Dolny Śląsk chce być dostępny dla wszystkich

– Kongres był wyjątkowy, bo był w całości organizowany przez organizacje pozarządowe, które zajmują się m.in. turystyką społeczną i turystyką dla osób z niepełnosprawnościami. Decyzją zarządu województwa przeznaczyliśmy środki z PFRON, które zazwyczaj służą rehabilitacji, na rehabilitację w formie turystyki – podkreśla Jerzy Komorowski, dyrektor departamentu spraw społecznych i rynku pracy urzędu marszałkowskiego.

Organizatorami wydarzenia byli specjaliści działający na rzecz dolnośląskich organizacji pozarządowych związanych z turystyką społeczną we współpracy z pracownikami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. W organizację zaangażowane były m.in. Stowarzyszenie Bonitum, Fundacja Ładne Historie, Fundacja Imago, Fundacja Nasza Fundacja, Fundacja Niesamowity Dolny Śląsk oraz Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych. Współpraca ta może przyczynić się do lepszego sieciowania NGO działających w regionie na rzecz turystyki włączającej.

Jak podkreślają samorządowcy, dostępność jest dla nich niezwykle istotną kwestią. Dlatego od kilku lat na Dolnym Śląsku starają się realizować różne inicjatywy budujące i zwiększające dostępność architektoniczną oraz cyfrową. Bardzo ważne jest przy tym zagwarantowanie osobom ze szczególnymi potrzebami dostępu do informacji, produktów, a także usług, co sprawi, że ich życie będzie bardziej satysfakcjonujące. Głównym i najważniejszym celem dostępności jest jednak zapewnienie równych szans dla wszystkich, niezależnie od ich stanu zdrowia. Dlatego też tegoroczny, listopadowy kongres należał do najważniejszych dat w kalendarzu regionu.

– Samorząd województwa od wielu lat współpracuje z organizacjami pozarządowymi, które pięknie pokazują turystykę społeczną. Wiemy, że organizacje pozarządowe to najlepszy barometr potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Ja sam, jako osoba z niepełnosprawnością, od 25 lat realizuję swoje marzenia, uprawiam turystykę rowerową, stadionową i górską, i wiem, że jest to najlepsza możliwość aktywizacji osób z niepełnosprawnościami – mówi Paweł Parus, pełnomocnik marszałka ds. osób z niepełnosprawnościami.

Honorowy patronat nad Dolnośląskim Kongresem Dostępności objął Paweł Gancarz, marszałek województwa dolnośląskiego.