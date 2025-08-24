Przez ostatnie pięć lat wskaźnik dzietności obniżył się najbardziej regionalnie w aglomeracji warszawskiej (z 1,61 w 2020 r. do 1,1 w 2024 r.) oraz w woj. pomorskim (z 1,53 w 2020 r. do 1,15 w 2024 r.). Najmniej zaś w woj. świętokrzyskim (z 1,18 w 2020 r. do 1,01 w 2024 r.) i na Mazowszu (poza Warszawą i okolicami) w zeszłym roku wynosił 1,29, a pięć lat temu – 1,41.

W 2020 r., tak samo jak w 2024 r., najwyższy wskaźnik urodzeń był na Mazowszu regionalnym oraz w woj. wielkopolskim, pomorskim i małopolskim. Ta lista liderów nie zmienia się od lat, tak jak po jej przeciwnej stronie (z najniższym wskaźnikiem) są: Świętokrzyskie, Dolnośląskie i Opolszczyzna.

O tym, jak przedstawiają się proporcje pomiędzy urodzeniami i zgonami, świadczy także zmniejszający się wskaźnik przyrostu naturalnego. W zeszłym roku było to średnio w kraju – 4,2 (wobec – 3,6 rok wcześniej). W przypadku tego wskaźnika różnice pomiędzy województwami są wyraźniejsze niż w przypadku wskaźnika urodzeń. Najmocniej widoczny jest brak wzrostu liczby mieszkańców w woj. śląskim (-6), łódzkim (-6,5) oraz świętokrzyskim (-6,7). Wciąż na minusie, ale najmniejszym, są regiony: Wielkopolska (-2,8), Pomorze (-2,5), aglomeracja warszawska (-1,9) oraz Małopolska (-1,8).

Do jakich regionów przyjeżdżają nowi mieszkańcy?

Dane regionalne pokazują także, że choć Polska stała się krajem imigracji netto, tj. takim, w którym napływ ludności przewyższa odpływ, to jednak saldo migracji zewnętrznych i wewnętrznych (czyli tego, jak osiedlają się cudzoziemcy, i jak mieszkańcy Polski zmieniają miejsce pobytu) w większości województw jest ujemne. Najbardziej w woj. lubelskim i świętokrzyskim. Świętokrzyskie to region, w którym urodziło się w zeszłym roku najmniej dzieci (proporcjonalnie do liczby mieszkańców) oraz drugi (po łódzkim), w którym zmarło najwięcej osób (także proporcjonalnie do liczby mieszkańców).

Dodatnie saldo migracji jest w woj. małopolskim, wielkopolskim, dolnośląskim, pomorskim i warszawskim stołecznym. Są to więc regiony z największymi w Polsce miastami. To właśnie do nich i gmin sąsiadujących przeprowadza się najwięcej osób w kraju.

Agnieszka Chłoń-Domińczak, ekonomistka i profesor SGH, przypomina, że w kompetencjach samorządów jest wiele działań, które mogą wpływać na zmiany demograficzne. – Są to wszystkie działania poza świadczeniami pieniężnymi – mówi. Pozytywnie na decyzje o posiadaniu dziecka może wpłynąć infrastruktura opieki nad małymi dziećmi, dostępność usług opiekuńczych nie tylko dla małych dzieci, ale też dla osób starszych, tak by ułatwić rodzinom godzenie ról domowych i zawodowych. – Niskiej dzietności towarzyszy wzrost liczby osób starszych, przystosowanie infrastruktury, stworzenie miejsc wypoczynku, ułatwienia w transporcie publicznym. Są to wszystko działania, za które odpowiada samorząd – wskazuje. Od jesieni ubiegłego roku działa przy ministrze pracy Rada do spraw polityki rodzinnej i demograficznej. Prof. Agnieszka Chłoń-Domińczak jest jej przewodniczącą, a członkami są demografowie i samorządowcy.