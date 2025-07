Żeby woda nie uciekała. "Trzeba uczyć mieszkańców prostych nawyków"

Wrocławskie Wodociągi prowadzą kampanię #SzanujWodę, zachęcając właśnie do zmiany takich codziennych nawyków, które mają ogromne znaczenie dla środowiska. Oszczędzania wody dotyczy częściowo akcja #WrocławNieMarnuje. Jednym z elementów akcji jest bowiem edukowanie w zakresie niemarnowania wody. Stolica Dolnego Śląska od lat, z powodzeniem prowadzi kampanię #PijKranówkę!, zachęcając wrocławian do picia kranówki na co dzień i od święta, dlatego podczas większości wydarzeń miejskich ((wydarzenia sportowe, pikniki, warsztaty, koncerty) za darmo rozdawana jest woda z kranu w ekologicznych kubkach.

Akcje zachęcające do picia wody z kranu prowadzi też Kraków, który dodatkowo chwali się, że jest to druga w świecie, jeżeli chodzi o czystość, kranówka. W Katowicach realizowana jest kampania „Kranówka Katowicka – Szluknij sie z kokotka”. Jej celem jest zachęcenie mieszkańców do picia wody z kranu jako alternatywy dla wody butelkowanej. W podobnym duchu Katowickie Wodociągi zrealizowały w tym roku akcję „ZabierzWodęNaMajówkę”, która zachęcała mieszkańców miasta do zabierania ze sobą na wiosenne wycieczki, pikniki i wyjazdy majówkowe wody z kranu w wielorazowych butelkach.

Ważna błękitno-zielona infrastruktura

Z ministerialnego programu „Moja woda” mogą skorzystać gospodarstwa domowe. Dostaną dofinansowanie na zbieranie i wykorzystywanie wód opadowych i roztopowych. Dofinansowanie obejmuje koszty zakupu, montażu, budowy oraz uruchomienia instalacji do retencji: zbiorników naziemnych i podziemnych, oczek wodnych, drenaży, studni chłonnych, ogrodów deszczowych czy zielonych dachów. Program cieszy się od początków istnienia zainteresowaniem i – co ważne – nie zamyka drogi do starania się o dofinansowanie z gminy, o ile gmina taki program uruchomiła.

A sporo gmin takie własne programy ma. To m.in. Kraków, Poznań, Wrocław, Łódź, Olsztyn, Gdańsk czy Lublin. Poznańscy radni w 2024 roku podjęli uchwałę dotyczącą dotacji dla mieszkańców na tworzenie zielonych dachów i ogrodów wertykalnych. – Chodzi o zwiększenie powierzchni chłonnej na terenach, gdzie tradycyjne formy zagospodarowania zieleni nie mogą być zrealizowane – mówi Szymon Prymas, dyrektor Wydziału Klimatu i Środowiska poznańskiego magistratu.

Wrocław programy skierowane do mieszkańców, a propagujące zatrzymywanie wód opadowych i ich gospodarcze wykorzystanie na terenie posesji rozpoczął jeszcze w 2019 roku. Dobrym przykładem jest „Złap deszcz”. – Dzięki dotacji miejskiej mieszkańcy na własnej posesji wykonują proste instalacje służące zatrzymaniu wód opadowych i ich gospodarczemu wykorzystaniu. Program oferuje dofinansowanie do 80 proc. kosztów inwestycji związanych z retencją wody deszczowej. Środki można przeznaczyć na zbiorniki naziemne i podziemne, ogrody deszczowe, dachy retencyjne, studnie chłonne, a także na prace montażowe i ziemne – informuje Natalia Prostak z Wydziału Komunikacji Społecznej wrocławskiego urzędu. Na ten program Wrocław wydał już ponad 3 mln zł. O zatrzymywanie wody opadowej w mieście dba też Lublin, który od 5 lat realizuje podobny program dotacyjny „Złap deszczówkę”.