Materiał powstał we współpracy z M.St. Warszawą

Stały i niezakłócony dostęp do wody pitnej jest jednym z priorytetów dla miasta stołecznego Warszawy. Zadania w tym zakresie realizuje Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, dostarczające wodę zarówno dzielnicom Warszawy, jak również miejscowościom podwarszawskim, takim jak Pruszków, Raszyn, Piastów i Michałowice w ramach tzw. pasma pruszkowskiego.

Bezpieczeństwo ciągłości działania

Spółka posiada wdrożone rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa i cyberbezpieczeństwa infrastruktury krytycznej. Do rozwiązań tych należą m.in. plany bezpieczeństwa wody i plany ciągłości działania.

Potwierdzeniem tego są także realizowane w uzgodnieniu z właścicielem wielomilionowe programy inwestycyjne wzmacniające infrastrukturę wodociągową i kanalizacyjną.

Jakość wody pod czujnym okiem

Każdego dnia Wodociągi Warszawskie uzdatniają ok. 350 mln l wody. Proces ten pozostaje pod ścisłą kontrolą certyfikowanych laboratoriów, które codziennie wykonują kilkaset testów wody – również tej, która już znalazła się w sieci wodociągowej. Dzięki specjalistycznemu sprzętowi laboranci mogą badać wodę pod kątem ponad 70 kryteriów, wśród których znajdują się m.in. jej mętność, zapach i smak.

Warszawska kranówka spełnia wszystkie wymogi określone w rozporządzeniu ministra zdrowia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Dzięki unikatowemu systemowi jej ujmowania spod wiślanego dna za pomocą drenów woda już na etapie poboru cechuje się wysokimi parametrami dotyczącymi m.in. jej mętności.

Dodatkowo w uzupełnieniu pracy ludzi i specjalistycznego systemu nad bezpieczeństwem wody dla Warszawy czuwają małże i ryby w ramach systemu biomonitoringu wody. Zarówno akwaria małży, jak i ryb zostały umieszczone na ujęciach wody, dzięki czemu już na etapie ujmowania woda pozostaje pod ich kontrolą. Zwierzęta te zostały wybrane jako wsparcie w kontroli bezpieczeństwa wody z uwagi na swoją wrażliwość na zanieczyszczenia, tj. pestycydy czy metale ciężkie.

Warszawska kranówka jest wysokiej jakości. Można ją pić bez konieczności gotowania Foto: bartosz buk

Warszawa wzmacnia gotowość na niskie stany wody

Obserwowane od kilku lat powtarzające się okresy suszy związane ze zmianami klimatu oraz wiążące się z tym obniżone stany wody w Wiśle to spore wyzwanie, zwłaszcza dla ponad dwumilionowej aglomeracji, jaką jest Warszawa. Dzięki dwóm źródłom wody dla Warszawy – Wiśle, zapewniającej ok. 70 proc. dostaw, oraz Zalewowi Zegrzyńskiemu, pokrywającemu ok. 30 proc. zapotrzebowania na wodę – miasto jest bezpieczne, nawet podczas ekstremalnie niskiego poziomu wody w Wiśle. Co istotne, w przypadku niedoboru wody z jednego źródła możliwe jest sterowanie strefami zasilania w taki sposób, by uzupełniać ewentualne braki wody dla danej strefy.

Dla zwiększenia wydajności systemu poboru wody Wodociągi Warszawskie rozpoczęły już prace nad budową nowego ujęcia wody na Wiśle. Zaś dla jej wysokiej jakości, nawet przy niskim stanie, spółka zamówiła dodatkowe jednostki pływające – spulchniacze hydrauliczne Chude Wojtki – których zadaniem jest utrzymywanie odpowiedniego stanu wiślanego dna. Służy to niezakłóconemu przenikaniu wody z Wisły do drenów, którymi woda kierowana jest do ujęć, a następnie do stacji uzdatniania wody.

Z uwagi na zmiany klimatu, a co za tym idzie – globalne ocieplenie – należy się liczyć ze wzrostem częstotliwości i zasięgiem zjawiska suszy, a także wzrostem częstotliwości i nasilania się ekstremalnych zdarzeń powodziowych. Potwierdza się, że spółka od lat realizuje program inwestycyjny, którego skutkiem są inwestycje, które wzmacniają bezpieczeństwo zarówno w zakresie ujęć wody jak i procesów uzdatniania.

Edukacja ekologiczna

Z uwagi na postępujące zmiany klimatu i zagrożenia płynące z sytuacji geopolitycznej niezbędne są nie tylko konkretne działania służące minimalizowaniu deficytu wody czy ochronie obiektów, ale także odpowiednie edukowanie społeczeństwa.

Dlatego Wodociągi Warszawskie od 2007 r. prowadzą Program Edukacji Ekologicznej i biorą udział w wydarzeniach miejskich, podczas których poruszany jest temat racjonalnego gospodarowania wodą. W ciągu ostatnich kilkunastu lat spółka zamontowała ponad 400 źródełek z warszawską kranówką w szkołach i budynkach użyteczności publicznej, a także przeszkoliła ponad 15 tys. dzieci i młodzieży.

