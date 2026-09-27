MATERIAŁ POWSTAŁ WE WSPÓŁPRACY Z URZĘDEM MARSZAŁKOWSKIM WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Odbudowa Ukrainy będzie jednym z największych przedsięwzięć gospodarczych w Europie. Skala potrzeb obejmuje nie tylko wielkie inwestycje infrastrukturalne, ale też technologie, usługi, rozwiązania energetyczne, medyczne, cyfrowe i przemysłowe. Dla polskich firm oznacza to możliwość wejścia na rynek, który już dziś potrzebuje nie tylko partnerów, usług i produktów, ale też know-how.

Jednak samo zainteresowanie Ukrainą nie wystarczy. Przedsiębiorca, który chce tam działać, musi znaleźć partnera, poznać lokalne realia i procedury, znaleźć konkretne projekty i wiedzieć, z kim rozmawiać. Wsparcie właśnie w tych obszarach ma zapewnić uruchomione w tym roku Dolnośląsko-Dnipropietrowskie Centrum Gospodarcze (DDCG).

– Chcemy być bliżej dolnośląskich firm, które szukają możliwości rozwoju na ukraińskim rynku. Dlatego uruchomiliśmy regionalne przedstawicielstwo gospodarcze we wschodniej Ukrainie – pierwsze tego typu przedstawicielstwo polskiego regionu w tym kraju – wyjaśnia Paweł Gancarz, marszałek województwa dolnośląskiego.

– To konkretne wsparcie dla naszych przedsiębiorców, szczególnie w perspektywie odbudowy Ukrainy. Niezbędne do tego będą technologie, produkty, usługi i doświadczenie, a Dolny Śląsk ma firmy, które mogą odpowiedzieć na te potrzeby – dodaje Paweł Gancarz.

Centrum jest kolejnym etapem ponad 20-letniej współpracy Dolnego Śląska z ukraińskimi regionami partnerskimi, przede wszystkim obwodem dnipropietrowskim i kirowogradzkim.

Nie czekać na koniec wojny

Przez lata współpraca obejmowała biznes, uczelnie, instytuty badawcze, szpitale i administrację publiczną. Po pełnoskalowej rosyjskiej agresji jej charakter musiał się jednak zmienić. Priorytetem stała się pomoc mieszkańcom i instytucjom Ukrainy. Dolny Śląsk angażował się w transporty humanitarne, pomoc medyczną i wsparcie infrastruktury krytycznej. W ramach jednej z największych regionalnych akcji pomocowych do Ukrainy trafiały m.in. karetki, wyposażenie i artykuły pierwszej potrzeby. Samorząd uruchomił także środki europejskie i regionalne na działania związane ze wsparciem obywateli Ukrainy.

Z czasem pojawiło się jednak pytanie, co dalej. Pomoc humanitarna nadal jest konieczna, ale równolegle trzeba budować podstawy przyszłego rozwoju gospodarczego. Ukraina już przygotowuje projekty rozwojowe i inwestycje oraz mechanizmy odbudowy.

Dolny Śląsk zaczął więc tworzyć własną ścieżkę współpracy gospodarczej. Pierwszym krokiem były szkolenia dla przedsiębiorców z regionu dotyczące udziału w międzynarodowych przetargach związanych z odbudową Ukrainy. Kolejnym – Dolnośląskie Forum Odbudowy Ukrainy zorganizowane w marcu 2025 roku we Wrocławiu. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele władz ukraińskich regionów i miast, przedsiębiorcy oraz instytucje otoczenia biznesu. Zaprezentowano ponad 2 tys. projektów inwestycyjnych związanych z odbudową, była też okazja do rozmów przedsiębiorców i instytucji z obu krajów. To był moment przejścia od deklaracji do tworzenia relacji gospodarczych i kolejnych kroków we współpracy.

