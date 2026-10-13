Z tego artykułu dowiesz się: Dlaczego dogłębna analiza potrzeb zastępuje myślenie, że metro jest najlepszym rozwiązaniem dla każdej metropolii.

Jakie czynniki decydują, że Wrocław stawia na kolej, a Olsztyn i Opole na tramwaje oraz autobusy.

W jaki sposób potoki pasażerskie i koszty inwestycji wpływają na wybór między metrem, tramwajem a systemem BRT.

Na czym polega strategia komplementarności, w której różne środki transportu tworzą jeden spójny system.

Raport Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT) pokazuje, że właśnie takie podejście wyznacza dziś kierunek rozwoju transportu publicznego. Metro pozostaje rozwiązaniem dla największych ośrodków. W innych miastach wygrywają tramwaje, kolej aglomeracyjna, szybkie autobusy, rozwiązania zeroemisyjne i ich dobre połączenie.

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Nie ma jednego przepisu

Analiza CUPT dotycząca zasadności budowy metra w największych polskich miastach jasno pokazuje, że klasyczne metro ma sens przede wszystkim tam, gdzie występują bardzo wysokie potoki pasażerskie, duża koncentracja zabudowy i potrzeba transportu o ogromnej przepustowości. Metro to inwestycja liczona w miliardach, dlatego przed decyzją potrzebne są dokładne analizy ekonomiczne, transportowe i przestrzenne.

Najbardziej oczywistym przykładem jest Warszawa. CUPT wskazał stolicę jako jedyne polskie miasto spełniające podstawowe warunki uzasadniające dalszy rozwój klasycznego metra. Ale nawet Warszawa nie traktuje metra jako odpowiedzi na każde pytanie. W studium sieci metra analizowana była możliwość zastąpienia części planowanej trasy M5 mniejszymi pojazdami szynowymi – wieloczłonowymi tramwajami albo krótszymi pociągami metra.

W stolicy duże znaczenie mają też pieniądze zewnętrzne – przy inwestycjach szynowych unijne finansowanie jest jednym z kluczowych elementów planowania. Kraków rozważa premetro lub metro lekkie. W innych dużych aglomeracjach ciężar inwestycji przesuwa się w stronę kolei metropolitalnej i aglomeracyjnej, tramwajów oraz autobusów nisko- i zeroemisyjnych.

– To zmiana w myśleniu o miejskim transporcie. Samorządy nie wybierają już po prostu „największego” środka transportu, ale „składają” ofertę z kilku elementów, a każdy z nich ma obsłużyć ten fragment miasta, do którego pasuje najlepiej – podsumowuje Jan Machowski z krakowskiego magistratu.

Aktualnie w Krakowie trwają prace projektowe oraz przygotowania formalno-prawne do budowy „lekkiego” metra autonomicznego. W lipcu 2026 r. miasto ogłosiło przetarg o wartości ok. 200 mln zł na opracowanie kompleksowej dokumentacji przedprojektowej i badań geologicznych dla pierwszej linii metra.

Wykorzystać to, co już jest

Wrocław nie stawiał na metro, bo ma ogromny potencjał kolejowy. Zamiast więc koncentrować się na budowie metra, samorząd wskazuje na możliwość stworzenia sprawnego systemu połączeń kolejowych w mieście i aglomeracji.

– We Wrocławiu zbiega się aż 11 linii kolejowych i jest 30 stacji i przystanków. To olbrzymi potencjał, pozwalający zbudować sprawne połączenia szynowe na poziomie miasta i aglomeracji. To jest dla nas priorytet – mówi Justyna Rządeczko z wydziału komunikacji społecznej wrocławskiego magistratu. Równolegle z koleją miasto rozwija połączenia tramwajowe.

Wrocławski Program Tramwajowy 2.0 ocenia planowane trasy według 16 kryteriów i pozwala ustalać kolejność realizacji. Duże projekty są konsultowane z mieszkańcami podczas spotkań, warsztatów i ankiet. We wrocławskim modelu transportu inwestycje to wynik analizy, a nie tylko atrakcyjności projektu.

Tramwaj tam, gdzie są pasażerowie

W Bydgoszczy rozwiązania transportowe porównuje się na podstawie kryteriów społecznych, środowiskowych, ekonomicznych i technicznych. Tramwaj jest rozwiązaniem dla głównych, mocno obciążonych korytarzy, autobus ma większą rolę na trasach o mniejszych potokach. – Tramwaj byłby idealnym transportem publicznym, jednak trzeba wziąć pod uwagę również koszty – podkreśla Katarzyna Muszyńska z Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy.

Koszty to dylemat wielu samorządów. Tramwaj wymaga torowiska, sieci trakcyjnej i kosztownej infrastruktury. Metro byłoby jeszcze droższe, dlatego Bydgoszcz nie uznała metra za rozwiązanie adekwatne do swoich potrzeb. Kolej ma potencjał, ale miasto nie jest organizatorem transportu kolejowego, a przebieg istniejącej infrastruktury nie zawsze odpowiada głównym kierunkom codziennych podróży mieszkańców.

