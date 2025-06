Zabytki nie są dla lokalnych władz kłopotem, ale bywają poważnym wyzwaniem

I to jest dla miasta gigantyczne wyzwanie. Staramy się wspierać właścicieli prywatnych nieruchomości, udzielając co roku 70–80 dotacji, to ok. 20 mln zł. Miasto samo także remontuje zabytki. To na przykład „drewniak” na Środkowej 9, czyli parterowy dom z końca XIX, który wyremontowało na ośrodek edukacyjny dla młodzieży – mówi Michał Krasucki. Jego zdaniem najpoważniejszymi wyzwaniami dla samorządów przy opiece nad zabytkami są koszty oraz nieuregulowany stan własnościowy.

Foto: rp.pl

– Warto dbać o zabytki, bo one zmieniają wizerunek miasta – podkreśla Sławomir Granatowski, dyrektor biura rewitalizacji Urzędu Miasta Łodzi. Dodaje, że dla samorządu nie są one nigdy problemem, ale bywają wyzwaniem. Łódź od kilkunastu lat realizuje program Miasto Kamienic, który polega na rewitalizacji zabytkowych domów. – Program samorządowy stał się impulsem także dla prywatnych właścicieli – dodaje Sławomir Granatowski.

Zabytki Łodzi są specyficzne na mapie Polski. To głównie kamienice i budynki poprzemysłowe, mają 200 lat. Przywrócenie estetyki kamienic, ale też ich funkcjonalności i standardu zamieszkania, to cele renowacji. – Miasto na rewitalizację centrum Łodzi, tylko ośmiu kwartałów, a w ramach programu gminnego mamy ich wyznaczonych prawie 50, wydatkowało ponad miliard złotych w ostatnim okresie programowania unijnego. Połowa z tej kwoty to dofinansowanie z UE. Dla samorządów pomocne byłoby czytelne prawo dotyczące konserwacji zabytków. Część z tego, co ujęte jest w ewidencji, mogłaby być remontowana przy zastosowaniu nowoczesnych technologii, oczywiście zachowując walory urbanistyczne – uważa łódzki konserwator.

Co jest, a co nie jest zabytkiem

Na specyficzną sytuację zwraca uwagę Filip Chodkiewicz, zastępca burmistrza Augustowa. – Mamy Kanał Augustowski, zabytek, który jest wyróżnikiem dla miasta. Jednak przyjęta jest taka zasada, interpretacja, że pod ochroną konserwatorską znajduje się cały obszar w promieniu tysiąca metrów od brzegu kanału, jego infrastruktury, a także od jezior, przez które wiedzie szlak kanału. To powoduje, że większa część powierzchni miasta jest objęta ochroną konserwatorską. A to oznacza, że olbrzymia większość inwestycji, które powstają na terenie miasta, czy to samorządowych, czy prywatnych, musi być uzgadniana z konserwatorem zabytków – tłumaczy samorządowiec.