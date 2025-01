Na straży miasta. Samorządy szukają kandydatów do straży miejskiej

- Praca w Straży Miejskiej gwarantuje stabilne, stałe zatrudnienie, wynagrodzenie roczne tzw. „13-tka”, dodatek stażowy, świadczenia socjalne, system motywacyjny w postaci dodatku za pracę w warunkach uciążliwych, a dotyczy to strażników realizujących zadania bezpośrednio w terenie w zmiennych warunkach atmosferycznych, poza siedzibą jednostki - wylicza st. str. Małgorzata Dołbecka ze Straży Miejskiej w Katowicach. I dodaje: - Bycie strażnikiem to nie tylko zawód, to możliwość pełnienia służby dla społeczności lokalnej. Jest to praca trudna i wyczerpująca, ale może też dawać wiele satysfakcji z wykonywanych zadań.

Kandydat do straży miejskiej musi być wysportowany

- Stań na straży Warszawy – takie hasło reklamowe o niedawnym naborze można było spotkać na banerach, czy ekranach reklamowych w komunikacji miejskiej. Wśród wymagań dla kandydatów był odpowiedni wiek (ukończone 21 lat), polskie obywatelstwo, wykształcenie co najmniej średnie lub średnie branżowe, uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Trzeba być sprawnym fizycznie i pod względem psychicznym. Kandydaci muszą korzystać z pełni praw publicznych, mieć nienaganną opinię. Ważna jest też wiedza ogólna na temat działalności warszawskiej straży miejskiej wiedza o społeczeństwie, o Warszawie - w tym znajomość topografii. Formacja bierze pod uwagę też aktywność sportową chętnych, sprawdza znajomość prawa o ruchu drogowym.

Kandydaci zanim zostaną przyjęci do służby muszą zaliczyć test wiedzy, test sprawności fizycznej, przejść rozmowę kwalifikacyjną, badania psychologiczne i lekarskie. W ramach testu sprawności fizycznej muszą wykonać co najmniej 18 pompek w 30 sekund, tyle samo brzuszków, co najmniej 22 przysiady w pół minuty, przewrót w przód, w tył, a także bieg wachadłowy.