Kompleksowe wsparcie dla przedsiębiorców

Dokumenty założycielskie Dolnośląsko-Dnipropietrowskiego Centrum Gospodarczego podpisano w ubiegłym roku podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu. DDCG rozpoczęło działalność kilka miesięcy później, podczas oficjalnej wizyty delegacji Dolnego Śląska w Dnipro.

Po polskiej stronie operatorem centrum jest Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej, a po ukraińskiej – Dnipropietrowska Izba Przemysłowo-Handlowa. W projekt zaangażowane są również miasto Wrocław, dolnośląskie strefy ekonomiczne, Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej oraz Polska Agencja Inwestycji i Handlu.

– Chcemy, żeby centrum było pomostem między przedsiębiorcami z Dolnego Śląska i Ukrainy, dając naszym firmom konkretne wsparcie w wejściu na ukraiński rynek – od znalezienia partnera po pomoc w przeprowadzeniu całego procesu współpracy – podkreśla Paweł Gancarz.

Centrum ma być przede wszystkim praktycznym narzędziem dla biznesu. Pokazują to już pierwsze miesiące działalności. DDCG organizowało m.in. webinary dla przedsiębiorców z obu stron, na których omawiano możliwości handlowe i inwestycyjne, udział w projektach odbudowy Ukrainy, dostępne instrumenty finansowania i wsparcia eksportu, a także uwarunkowania prowadzenia działalności na rynku ukraińskim. W czerwcu podczas spotkania skierowanego do dolnośląskich firm przedstawiono możliwości udziału w zamówieniach publicznych i projektach odbudowy oraz mechanizmy zabezpieczające wymianę handlową.

Dla firm może to oznaczać pomoc w znalezieniu odpowiedniego kontrahenta, dotarciu do konkretnych projektów, nawiązaniu kontaktów z lokalnymi instytucjami czy przygotowaniu się do udziału w przedsięwzięciach inwestycyjnych. Istotne jest przy tym, że przedsiębiorstwo nie musi już prowadzić działalności w Ukrainie.

Centrum ma być również punktem startowym dla tych przedsiębiorców, którzy dopiero analizują wejście na ten rynek. Największe możliwości dotyczą np. budownictwa i infrastruktury, energetyki, technologii cyfrowych, ochrony zdrowia czy sektora rolno-spożywczego. W grę wchodzą zarówno dostawy produktów i technologii, jak i usługi, inwestycje oraz udział w większych projektach infrastrukturalnych.

Dwie strony gospodarczego mostu

DDCG nie jest projektem jednokierunkowym. Tak jak dolnośląska firma może dzięki niemu szukać partnera w Dnipro, tak samo ukraińskie przedsiębiorstwo zainteresowane Polską może otrzymać wsparcie w nawiązaniu kontaktów na Dolnym Śląsku.

To ważne, bo gospodarcza odbudowa Ukrainy nie będzie polegała wyłącznie na tym, że zagraniczne przedsiębiorstwa będą dostarczały tam swoje towary. Wraz z odbudową będą rozwijały się ukraińskie firmy, powstawały nowe łańcuchy dostaw, inwestycje i partnerstwa technologiczne. Część z nich może znaleźć swoje miejsce również w Polsce.

Dolny Śląsk ma ku temu szczególne atuty: silny przemysł, zaplecze naukowe, uczelnie, rozwinięty sektor usług biznesowych i położenie na europejskich szlakach transportowych. Dlatego DDCG ma być nie tylko narzędziem wsparcia dla eksportu, ale także elementem szerszej strategii gospodarczej regionu.

Bardzo istotny jest również fakt, że relacje Dolnego Śląska z Ukrainą zaczynają wykraczać poza oczywiste obszary związane z odbudową. W tym roku rozpoczęto współpracę sektorową w branży kosmicznej między uczelniami i instytutami badawczymi z Dolnego Śląska i obwodu dnipropietrowskiego.

