W odpowiedzi na wyzwania związane z jakością powietrza stolica realizuje szereg działań mających na celu poprawę jakości życia mieszkańców. Aktywnie uczestniczy m.in. w programie „Mazowsze bez smogu"
Współczesne rozumienie bezpieczeństwa się zmienia. Coraz większą uwagę poświęcamy zagrożeniom środowiskowym, które mają bezpośredni wpływ na zdrowie i jakość życia mieszkańców. Jednym z takich zagrożeń pozostaje zanieczyszczenie powietrza, które – choć często niewidoczne gołym okiem – stanowi realne zagrożenie dla zdrowia publicznego.
Według danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w skali globalnej każdego roku smog przyczynia się do milionów przedwczesnych zgonów. Na Mazowszu z powodu złej jakości powietrza rocznie przedwcześnie umiera ok. 4,6 tys. osób.
Pyły zawieszone PM10 i PM2,5, tlenki azotu oraz benzo(a)piren to substancje, które przenikają do organizmu, powodując choroby układu oddechowego, sercowo-naczyniowego, a także nowotwory. W kontekście bezpieczeństwa ekologicznego czyste powietrze staje się nie tylko wartością zdrowotną, ale również strategicznym celem polityki samorządowej.
W odpowiedzi na wyzwania związane z jakością powietrza stolica realizuje szereg działań mających na celu poprawę jakości życia mieszkańców. Warszawa aktywnie uczestniczy m.in. w programie „Mazowsze bez smogu”.
W ramach projektu wdrażane są rozwiązania wspierające mieszkańców w podejmowaniu decyzji proekologicznych. Są to m.in.:
Od 2017 r. z miejskich dotacji na wymianę pieców skorzystały tysiące gospodarstw domowych, co pozwoliło zredukować liczbę „kopciuchów” do ok. 1,4 tys. z 15 tys., czyli o ponad 90 proc. Dotacje te były i są finansowane wyłącznie przez miasto, bez udziału środków unijnych.
Poprawa jakości powietrza przekłada się bezpośrednio na zmniejszenie liczby hospitalizacji, ograniczenie kosztów leczenia chorób przewlekłych oraz wzrost produktywności społeczeństwa i dobrostanu ludzi.
Od 2017 r. stężenie pyłów PM2,5 spadło o 35 proc., PM10 – o 30 proc., a rakotwórczego benzo(a)pirenu – aż o 75 proc. Od 2023 r. średnioroczne poziomy zanieczyszczeń w Warszawie mieszczą się w polskich normach, co bezpośrednio wpływa na bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców.
Według wyliczeń Health and Environment Alliance (HEAL) dalsza poprawa jakości powietrza mogłaby w samej Warszawie zapobiec nawet 2 tys. przedwczesnych zgonów rocznie.
Skuteczność realizacji programu zależy nie tylko od działań instytucjonalnych, ale również od zaangażowania społecznego. Niemal 75 proc. warszawiaków przyznaje, że jakość powietrza wpływa na ich codzienną rutynę – ponad 40 proc. ogranicza wyjścia z domu, a tyle samo stara się nie otwierać okien w dni smogowe. Co trzeci mieszkaniec stolicy wskazuje jakość powietrza jako jedno z najważniejszych kryteriów oceny życia w danej okolicy.
Każdy mieszkaniec miasta może przyczynić się do poprawy jakości powietrza poprzez:
Dostępne narzędzia i wsparcie finansowe sprawiają, że działania proekologiczne są nie tylko możliwe, ale również opłacalne.
Wspólne działania na rzecz czystego powietrza to inwestycja w bezpieczną przyszłość Warszawy i całego regionu. Władze miasta nie poprzestają na dotychczasowych osiągnięciach – od października 2023 r. obowiązuje zakaz ogrzewania budynków węglem, a tylko w ubiegłym roku straż miejska przeprowadziła niemal 9 tys. kontroli palenisk.
Warszawa utworzyła również pierwszą w Polsce strefę czystego transportu, rozbudowuje komunikację publiczną i wspiera gminy ościenne, których emisje wpływają na jakość powietrza w stolicy.
Szczegółowe informacje o programie „Mazowsze bez smogu”, dostępnych formach wsparcia oraz kontakcie do ekodoradców znajdują się na stronie: powietrze.mazovia.pl.
