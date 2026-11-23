Materiał powstał we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego

Dolny Śląsk konsekwentnie rozwija połączenia kolejowe. Inwestycje przebiegają dwutorowo. Samorząd regionu przywraca nieczynne od lat połączenia do kolejnych miejscowości, modernizuje istniejącą infrastrukturę i inwestuje w tabor. Równolegle przygotowywane są przedsięwzięcia, których celem jest włączenie regionu w nowoczesną, krajową i międzynarodową sieć kolejową. Temu służy Zintegrowana Sieć Kolejowa (ZSK) – długofalowy plan rozwoju infrastruktury, przygotowany przez Port Polska we współpracy ze spółką PKP Polskie Linie Kolejowe, która odpowiada za infrastrukturę kolejową w Polsce, oraz Instytutem Rozwoju Miast i Regionów.

– Na Dolnym Śląsku trwa kolejowa rewolucja, odbudowujemy linie w całym regionie. W najbliższych trzech latach planujemy rewitalizację kolejnych połączeń. Ale oprócz inwestycji regionalnych ważny jest również rozwój połączeń krajowych. Naszym historycznym marzeniem jest bezpośrednie połączenie kolejowe Wrocławia z Warszawą. Wierzymy, że dzięki nowym inwestycjom za kilka lat tę trasę będzie można pokonać w niecałe dwie godziny – mówi Paweł Gancarz, marszałek województwa dolnośląskiego.

Ponad miliard na nowy tabor

Rozwój regionalnej kolei wymaga nie tylko odbudowy torów, ale także nowoczesnych składów. Koleje Dolnośląskie (KD) po raz siódmy uzyskały dofinansowanie na zakup taboru z Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT). Dzięki najnowszej umowie, zawartej w ramach programu FEnIKS, do regionalnego przewoźnika trafi 149 mln zł. Łączna wartość dotacji pozyskanych przez spółkę w siedmiu projektach przekroczyła 1,1 mld zł. Środki pochodzą m.in. z Krajowego Planu Odbudowy (KPO) i programu FEnIKS.

– Przekroczyliśmy miliard złotych pozyskanych środków na zakup taboru kolejowego. Nie byłoby to możliwe bez funduszy europejskich, które dystrybuuje CUPT, ale także bez odważnych decyzji zarządu województwa i zarządu Kolei Dolnośląskich. W ostatnich latach flota spółki niemal się podwoiła, co pokazuje skalę rozwoju przewoźnika, ale również tempo rewitalizacji kolejnych linii, które trzeba obsłużyć. Wszystko po to, żeby Dolnoślązakom podróżowało się lepiej, wygodniej i na wysokim europejskim poziomie – podkreśla Paweł Gancarz.

W ciągu dziewięciu lat flota Kolei Dolnośląskich powiększyła się z 57 do 108 składów. Pociągi KD obsługują połączenia nie tylko na Dolnym Śląsku, ale również w województwach lubuskim, opolskim i wielkopolskim. Pojazdy spółki docierają także do Czech i Niemiec. Według prognoz, w 2026 roku z usług regionalnego przewoźnika może skorzystać nawet 30 mln pasażerów.

Dzięki siedmiu projektom dofinansowanym przez CUPT na tory regionu trafiły m.in. nowoczesne pojazdy hybrydowe, które obsługują trasę Wrocław–Trzebnica. Rocznie podróżuje nią niemal milion pasażerów. W grudniu pociągi pojadą także do Twardogóry i Międzyborza. Unijne wsparcie pozwoliło również na zakup elektrycznych zespołów trakcyjnych Elf z bydgoskiej PESY.

– Kilkadziesiąt pociągów Elf to pojazdy zakupione dzięki dofinansowaniu z CUPT. Na co dzień kursują m.in. na trasach z Oleśnicy oraz z Oławy do Wrocławia. Jeden skład może zabrać ok. 490 pasażerów, w tym 250 na miejscach siedzących. Pociągi osiągają prędkość do 160 km/h, dzięki czemu podróż jest szybka i komfortowa. To również konkretna alternatywa dla samochodu i sposób na ograniczanie korków na drogach aglomeracji wrocławskiej – zwraca uwagę Michał Rado, wicemarszałek województwa dolnośląskiego odpowiedzialny m.in. za kolej.

Co istotne, środki z UE wspierają nie tylko zakup pociąbrzgów, lecz także rozwój i wdrożenie systemu biletowego, który ma ułatwić pasażerom codzienne korzystanie z kolei.

Przywracane połączenia

Rozwój kolei to jednak nie tylko nowe pociągi. Równolegle samorząd województwa realizuje program „Dolny Śląsk na dobrych torach”, którego celem jest przywracanie ruchu na nieczynnych od lat liniach kolejowych.

Dzięki realizacji programu dostęp do komunikacji kolejowej odzyskało już ponad 200 tys. Dolnoślązaków. Kolejne inwestycje mają zwiększyć tę liczbę do ponad ćwierć miliona mieszkańców.