Tramwaje wybrał również Olsztyn. Zdaniem samorządowców ten rodzaj transportu odpowiada na konkretny problem: obsługę dużych potoków pasażerskich z południowych dzielnic w kierunku centrum, dworca i uniwersytetu. Metro oczywiście nigdy nie było traktowane jako realna opcja – przy populacji około 170 tys. mieszkańców jego budowa byłaby nieopłacalna. Z kolei autobusy i BRT nie dawałyby takiej przepustowości bez zwiększania liczby pojazdów i kierowców.

– Chodziło nam o zapewnienie rozwijającym się obszarom miasta szybkich połączeń transportem publicznym z centrum gospodarczym i edukacyjnym Olsztyna – tak cel inwestycji transportowych opisuje Patryk Pulikowski, rzecznik prasowy olsztyńskiego magistratu.

Czasem najlepszy jest autobus

Opole uznało, że najefektywniejszym rozwiązaniem transportowym będą autobusy, w tym pojazdy elektryczne. Samorząd analizował także rozwiązania pośrednie, a ostatecznie zdecydował się m.in. na rozwój BRT (szybkiej komunikacji autobusowej), w centralnej części miasta.

Opole uznało, że najefektywniejszym rozwiązaniem transportowym będą autobusy, w tym pojazdy elektryczne Foto: MZK Opole

– Z uwagi na potencjał miasta i jego zabudowę skupiamy się na transporcie autobusowym. Przeprowadzone analizy wykazały, iż autobusy o napędzie elektrycznym będą najbardziej efektywnym środkiem transportu, biorąc pod uwagę wielkość nakładów do spodziewanych efektów wdrożenia – mówi Adam Leszczyński, rzecznik UM Opola.

Planowany korytarz BRT ma prowadzić w kierunku Opola Głównego, gdzie spotykają się różne rodzaje transportu. System ma wykorzystywać inteligentny system transportowy (ITS), zapewniać informację pasażerską i być powiązany z transportem lokalnym oraz regionalnym. Dobra oferta nie kończy się bowiem na zakupie autobusów. Liczy się także łatwa przesiadka do pociągu czy możliwość kontynuowania podróży innym środkiem transportu.

Nie konkurencja, ale pasujące puzzle

W Katowicach i Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (GZM) podstawowym wyzwaniem jest policentryczny układ aglomeracji. Mieszkańcy nie podróżują wyłącznie do jednego centrum, dlatego ważniejsza od dominującego środka transportu jest integracja różnych jego form.

– Poszczególne gałęziowe czy rodzajowe podsystemy publicznego transportu zbiorowego nie są traktowane jako konkurencyjne, lecz właśnie dąży się do ich maksymalnej komplementarności – mówi Dariusz Czapla z Wydziału Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Katowice. W praktyce oznacza to łączenie autobusów, tramwajów, kolei, roweru i samochodu w węzłach przesiadkowych, wspólną taryfę i informację pasażerską. System ma działać jako całość, a nie zbiór osobnych usług.

Ważne jest to, że wspólnym mianownikiem działań samorządów jest rosnąca rola mieszkańców. W Warszawie konsultowane są zarówno plany rozwoju systemu transportowego, jak i konkretne zmiany w komunikacji. We Wrocławiu duże projekty tramwajowe są konsultowane poprzez spotkania, warsztaty i ankiety. W Bydgoszczy i Opolu mieszkańcy również uczestniczą w konsultacjach.

To ważne, bo ofertę transportową ocenia się nie długością trasy, ale tym, ile czasu zajmuje dojazd, jak łatwo się przesiąść i czy transport publiczny jest konkurencyjny wobec samochodu.

Właśnie tu spotykają się wnioski raportu CUPT. Warszawa potrzebuje metra, bo skala ruchu uzasadnia jego ogromną przepustowość. Kraków może potrzebować premetra lub lekkiego metra. Wrocław może więcej zyskać na kolei aglomeracyjnej i tramwajach, GZM na integracji wielu środków transportu, Opole na autobusach elektrycznych i BRT, a Olsztyn na szybkim tramwaju.

– Nie chodzi o to, by każde miasto miało metro, tramwaj albo kolej. Najważniejsze jest to, aby mieszkańcy mieli wybór. Samorządy, które dobrze planują transport, zaczynają właśnie od realnych potrzeb mieszkańców, potoków pasażerskich i możliwości finansowych, a dopiero potem wybierają technologię – podkreśla Jan Machowski z krakowskiego magistratu. Dodaje, że w transporcie publicznym najbardziej efektowna inwestycja nie zawsze jest najlepsza. Najlepsza jest ta, która pozwala ludziom sprawnie dotrzeć tam, gdzie chcą.