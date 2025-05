Nowe atrakcje przyciągają turystów

Pod koniec lutego w Poznaniu otwarto dwa mosty pieszo-rowerowe na Warcie i kanale ulgi. I z miejsca stały się jednym z najpopularniejszych miejsc spacerowych w mieście. W ciągu pierwszego miesiąca od otwarcia odnotowano blisko 50 tys. przejazdów rowerowych (piesi nie są liczeni).

Reklama

Jednym z wyróżników mostów jest ich nowoczesne oświetlenie, które zaprojektowano we współpracy z ekspertami Politechniki Poznańskiej. System bazuje na diodach LED zamontowanych w balustradach, dzięki czemu światło jest równomiernie rozproszone i nie razi użytkowników.

Warszawski Zarząd Dróg Miejskich podawał, że oddaną do użytku rok temu kładką przez Wisłę, łączącą Powiśle z Pragą, w pierwszym tygodniu po jej otwarciu, odwiedziło 200 tys. osób, a przez rok skorzystano z niej aż 3,5 mln razy. Przeprawa ma 452 metry długości, a jej budowa kosztowała 154 mln zł. Stołeczny ratusz podkreśla, że most znakomicie spełnia także swoje podstawowe zadanie – stanowi funkcjonalne połączenie między dwoma brzegami Wisły, które można pokonać pieszo w sześć minut, a na rowerze – w dwie minuty (z danych miasta wynika, że ok. 26 proc. ruchu na kładce generują właśnie rowerzyści).

Co krok nowe muzeum

Polska jest coraz bardziej popularną destynacją turystyczną. W 2024 r. w naszym kraju wypoczywało 38,8 mln turystów. Rok wcześniej – 36,24 mln. Większość gości to turyści krajowi, ale 7,8 mln osób przyjechało do nas z zagranicy. To o 700 tys. więcej niż w 2023 r.

Zagraniczni turyści najczęściej odwiedzają województwa małopolskie i mazowieckie, a na kolejnych pozycjach wśród najatrakcyjniejszych dla cudzoziemców regionów plasuje się Dolny Śląsk oraz Pomorze.