W lipcu minister rodziny, pracy i polityki społecznej zapowiedziała rozpoczęcie prac nad ustawą, która ma wprowadzić zakaz bezpłatnych staży. Tymczasem na Mazowszu – w urzędzie marszałkowskim – płatne praktyki studenckie nie są żadną nowością.

– Od dziesięciu lat prowadzimy płatne praktyki dla studentów. Wybieramy najlepszych kandydatów. Uczymy, dajemy szansę na rozwój i nabycie cennych na rynku kompetencji. Za pracę oferujemy młodym ludziom godziwe wynagrodzenie. Tegoroczna pensja to 6405 zł brutto. Ten model bardzo dobrze się sprawdza – mówi Jan Waldemar Kuliński, sekretarz województwa mazowieckiego, dyrektor Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

Zapowiedziane przez resort rodziny, pracy i polityki społecznej przepisy mają poprawić sytuację młodych osób wkraczających na rynek pracy. I wygląda na to, że samorządy na różnych szczeblach chcą w tym pomóc.

Doświadczenia z Mazowsza

Praktyki w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego to dla studentów doskonała okazja do zdobycia cennego doświadczenia zawodowego. Do tej pory w programie „Praktyki u Marszałka” wzięło udział 568 młodych osób. W tym roku wpłynęły aż 454 zgłoszenia od studentów z 34 uczelni. To o ponad 100 osób więcej niż w zeszłym roku! Najwięcej studentów zgłosiło się z: Uniwersytetu Warszawskiego (179), Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego (68), Politechniki Warszawskiej (39), SWPS-u (24) i Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (23). Najchętniej aplikowali studenci: prawa (64), ekonomii (30), administracji, zarządzania, europeistyki oraz gospodarki przestrzennej (po 21). Aż 20 z 50 przyjętych osób to studenci najlepszej polskiej uczelni – Uniwersytetu Warszawskiego.

– Nasz urząd cieszy się dużym zaufaniem studentów. Program jest dobrze przygotowany, a młodzi ludzie mają szansę na rozwój kompetencji i zdobycie praktycznej wiedzy dzięki udziałowi w szkoleniach i webinariach – podkreśla Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.

Wakacyjne praktyki w urzędzie marszałkowskim są podzielone na dwie tury. 24 studentów właśnie je zakończyło, a kolejnych 26 rozpoczęło pracę 18 sierpnia. Młodzi ludzie pracują pod okiem opiekunów, którzy wprowadzają ich w tajniki pracy urzędu. Praktykanci mogą wziąć udział w ciekawych szkoleniach i spotkaniach tematycznych z ekspertami.

– Dzięki praktykom w urzędzie marszałkowskim uczę się współpracy z mediami, uczestniczę w konferencjach prasowych czy przygotowuję komunikaty prasowe, co przyda mi się w rozwoju mojej kariery zawodowej. To doświadczenie jest dla mnie bardzo cenne – zaznacza Franciszek Matuszewski, tegoroczny praktykant w Biurze Prasowym.

Spośród jednostek organizacyjnych urzędu, w których można odbywać praktyki, największym zainteresowaniem studentów cieszyły się: Wydział Legislacyjny (48 zgłoszeń), Wydział Kultury (43 zgłoszenia), Wydział Zarządzania Europejskim Funduszem Rozwoju Regionalnego (32 zgłoszenia) i Wydział Współpracy z Zagranicą (29 zgłoszeń). To studenci sami decydują, w którym departamencie odbywają praktyki. A wybór realizowanych zadań jest duży. Od przygotowywania wydarzeń kulturalnych, przez wydawanie decyzji na wycinkę drzew, realizację projektów prozdrowotnych, po współpracę z zagranicą czy organizowanie konferencji prasowych.

Co więcej, praktyki odbywają się nie tylko w siedzibach urzędu marszałkowskiego w Warszawie, lecz także w jego delegaturach w Płocku i Ostrołęce. Praktyki trwają 30 dni roboczych, czyli 210 godzin, i są płatne. Studenci odbywają je na podstawie umowy-zlecenia.

Umowę o kształceniu kadry na studiach podyplomowych z zarządzania w sektorze publicznym podpisali prof. Alojzy Z. Nowak, rektor Uniwersytetu Warszawskiego (trzeci od lewej), i marszałek Adam Struzik (czwarty od lewej) Foto: tomasz słupski

Współpraca z Uniwersytetem Warszawskim

W czerwcu urząd marszałkowski zawarł porozumienie z Uniwersytetem Warszawskim. W jego efekcie pierwsza grupa urzędników na szczeblu kierowniczym rozpocznie studia podyplomowe na Wydziale Zarządzania UW. Przed samorządowymi menedżerami dwa semestry zajęć i 170 godzin dydaktycznych. Studia dla pierwszych dwóch grup rozpoczną się jesienią.

– Naszą ambicją jest tworzenie nowoczesnego i służącego Mazowszanom urzędu. Chcemy budować zaufanie społeczeństwa do instytucji publicznych. Profesjonalne i bezstronne świadczenie usług jest obowiązkiem każdego pracownika naszego urzędu – podkreśla marszałek Adam Struzik.

W programie studiów znalazły się tematy związane z: komunikacją, negocjacjami i zarządzaniem zmianą, budowaniem zespołów wielopokoleniowych, sztuczną inteligencją, a także kształtowaniem kultury organizacji w duchu efektywności. Większość zajęć dydaktycznych będą stanowiły warsztaty i studia przypadku (ang. case study).

– Jakość administracji publicznej świadczy o kondycji państwa i samorządu. W czasach tak dynamicznych zmian pracownicy muszą cały czas podnosić kwalifikacje, zdobywać nowe kompetencje, ale też rozwijać umiejętności miękkie – zaznacza sekretarz województwa Jan Waldemar Kuliński.

To już drugie studia podyplomowe, jakie Uniwersytet Warszawski prowadzi dla pracowników urzędu marszałkowskiego. – Dzisiaj największym wyzwaniem nie tylko w urzędach, ale także w firmach komercyjnych jest umiejętność słuchania pracowników. Często komunikacja ze strony szefów jest jednostronna, a powinna następować wymiana. Najczęściej przez dyrektorów są wydawane tylko polecenia, nie słuchają podwładnych. Warto tę postawę zmieniać – mówi prof. dr hab. Grzegorz Karasiewicz, dziekan Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

Zajęcia będą prowadzone w duchu New Public Management. Istotą tego modelu jest adaptacja technik zarządzania stosowanych w korporacjach do środowiska zarządzania organizacjami publicznymi.

