Wakacje to czas na termomodernizację szkół i przedszkoli. Mniejsze koszty energii

– W tym roku kontynuujemy program termorenowacji placówek oświatowych, którego celem jest poprawa efektywności energetycznej obiektów. To przekłada się na zmniejszenie kosztów zużycia energii – mówi Piotr Garlacz z Urzędu Miasta Poznania.

Z kolei Dariusz Czapla z katowickiego ratusza dodaje, że miasto koncentruje się w trakcie wakacji na remontach i inwestycjach realizowanych wewnątrz placówek edukacyjnych, tak, aby dzieci mogły po wakacjach wrócić do przygotowanych klas.

Szkoły będą bardziej komfortowe

Prace w kilku placówkach Gdańsku obejmują m.in. wymianę dachów, ocieplenie ścian poniżej terenu, ocieplenie stropu, wymianę drzwi zewnętrznych, montaż nowej stolarki okiennej oraz drzwi zewnętrznych, wykonanie hydroizolacji ścian piwnic. Zaplanowano też wymianę systemów grzewczych, m.in. instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej, wymianę i modernizację instalacji elektrycznej, montaż instalacji fotowoltaicznej, montaż nowej stolarki okiennej oraz drzwi zewnętrznych, wykonanie hydroizolacji ścian piwnic.

– Na realizację termomodernizacji planujemy przeznaczyć ok. 40,4 mln zł, z czego 22,5 mln będzie pochodziło ze środków unijnych, a pozostała kwota to wkład własny miasta w wysokości ok. 17,9 mln zł – mówi Dariusz Czapla.