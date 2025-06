Materiał powstał we współpracy z M.St. Warszawą

Niemal 273 tys. dzieci, uczniów i słuchaczy w szkołach prowadzonych przez m.st. Warszawę zakończyło rok przedszkolny i szkolny 2024/2025. Wakacje zapewne w jakiejś części spędzą w mieście. Stolicę czeka także szczyt odwiedzin przez gości – a ich skala jest imponująca. Według najnowszych danych w ubiegłym roku Warszawę odwiedziło niemal 21 mln gości z kraju i ze świata. To rekord w porównaniu z poprzednimi latami. W tej liczbie ponad 12 mln to turyści, którzy spędzili w stolicy co najmniej jedną noc, pozostałe prawie 9 mln to odwiedzający jednodniowi, którzy przyjechali do Warszawy tylko na jeden dzień. Miasto umacnia więc zdecydowanie swoją pozycję jako atrakcyjny cel podróży – zarówno turystycznych, jak i służbowych.

To wszystko sprawia, że latem Warszawa tętni życiem – ludzie spacerują nad Wisłą, odpoczywają w parkach i spotykają się na ulicach, miasto żyje wakacjami. W tym czasie stolica nie zapomina również o najważniejszym – o bezpieczeństwie. Dlatego latem podejmowane są różne działania, które mają sprawić, że mieszkańcy i turyści będą czuli się spokojnie i komfortowo. Działania te również przyczyniają się do popularności Warszawy latem wśród turystów – bowiem bezpieczeństwo to jeden z kluczowych elementów atrakcyjności danego kierunku wakacyjnego.

Więcej patroli, większy spokój

Wzmożony latem ruch w przestrzeni miejskiej sprawia, że straż miejska także rozszerza swoją obecność w najczęściej odwiedzanych miejscach: nad Wisłą, na Starówce, w miejskich parkach i podczas wydarzeń plenerowych. Patrole piesze i rowerowe nie tylko zwiększają poczucie bezpieczeństwa, ale też funkcjonariusze mogą szybciej reagować w sytuacjach kryzysowych.

Warszawska straż miejska prowadzi również kampanię społeczną „Bezpieczne lato w mieście”, skierowaną do dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym szczególnie seniorów, w której strażnicy przypominają najważniejsze reguły, jakie pomogą nam spędzić lato spokojnie i bezpiecznie.

Celem jest edukacja w zakresie zasad bezpiecznego zachowania na drodze, nad wodą, a także tego, jak reagować na zagrożenia i korzystać z numerów alarmowych. Kampania jest realizowana poprzez warsztaty, spotkania i gry miejskie.

Pamiętajmy o podstawowych zasadach

Strażnicy zwracają uwagę na uniwersalne zasady bezpieczeństwa podczas różnych naszych aktywności – przydatne nie tylko w Warszawie. Praktyczne informacje dotyczące bezpiecznego wypoczynku zebrane zostały na stronie warszawskiej straży miejskiej.Straż wskazuje na przykład, że na wycieczkach rowerowych musimy pamiętać o odpowiedzialności za siebie i innych uczestników ruchu drogowego. Dlatego powinniśmy korzystać z wyznaczonych ścieżek, gdy tylko to możliwe, wybierajmy trasy rowerowe – są bezpieczniejsze i przewidziane specjalnie dla rowerzystów. Zawsze sygnalizujmy manewry, takie jak zmiana kierunku czy zatrzymanie. W trakcie jazdy skupmy się na niej. Jadąc, nie słuchajmy głośnej muzyki i nie korzystajmy z telefonu. Nasza uwaga na drodze to podstawa.

Strażnicy przypominają także, że dzieci po dziesiątym roku życia mogą poruszać się rowerem po drogach publicznych wyłącznie po uzyskaniu karty rowerowej. W okresie wakacyjnym istnieje możliwość przystąpienia do egzaminu na bezpiecznym terenie Miasteczka Ruchu Drogowego Straży Miejskiej m.st. Warszawy, zlokalizowanym przy ul. Sołtyka 8/10.

Najmłodsi to grupa, której bezpieczeństwo jest otoczone szczególną troską. Strażnicy przypominają, że podczas wakacyjnych wyjazdów, zwłaszcza w miejsca zatłoczone, łatwo o chwilę nieuwagi. Dlatego warto wcześniej przygotować dziecko na różne sytuacje, tak by w razie zgubienia się potrafiło zwrócić się o odpowiednią pomoc – w pierwszej kolejności szukało pomocy u umundurowanego funkcjonariusza – strażnika miejskiego, policjanta, ratownika czy strażaka. Przydatna jest „Opaska-niezgubka” z numerem telefonu do rodziców (ważne – nie podawaj na niej imienia, nazwiska ani adresu!).

