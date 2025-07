Materiał powstał we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego

Polska prezentuje się w Osace jako kraj, którego głównym zasobem są ludzie – kreatywni, otwarci, wykształceni oraz twórczy i odważni w swoich działaniach. We współczesnym świecie, w którym tradycja przenika się z innowacjami, najważniejsi są właśnie ci, którzy potrafią porozumiewać się uniwersalnym językiem emocji, kultury i zrozumienia.

Promocja i nowe kontakty

Taki jest właśnie Dolny Śląsk i jego mieszkańcy, których na światowej wystawie reprezentowali przedstawiciele zarządu województwa dolnośląskiego oraz władz Wrocławia.

– Udział Dolnego Śląska w EXPO to nie tylko okazja do promocji na arenie międzynarodowej, ale także do budowania nowych kontaktów. Region chce się pokazać jako nowoczesne, innowacyjne i otwarte miejsce z bogatą historią oraz silnym zapleczem akademickim – mówi Michał Rado, wicemarszałek województwa dolnośląskiego.

– Od zawsze powtarzamy, że najcenniejszym zasobem Dolnego Śląska są jego mieszkańcy. Jesteśmy otwarci, odważni w działaniach i dzięki temu osiągamy sukcesy. Zależało nam na tym, aby goście EXPO mogli namacalnie doświadczyć tego, co mamy najlepsze – stąd pomysł na spotkania, koncerty czy warsztaty rzemieślnicze. Dziś można powiedzieć, że był to strzał w dziesiątkę, a tysiące osób odwiedzających nasz pawilon na długo zapamiętają Dolny Śląsk i Polskę – dodaje Michał Rado.

Udział Polski w wydarzeniu ma na celu wzmacnianie wizerunku na arenie międzynarodowej, nawiązanie nowych kontaktów gospodarczych oraz promocję polskiej nauki, kultury i turystyki. Za realizację projektu odpowiada Polska Agencja Inwestycji i Handlu pod nadzorem Ministerstwa Rozwoju i Technologii. Obecność naszego kraju na tym wydarzeniu była ważnym elementem zakończonej właśnie polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej.

Ekspozycja Muzeum Papiernictwa z Dusznik-Zdroju, które przygotowało m.in. zajęcia z produkcji papieru i origami

Region pokazał się w Osace

– EXPO to najważniejsze wydarzenie kulturalno-gospodarcze na świecie. Prezentujemy tu walory Dolnego Śląska, ale jesteśmy również wspólnie z naszym partnerem, czyli miastem Wrocław. Chcemy zaprezentować nie tylko atuty regionu, ale również pokazać to, co ma do zaoferowania stolica naszego województwa – mówi Natalia Gołąb, członkini zarządu województwa dolnośląskiego. – Pokazujemy tu m.in. piękno ceramiki bolesławieckiej – ikony polskiego, ale przede wszystkim dolnośląskiego rzemiosła artystycznego, która tu, w Japonii, jest niezwykle popularna – wskazuje.

Od 24 do 30 czerwca, w ramach Tygodnia Województwa Dolnośląskiego, region zaprezentował na EXPO swoje bogate dziedzictwo kulturowe poprzez warsztaty, koncerty i prezentacje artystyczne. W tym czasie pawilon polski stał się przestrzenią prezentacji kultury Dolnego Śląska.

Polska – a wraz z nią Dolny Śląsk – znalazła się w gronie 161 krajów, które są obecne na EXPO

W programie znalazły się warsztaty ceramiki bolesławieckiej, podczas których uczestnicy poznawali m.in. technikę tradycyjnego stempelkowania ręcznie tworzonych naczyń. Goście wystawy mieli także okazję do odkrywania legend i historii wrocławskich krasnali oraz podziwiania prezentacji rzeźby krasnala wrocławskiego ozdobionej wzorem bolesławieckim. Z kolei Muzeum Papiernictwa z Dusznik-Zdroju prowadziło zajęcia z produkcji papieru i origami, przybliżając sztukę papiernictwa.

– Są z nami m.in. przedstawiciele Muzeum Papiernictwa – instytucji, która odwołuje się do tradycji niezwykle istotnych tutaj, w Japonii. Pamiętajmy, że papier w Europie ma kilkaset lat tradycji, a w tej części świata jest ona znacznie dłuższa. Cieszę się, że podczas EXPO mamy okazję zaprezentować nasze doświadczenia związane z czerpaniem papieru i porównać je z tym, co przez wieki działo się w Japonii – mówi Jarosław Rabczenko, członek zarządu województwa dolnośląskiego. – Ale EXPO to nie tylko kultura, to przede wszystkim wielkie wydarzenie gospodarcze. Z doświadczenia wiemy, że ci, którzy prezentują się tutaj, zawsze mocno zyskują – podkreśla.

W gronie oficjalnej delegacji Dolnego Śląska na EXPO 2025 znaleźli się również przedstawiciele Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Medycy zaprezentowali m.in. warsztaty chirurgiczne, symulacje z interaktywnym fantomem oraz projekt powstającego Centrum Odkryć Medycznych, gdzie doświadczenia naukowców mają się spotykać z wizjami przyszłości. Całości dopełniły koncerty artystów Narodowego Forum Muzyki, prezentujące różnorodność muzyczną regionu.

Ponad 170 lat tradycji EXPO

Wystawy Światowe to największe i najbardziej prestiżowe wydarzenia na świecie, łączące wątki gospodarcze, promocyjne, kulturalne i turystyczne. Ich skala porównywalna jest do igrzysk olimpijskich czy mistrzostw świata w piłce nożnej. Począwszy od pierwszej Wielkiej Wystawy w Londynie w 1851 r., miasto gospodarz na pół roku staje się stolicą świata, przyciągając rzesze gości – od delegacji państwowych na najwyższym szczeblu, przez biznesmenów poszukujących nowych kontraktów, po turystów.

W tym roku Prefektura Osaka gości Wystawę Światową już po raz drugi. Na miejsce wydarzenia wybrana została sztuczna wyspa Yumeshima na wodach Zatoki Osaka w regionie Kansai w mieście Osaka.

Dzieła Chopina w polskim pawilonie. Kompozytor jest motywem przewodnim polskiej ekspozycji w Osace

Tegoroczna wystawa jest okazją do przedstawienia światu najnowszych japońskich zdobyczy z zakresu m.in. transportu i nowych technologii. Jednym z symboli wydarzenia są latające taksówki oraz statki napędzane wodorem, wykorzystywane do przewozu turystów.

Wydarzenie jest także pierwszą w historii „bezgotówkową” Wystawą Światową, którą Japonia chce wykorzystać do upowszechnienia płatności elektronicznych. Hasło przewodnie tegorocznej edycji wydarzenia to „Projektowanie przyszłego społeczeństwa dla naszego życia”.

