Nocny burmistrz Krakowa: Nie można zgasić światła i zamknąć miasta

A teraz, po prawie pół roku od momentu objęcia funkcji, na czym polega pańska praca?

Nie działam sam ale z Komisją Zrównoważonej Gospodarki Nocy, w skład której wchodzą przedstawiciele mieszkańców, organizacji turystycznych, przedsiębiorców i różnych wydziałów i jednostek miejskich. Naszym głównym zadaniem jest ucywilizowanie nocnego życia w Krakowie. Wypracowanie takich rozwiązań, które pozwolą pogodzić oczekiwania trzech grup uczestników nocnego życia Krakowa: mieszkańców, turystów i przedsiębiorców. Nie jest to łatwe, bo każda z tych grup ma swoje oczekiwania, czasem, a nawet dość często się wykluczające.

Mieszkańcy oczywiście mają dość pijanych turystów, hałasów i awantur, czyli wszystkich niechcianych aspektów nocnego życia. Część turystów jednak przyjeżdża do nas właśnie w celu picia i imprezowania. My staramy się wypracować kompromis, rozwiązanie, które będzie dobre dla wszystkich tych trzech grup. Kraków żyje, nie da się w mieście tak po prostu zgasić światła o godzinie 22, wyprosić turystów i miasta zamknąć, jak chcieliby niektórzy. Z drugiej strony oczekiwania mieszkańców są bardzo ważne. Spokój i bezpieczeństwo się im należą. Musimy więc wypracować takie zmiany, które im to zapewnią.

Co chciałby pan zmienić, żeby ucywilizować nocne życie Krakowa?

Chociażby odciążyć Rynek i jego okolice, czyli najbardziej turystycznie obciążone części Krakowa. Chciałby wyprowadzić część nocnego życia towarzyskiego i turystycznego np. na bulwary wiślane, w rejony starej gazowni. W inne miejsca i nie chodzi o to, by turyści powodowali uciążliwości dla mieszkańców innych rejonów miasta, ale by przenieśli się w miejsca, gdzie ich pobyt nie będzie tak uciążliwy dla mieszkańców. A bulwary wiślane są takim miejscem.

Planujemy też odpowiednie edukowanie turystów. Chcemy, by turystyka z imprezowej przekształciła się w bardziej wartościową, wyszukaną. Jak to zrobić? Wiemy, że oferta kulturalna Krakowa jest bardzo dobra i bogata, ale nadal jednak nie jest za bardzo znana. Próbujemy i będziemy próbować dotrzeć z tą ofertą do szerszego grona, do większej liczby turystów, a zwłaszcza do tych, którzy przyjeżdżają bez konkretnego planu na pobyt w Krakowie. Chcemy ich zainteresować tym co mamy do zaoferowania. Uprzedzając pytania – do turystów nastawionych na imprezowanie w taki sposób nie dotrzemy. Moim zdaniem edukowanie turystów, ułatwianie im poznania oferty miasta to dobry plan, jednak jego mankamentem jest to, że skutki tych działań będą widoczne dopiero za kilka lat.