Foto: Agnieszka Zarzycka

Zresztą wakacje to w naturalny sposób czas większej swobody dla najmłodszych – mniej nadzoru, więcej czasu online, a także więcej sytuacji, w których dzieci korzystają z nowych aplikacji, gier i kontaktów w sieci. Stąd miasto w kampanii „Warszawa chroni dzieci” przypomina, że bezpieczeństwo cyfrowe jest równie ważne jak to w realnym świecie. Latem stolica jeszcze intensywniej promuje edukację wśród rodziców i nauczycieli, tak by potrafili rozpoznać sygnały niepokojących zachowań oraz reagować na zagrożenia w sieci.

Miasto pamięta także o bezpieczeństwie kobiet w czasie wakacyjnych aktywności, bo lato to przecież również sezon festiwali, wieczornych spacerów i nocnego życia. Dlatego kampania „Bezpieczna warszawianka” zyskuje na znaczeniu właśnie teraz – gdy kobiety częściej wracają same po zmroku, korzystają z transportu publicznego lub zamawiają przejazdy przez aplikacje.

W odpowiedzi na te wyzwania Warszawa wzmacnia monitoring, organizuje kursy samoobrony i udostępnia materiały informacyjne o sposobach unikania ryzyka oraz reagowania w sytuacjach zagrożenia.

Bezpiecznie przy wodzie i na wodzie

Warto dodać, że wraz ze wzrostem popularności bulwarów wiślanych i letnich imprez plenerowych miasto wzmacnia nadzór nad tymi miejscami nie tylko poprzez zwiększoną liczbę patroli straży miejskiej, ale także ścisłą współpracę z ratownikami wodnymi.

Latem Warszawa dba o bezpieczeństwo swoich mieszkańców i turystów poprzez obecność ratowników na strzeżonych kąpieliskach miejskich oraz patrole rzeczne na Wiśle i innych akwenach. Na popularnych plażach, takich jak Poniatówka czy Jeziorko Czerniakowskie, dyżurują wykwalifikowani ratownicy.

Jednocześnie patrole policji rzecznej i miejskie patrole wodne wspierane przez drony czuwają nad porządkiem oraz udzielają pomocy w przypadku zagrożeń na wodzie, wspierają akcje ratunkowe i edukują użytkowników sprzętu pływającego.

Warszawa w obszarze zapewnienia bezpieczeństwa stawia również na innowacje. Monitoring wizyjny w parkach, inteligentne oświetlenie uliczne i aplikacje mobilne informujące o zagrożeniach to tylko część narzędzi wspierających bezpieczeństwo w czasie letnim. Dzięki technologiom reakcja służb może być szybsza, a mieszkańcy – lepiej poinformowani.

Uwaga na upały

Niezwykle ważną kwestią, o której musimy pamiętać w czasie wakacji, aby cieszyć się beztroskim wypoczynkiem, jest przygotowanie się na upały. Lato w Warszawie może być wyjątkowo gorące, a wysokie temperatury potrafią dać się we znaki wszystkim mieszkańcom.

Aby przeciwdziałać negatywnym skutkom upałów, miasto przygotowało kampanię „Uwaga upały!”, która nie tylko edukuje, ale też proponuje konkretne rozwiązania pomagające chronić się przed gorącem.

Foto: Agnieszka Zarzycka

Miasto przypomina, że jednym z największych zagrożeń związanych z upałami jest udar cieplny, który może prowadzić do poważnych konsekwencji zdrowotnych. Jego przyczyną jest długotrwałe przebywanie na słońcu oraz brak odpowiedniego nawodnienia. Najczęstsze objawy to silne bóle głowy, zawroty głowy, nudności, gorączka, przyspieszony puls oraz dezorientacja. W przypadku wystąpienia udaru cieplnego należy natychmiast umieścić osobę w chłodnym miejscu, podać jej wodę, schłodzić ciało i jeśli to konieczne, wezwać pomoc medyczną.

Aby zadbać o komfort mieszkańców w gorące dni, miasto udostępnia listę obiektów – tzw. miejsc chłodu – w których można znaleźć schronienie. To wyznaczone budynki miejskie, których adresy są w serwisie Warszawa 19115 i serwisie mapowym m.st. Warszawy. Dodatkowo, by ułatwić dostęp do tych informacji, na plakatach i ulotkach oraz spotach informacyjnych w komunikacji miejskiej promujących kampanię umieszczono kod QR, który po zeskanowaniu przenosi użytkownika bezpośrednio do listy „miejsc chłodu”.

Tak więc miasto podejmuje różnorodne i wielowymiarowe działania, mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa i spokojnego wypoczynku zarówno mieszkańcom, jak i wszystkim turystom, którzy odwiedzają latem Warszawę.

