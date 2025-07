Materiał powstał we współpracy ze spółką PGNiG Obrót Detaliczny, Grupa Orlen

W Warszawie odbyła się pilotażowa edycja projektu edukacyjnego „Akademia Zakupu Gazu – jak kupować mądrze na zmiennym rynku”. Inicjatywa powstała w odpowiedzi na potrzebę edukowania odbiorców na temat regulacji, kształtowania cen oraz rodzajów dostępnych ofert.

Jak wyjaśnić trudny rynek

Dlaczego uczestnikami pierwszej edycji są głównie przedstawiciele samorządów i spółek komunalnych? Bo to właśnie te podmioty stoją przed szczególnie trudnym wyzwaniem – przestrzegania dyscypliny budżetowej i godzenia interesów wielu jednostek i spółek zależnych, za które odpowiadają.

– Akademia Zakupu Gazu to przykład projektu, który łączy misję edukacyjną uczelni z realnymi potrzebami sektora publicznego. Tutaj wiedza akademicka spotyka się z praktyką, a uczestnicy – często podejmujący decyzje o strategicznym znaczeniu – zyskują konkretne narzędzia do działania – mówi prof. dr hab. Grzegorz Mazurek, rektor Akademii Leona Koźmińskiego.

Szczególnie po gwałtownych zawirowaniach w czasie kryzysu energetycznego rynek gazu stał się bardziej dynamiczny i wymaga od uczestników większej elastyczności oraz lepszego zrozumienia mechanizmów kształtujących ceny. Osoby biorące udział w Akademii Zakupu Gazu mogły poznać narzędzia ułatwiające prowadzenie postępowań zakupowych, przeanalizować najczęstsze błędy i dowiedzieć się, jak ich uniknąć, dzięki analizie rzeczywistych przypadków.

Wiedza do praktycznego wykorzystania

– Z mojej perspektywy młodego ciepłownika, zaczynającego pracę na rynku energii, ze szkolenia jestem bardzo zadowolona. Polecam je wszystkim, przed którymi drzwi do kariery na rynku energetycznym dopiero się otwierają. Naprawdę warto przyjechać i posłuchać specjalistów, którzy zajmują się tą tematyką na co dzień i udzielają bardzo dużo różnych porad – powiedziała Aleksandra Piotrowska z Miejskiej Energetyki Cieplnej w Koszalinie.

Wiedzą o rynku podzielili się zarówno wykładowcy Akademii Leona Koźmińskiego, jak i eksperci z PGNiG Obrót Detaliczny, Grupa ORLEN, i Towarowej Giełdy Energii. Jak podkreślali, nie ma uniwersalnych ofert. Dlatego tak ważne jest podejście indywidualne i oparte na rzetelnej analizie.

– Przyszłam tu, żeby dowiedzieć się, w jaki sposób kupować na rynku zmiennym. Dowiedziałam się wielu interesujących rzeczy w zakresie tego, jakie instrumenty są dostępne i jak się poruszać po rynku. Co prawda na co dzień zajmuję się zakupem energii elektrycznej w kontraktach rocznych o stałej cenie, ale giełda kusi cenami, dynamiką i uważam, że to jest bardzo wartościowa wiedza – oceniła Dorota Kunicka z Biura Infrastruktury Urzędu m.st. Warszawy.

Inicjatywa szkolenia zrodziła się ze współpracy Akademii Leona Koźmińskiego i spółki PGNiG Obrót Detaliczny, Grupa ORLEN, która była partnerem merytorycznym przedsięwzięcia.

– Kiedy w ubiegłym roku pojawiliśmy się w spółce i rozpoczęliśmy współpracę z naszymi klientami, spotkaliśmy się u nich z wieloma problemami po tym trudnym okresie kryzysu energetycznego. Były to np. nieodebrane ilości gazu czy gaz zakontraktowany długoterminowo w wysokich, stałych cenach. Doszliśmy do wniosku, że znacznie dłużej trwa rozwiązywanie tych problemów niż uzgodnienie z naszymi klientami ich potrzeb – czyli tego, według jakiego profilu potrzebują kupować gaz i do czego on ma służyć. Zdecydowanie korzystniejsze dla obu stron jest przygotowanie produktów tak, żeby rzeczywiście odpowiadały na dany profil zapotrzebowania – tłumaczy Beata Kurdelska, prezes PGNiG Obrót Detaliczny, Grupa ORLEN.

I dodaje, że spółka jest dla klientów nie tylko sprzedawcą gazu, ale przede wszystkim partnerem – wspierającym ich w podejmowaniu świadomych i optymalnych decyzji zakupowych. – Jako część segmentu Consumers & Products Grupy ORLEN stawiamy klienta w centrum naszego zainteresowania. Nie chcemy być tylko sprzedawcą gazu, ale widzimy swoją rolę znacznie szerzej, co wynika ze Strategii ORLEN do 2035 r. Mamy dla klientów biznesowych bardzo szeroką i zróżnicowaną pod kątem różnych potrzeb ofertę, ale ktoś po drugiej stronie musi też podjąć właściwą decyzję zakupową. Chcemy pomagać naszym klientom odnaleźć się na rynku gazu. Przygotowaliśmy ten projekt z ekspertami, czyli Akademią Leona Koźmińskiego oraz Towarową Giełdą Energii, żeby przekazać rzetelną wiedzę – dodaje prezes PGNiG Obrót Detaliczny, Grupa ORLEN.

– Merytoryczne wsparcie inicjatywy PGNiG Obrót Detaliczny wpisuje się w realizowaną przez TGE misję edukacyjną, tj. upowszechniania wiedzy o funkcjonowaniu rynków energii i gazu. Jestem przekonany, że ta inicjatywa edukacyjna powinna być kontynuowana w kolejnych latach, przyczyniając się do poszerzania wiedzy o newralgicznym dla całej gospodarki obszarze, jakim jest rynek gazu ziemnego – przyznaje Mariusz Buraczyński, wiceprezes zarządu ds. operacyjnych TGE.

Beata Kurdelska podkreśla potrzebę budowania długotrwałych relacji z klientami. – Jesteśmy z naszymi odbiorcami wiele lat, bo to są jednostki samorządu, szpitale, szkoły, przedszkola, ale też zakłady produkcyjne, które gazu nie potrzebują tylko na chwilę. To nie jest jednorazowa znajomość. To jest długa wspólna podróż, w której przyświeca nam hasło: energia jutra zaczyna się dziś – podsumowuje.

Materiał powstał we współpracy ze spółką PGNiG Obrót Detaliczny, Grupa Orlen