaje Marzena Gawkowska, rzeczniczka prasowa stołecznego ratusza.
Obecnie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej Warszawy, w latach 2025-2027, zaplanowano termomodernizację łącznie 36 budynków (przedszkoli, szkół oraz szkolnych obiektów sportowych). A łączny koszt prac termomodernizacyjnych (lata 2025-2027) to ponad 230 mln zł, z czego ponad 150 mln zł to dofinansowanie z KPO, z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz ok. 40 mln zł wkładu z budżetu samego miasta.
Zakres prac może być różny w zależności od stanu technicznego budynku, jednak najczęściej obejmuje ocieplenie przegród zewnętrznych. Poza tym wymieniane są stare okna – na energooszczędne czy drzwi zewnętrzne na szczelne i dobrze izolujące. Modernizację przechodzi też system ogrzewania. Stare piece będą wymieniane na nowoczesne kotły, czy pompy, a część placówek jest przyłączana do systemu miejskiego.
We Wrocławiu w trakcie wakacji prace związane z termomodernizacją oraz poprawą efektywności energetycznej prowadzone są w 33 placówkach oświatowych na terenie miasta.
Wśród nich: dziewięć placówek objęto pracami dociepleniowymi (obejmującymi m.in. elewacje, dachy czy fundamenty), a w 24 realizowane są zadania związane z modernizacją instalacji grzewczych oraz poprawą parametrów energetycznych budynków, m.in. poprzez montaż zaworów termostatycznych, odpowietrzających oraz wymianę grzejników.
– Dodatkowo, prowadzone są postępowania przetargowe dla kolejnych 2 obiektów, w których podobne działania zostaną wkrótce zainicjowane – mówi Monika Dubec z wrocławskiego ratusza.
Łączna wartość inwestycji – zarówno zakończonych, jak i kontynuowanych w kolejnych miesiącach – to ok. 25 mln zł. Większość środków pochodzi z budżetu miasta, a czasem z dotacji unijnych.
Dlaczego termomodernizacja szkół i przedszkoli jest ważna dla samorządów? – Daje konkretne korzyści, takie jak poprawa efektywności energetycznej, komfortu cieplnego użytkowników czy zmniejszenie kosztów eksploatacji, tj. kosztów zużycia energii i ogrzewania – mówi Marzena Gawkowska ze stołecznego ratusza.
Monika Dubec z wrocławskiego ratusza dodaje, że działania miasta przyniosą wymierne korzyści w postaci zmniejszenia zużycia energii cieplnej, a co za tym idzie – redukcji kosztów eksploatacyjnych obiektów oświatowych.
