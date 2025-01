Rok 2025 zapowiada mnóstwo artystycznych przeżyć

Będzie to pierwsza duża prezentacja zbiorów, obrazująca zmiany w sztukach wizualnych w Polsce i na świecie. Ponad 130 dzieł, powstałych od lat 50. XX wieku do dziś przybliży różnorodność mediów i artystycznych postaw. Pokaz rozpocznie się od zbioru dzieł związanych z zaangażowaniem politycznym i marzeniami o zbudowaniu lepszego świata dzięki sztuce. W drugiej części znajdą się prace będące wynikiem fascynacji kulturą popularną, reklamą i projektowaniem. Następny rozdział to sztuka czerpiąca z wielu tradycji: ludowej, nieprofesjonalnej, miejsc poza centrami. W ostatniej części stawia pytania o granice sztuki i jej niezależność szczególnie w kontekście rozpadu i destrukcji znanego świata,

Reklama

Z kolei w Muzeum Narodowym w Warszawie na wystawie „Autoportrety” (21 marca – 20 lipca) zobaczymy niekonwencjonalne portrety 20 współczesnych artystów, m.in. Pawła Althamera, Mirosława Bałki, Rafała Bujnowskiego, Zuzanny Janin, Łukasza Korolkiewicza, Katarzyny Krakowiak-Bałki, Zbigniewa Libery, Jarosława Modzelewskiego, Agnieszki Polskiej, Wilhelma Sasnala, Jadwigi Sawickiej, Artura Żmijewskiego. Dzieła malarskie, rzeźby, fotografie, instalacje – od bardzo osobistych do szerokiej refleksji na temat miejsca artysty w społeczeństwie.

Czytaj więcej Podatki Miasta promują podatników. Liczne zniżki z kartą mieszkańca Zniżki na korzystanie z obiektów sportowych i rekreacyjnych, promocje handlowe, łatwiejszy dostęp do kultury czy rozrywki - takie m.in. korzyści oferują władze miast mieszkańcom rozliczającym w nich podatki.

Hitem w MNW będzie też zapewne „Czarny karnawał. James Ensor i Witold Wojtkiewicz” (2 października – 11 stycznia), porównujący sztukę dwóch wybitnych twórców przełomu XIX i XX wieku – z Belgii i Polski, podejmujących podobne tematy: maskarady, teatru i cyrku, sennych marzeń, erotyki i śmierci w konwencji groteski i ironii. Tytułowy karnawał jest metaforą świata na opak, szaleństwa, anarchii i wolności od norm i konwencji.

Abakanowicz na Wawelu, Beksiński we Wrocławiu

Na Wawelu dialog ze sztuką dawną nawiążą dzieła Magdaleny Abakanowicz. Rzeźby artystki pokazane zostaną w Ogrodach Królewskich (25 kwiecień – 28 wrzesień). A monumentalne tkaniny Magdaleny Abakanowicz w Sali Senatorskiej Zamku Królewskiego, gdzie zostaną zestawione z arrasami zamówionym i powstałymi w XVI wieku na zamówienie Zygmunta Augusta (17 października – 18 stycznia). Prezentacja prac artystki w otoczeniu sztuki dawnej jest działaniem prekursorskim w polskim muzealnictwie. Warto tu przypomnieć, że Magdalena Abakanowicz sama określała abakany mianem współczesnych arrasów.