Warto przypomnieć, że Dnipro od lat jest jednym z najważniejszych ukraińskich ośrodków technologii kosmicznych. Podczas lutowej wizyty przedstawiciele Dolnego Śląska rozmawiali o możliwościach współpracy naukowej i przemysłowej. Kolejne rozmowy prowadzone były już między uczelniami, w tym Politechniką Wrocławską, oraz instytucjami otoczenia biznesu. Planowane jest również stworzenie szerszego konsorcjum podmiotów związanych z sektorem aerospace.

To pokazuje, że relacje z ukraińskimi partnerami nie muszą ograniczać się do odbudowy tego, co zostało zniszczone. Mogą również prowadzić do tworzenia nowych technologii i wspólnych przedsięwzięć.

Podobnie wygląda współpraca w ochronie zdrowia. W kwietniu 2026 roku we Wrocławiu odbyła się konferencja poświęcona funkcjonowaniu i bezpieczeństwu podmiotów leczniczych w sytuacjach kryzysowych oraz doświadczeniom Ukrainy.

Wymiana doświadczeń w tym przypadku działa w obie strony. Ukraina, która od kilku lat funkcjonuje w warunkach wojny, ma doświadczenia dotyczące organizacji ochrony zdrowia i zabezpieczenia medycznego w sytuacji kryzysowej, które mogą być analizowane także z perspektywy polskiego systemu bezpieczeństwa.

W tym roku miał miejsce również szereg spotkań przedstawicieli obu stron. W lutym delegacja Dolnego Śląska z marszałkiem Pawłem Gancarzem udała się do obwodu dnipropietrowskiego. Wizyta miała wymiar zarówno polityczny, symboliczny, jak i bardzo praktyczny. Oprócz inauguracji działalności DDCG odbyły się spotkania z władzami regionu, uczelniami, przedsiębiorcami i Dnipropietrowską Izbą Przemysłowo-Handlową. Delegacja odwiedziła także szpitale, które otrzymały pomoc z Dolnego Śląska.

W marcu, kwietniu i maju realizowane były kolejne projekty: współpraca sektora kosmicznego, konferencja medyczna, działania naukowe Uniwersytetu Wrocławskiego i rozwój Centrum Współpracy Polsko-Ukraińskiej. W czerwcu podczas Międzynarodowej Konferencji Odbudowy Ukrainy w Gdańsku Dolny Śląsk wraz z partnerami z obwodu dnipropietrowskiego prezentował efekty dotychczasowej współpracy i plany na kolejne lata.

Kolejnym ważnym momentem był XXXV Forum Ekonomiczne w Karpaczu, które stało się okazją do kolejnych spotkań partnerów z Dolnego Śląska i Ukrainy. Wśród tematów rozmów była współpraca strategicznych spółek dla rozwoju obydwu regionów i ich potencjalne wspólne projekty biznesowe.

Współpraca nie kończy się na relacji Dolny Śląsk–Dnipro. Dolny Śląsk utrzymuje kontakty także z obwodem kirowogradzkim, a do regionu przyjeżdżają ukraińskie delegacje polityczne, naukowe i biznesowe.

Dolny Śląsk chce być obecny przy odbudowie Ukrainy, nie czekając na koniec wojny. Projekty gospodarcze, naukowe, medyczne i technologiczne już są realizowane. Firmy poznają swoich potencjalnych partnerów. Działają kontakty między uczelniami. Samorządy wymieniają doświadczenia. Powstają pomysły na wspólne projekty w nowych branżach.

Dla regionu oznacza to szansę na nowe kontrakty, eksport, inwestycje i partnerstwa technologiczne. Dla Ukrainy – dostęp do doświadczenia, kapitału, technologii i przedsiębiorstw, które mogą uczestniczyć w rozwoju kraju.

oprac. Jeremi Jędrzejkowski

MATERIAŁ POWSTAŁ WE WSPÓŁPRACY Z URZĘDEM MARSZAŁKOWSKIM WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO