Festiwal Wschód Kultury startuje wkrótce w Rzeszowie, Lublinie i Białymstoku

W projekcie Matylda/Łukasiewicz siły łączą Matylda Damięcka – aktorka i ilustratorka oraz Radek Łukasiewicz, znany z zespołu Pustki oraz współpracy z takimi artystami jak Brodka, Artur Rojek czy Piotr Zioła.

W Rzeszowie podczas Europejskiego Stadionu Kultury, trwającego do 29 czerwca, odbędzie się 40 wydarzeń artystycznych – wiele koncertów, performance’ów, wystaw. Dopełni je panel dyskusyjny „Kind to Pact” (26 czerwca w kinie Zorza) z udziałem artystów, animatorów i przedstawicieli instytucji kultury z Polski, Ukrainy i innych krajów Europy Wschodniej.

Inne Brzmienia

W lipcu Wschód Kultury przeniesienie się do Lublina i do Białegostoku.

Scena muzyczna w lubelskiej odsłonie festiwalu Wschód Kultury - Inne Brzmienia (3-6 lipca) ma także bardzo silną reprezentację. Pojawią się na niej m.in. legendy muzyki alternatywnej: kanadyjski Voivod, pionierzy progresywnego thrash metalu; niderlandzki kolektyw The EX, ikona punkowej kontrkultury oraz amerykańskie trio A Place to Bury Strangers, słynące z energetycznych koncertów łączących noise i shoegaze. Zagra także The Messthetics – zespół złożony z członków Fugazi z gościnnym udziałem saksofonisty Jamesa Brandona Lewisa.

Wśród polskich artystów wystąpią m.in. Zamilska, Raphael Rogiński i Ivo Shandor & The Gozer Worshipers.