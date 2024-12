Anna Kovbasiuk: Miasta przyszłości

Jednak dane Głównego Urzędu Statystycznego z 2023 r. pokazują, że wyzwań jest wciąż wiele. Tylko 46,4 proc. polskich samorządów korzysta z systemów planowania zasobów przedsiębiorstwa (ang. enterprise resource planning, ERP), a jedynie 26,8 proc. oferuje e-usługi, takie jak udział w głosowaniach czy konsultacjach społecznych online. Te liczby wskazują, że dla wielu jednostek administracji cyfrowa transformacja to wciąż odległy cel, wymagający konsekwentnych działań i inwestycji.

Od czego należy skuteczność wdrażania AI?

Badania przeprowadzone przez nasz zespół pod kierownictwem prof. Aleksandry Przegalińskiej z Akademii Leona Koźmińskiego wykazały, że skuteczność wdrażania AI zależy od dostępności zasobów, kompetencji i cech osobowościowych pracowników. Współpraca z asystentem AI znacząco poprawiła jakość realizowanych zadań – zarówno rutynowych, jak i kreatywnych. Co ciekawe, uczestnicy z większym doświadczeniem w zakresie AI osiągali lepsze wyniki w zadaniach rutynowych, jednak doświadczenie to nie miało wpływu na wyniki w zadaniach wymagających kreatywności.

Oprócz tego zaobserwowaliśmy, że współpraca z AI szczególnie wspierała osoby o niskiej ugodowości i wysokiej sumienności, które lepiej radziły sobie z zadaniami dzięki wykorzystaniu technologii. Co więcej, osoby ugodowe wykazywały większą gotowość do dalszego korzystania z AI w przyszłości, co sugeruje ich otwartość na nowe narzędzia technologiczne.

W kontekście samorządów wyniki te sugerują, że rozwój AI powinien iść w parze z lepszym zrozumieniem pracowników, ponieważ to oni będą kluczowymi użytkownikami i liderami wdrażania zmian. Rozwijanie umiejętności pracy z AI wśród pracowników samorządowych pozwoli nie tylko lepiej wykorzystać potencjał technologii, ale także dostosować narzędzia do specyfiki lokalnych potrzeb.

Według danych GUS w 2023 r. 63,5 proc. samorządów zapewniło swoim pracownikom szkolenia z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych, co jest krokiem w dobrą stronę. Dalsze inwestycje w edukację i rozwój kompetencji są niezbędne, by w pełni wykorzystać możliwości AI.