Czasy są trudne, ale samorządy nie rezygnują z inwestycji w kulturę

Jednym z priorytetów w 2025 r. jest przeprowadzenie warszawskiego badania uczestnictwa w kulturze.

Wrocław w 2025 roku wyda na kulturę więcej niż w 2024 roku. Kraków wyda tyle samo

– W 2025 r. Miasto Kraków przeznaczy na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego kwotę 511,9 mln zł, co pomimo wprowadzonych ograniczeń stanowi kwotę porównywalną do roku 2024 – mówi Jadwiga Gutowska-Żyry, dyrektorka Wydziału Kultury Krakowa. – Pomimo wprowadzonych ograniczeń budżetowych miasto zwiększyło środki na wsparcie organizacji pozarządowych, działających w obszarze kultury, sztuki oraz ochrony dziedzictwa narodowego, do kwoty ok. 15 mln zł – dodaje.

Pośród inwestycji priorytetowa jest budowa Muzeum Miejsca Pamięci „KL Plaszow”– byłego niemieckiego nazistowskiego obozu pracy i obozu koncentracyjnego (istniejącego w latach 1942–1945). Powstanie budynek muzealny „Memoriał” z wystawą stałą przy ul. Kamieńskiego 26, przeprowadzony zostanie remont konserwatorski historycznego Szarego Domu przy ul. Jerozolimskiej. Koszt: 50 mln zł (po 25 mln zł od Miasta Krakowa i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego), zakończenie inwestycji – 2027 r.

Budynek dawnego kina Światowid stanie się nowoczesnym Muzeum Nowej Huty. Prace obejmują rozbudowę powierzchni użytkowej do prawie 4400 mkw., stworzenie nowoczesnej wystawy stałej, przestrzeni edukacyjnych. Koszt to 99,6 mln zł (w tym 76,5 mln zł z funduszy unijnych). Zakończenie inwestycji planowane jest na 2028 r.

Miasto buduje też nowoczesne Centrum Muzyki w Krakowie przy ul. Piastowskiej. Obiekt będzie nową siedzibą dla miejskich orkiestr Sinfonietta Cracovia i Capella Cracoviensis oraz przestrzenią dla koncertów i wydarzeń kulturalnych. Znajdzie się tam sala koncertowa na 1000 miejsc, aula na 300 osób, sale prób i przestrzenie edukacyjne. Koszt: 298 mln zł (99 mln zł z rządowego funduszu Polski Ład). Zakończenie inwestycji: 2026 r.