W tym roku prace objęły ok. 60 km linii, a do 2029 r. ma zostać zrewitalizowanych łącznie 320 km. Dla mniejszych miejscowości oznacza to zmniejszenie wykluczenia komunikacyjnego, a dla wszystkich mieszkańców regionu – łatwiejszy dojazd do pracy, szkół i usług publicznych.

Szybsze połączenia z krajem i Europą

Kolejnym etapem rozwoju kolei na Dolnym Śląsku ma być włączenie regionalnych inwestycji w system połączeń w całej Polsce. Plan ZSK w skali kraju zakłada budowę ok. 4700 km nowych linii, w tym ok. 340 km na Dolnym Śląsku. Mają to być zarówno linie kolei dużych prędkości, projektowane z myślą o prędkościach do 350 km/h, jak i odcinki sieci konwencjonalnej.

– Przygotowaliśmy pierwszy w historii Polski tak kompleksowy program docelowej sieci kolejowej. Chcemy wykorzystać potencjał kolei i odpowiedzieć na potrzeby współczesnego, mobilnego społeczeństwa. Dolny Śląsk jest liderem zarówno w rozwoju przewozów regionalnych, jak i infrastruktury kolejowej. Nasze działania mają teraz spiąć region z resztą kraju i nadrobić historyczne zaległości – podkreśla Piotr Rachwalski, członek zarządu Portu Polska ds. kolei.

Plan dla polskiej kolei z przebiegiem tras także na Dolnym Śląsku prezentują Paweł Gancarz, marszałek województwa dolnośląskiego (z lewej), i Piotr Rachwalski, członek zarządu Portu Polska ds. kolei Foto: mat. pras. (2)

Jednym z najważniejszych przedsięwzięć będzie linia dużych prędkości „Y”, która ma połączyć Warszawę, nowe lotnisko krajowe, Łódź, Poznań i Wrocław. Według założeń po jej uruchomieniu podróż do Wrocławia ze stolicy ma zająć ok. 100 minut, a z Łodzi – około godziny.

Planowane są także szybsze połączenia z Poznaniem i Opolem, gdzie czas przejazdu ma wynieść odpowiednio ok. 45 i 25 minut, oraz rozwój tras w kierunku Trójmiasta, Górnego Śląska i Krakowa. Ważna jest również trasa z Wrocławia przez Świdnicę i Wałbrzych do Pragi. W perspektywie 2034 roku podróż do stolicy Czech mogłaby trwać około dwóch godzin.

Nowe linie wymagają jednak zwiększenia przepustowości istniejącej infrastruktury. Szczególne znaczenie ma wrocławski węzeł kolejowy, od którego sprawności zależy możliwość uruchamiania kolejnych połączeń pasażerskich i towarowych. Spółka PKP PLK zapowiada przetarg na dokumentację jego przebudowy. Wśród planowanych rozwiązań są m.in. dobudowa czwartego toru na estakadzie nad ulicą Grabiszyńską, przebudowa węzła Grabiszyn i dostosowanie układu torowego do kolei dużych prędkości.

Jak wskazuje Rafał Banaszkiewicz, pełnomocnik zarządu PKP PLK ds. przygotowania inwestycji, Zintegrowana Sieć Kolejowa ma kontynuować przedsięwzięcia już realizowane, m.in. w ramach KPO, i przygotować kolejne. Warunkiem wykorzystania nowych tras będzie również modernizacja istniejących ciągów komunikacyjnych.

W planach jest również zwiększenie przepustowości na odcinku Rudna–Legnica–Rudna Gwizdanów oraz modernizacja Magistrali Podsudeckiej między Legnicą a Kamieńcem Ząbkowickim. Do 2035 roku przewidziano elektryfikację tej trasy. Inwestycje mają poprawić obsługę transportu towarowego i połączenie dolnośląskiego przemysłu z portami morskimi w Szczecinie i Świnoujściu. Sprawniejsza komunikacja kolejowa może więc wspierać nie tylko mobilność mieszkańców, ale również konkurencyjność firm.

Jeden system, wspólny rozkład

Aby w pełni wykorzystać planowane inwestycje, potrzebna będzie koordynacja połączeń krajowych i regionalnych. Ważną rolę ma w tym odegrać Horyzontalny Rozkład Jazdy, zakładający cykliczną siatkę kursów i skoordynowane przesiadki między pociągami regionalnymi i dalekobieżnymi. W założeniach na 2035 rok ekspresy na głównych kierunkach, m.in. do Poznania, mają kursować co godzinę. Uzupełnią je połączenia z większą liczbą postojów. Podobną częstotliwość przewidziano dla połączeń z Wrocławia do Pragi przez Wałbrzych.

Koordynacja obejmuje także transport aglomeracyjny. Idea rozwoju kolei zakłada integrację z koncepcją metra we Wrocławiu, połączenie z lotniskiem i wykorzystanie Dworca Świebodzkiego.

—oprac. Jeremi Jędrzejkowski

Materiał powstał we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego