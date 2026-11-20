Z tego artykułu dowiesz się: Jak wieloletnia modernizacja stacji Warszawa Wschodnia wpłynie na ruch pociągów dalekobieżnych w całym kraju.

Która warszawska stacja przejmie większość ruchu tranzytowego i jakie wyzwania się z tym wiążą.

Dlaczego na kluczowej linii średnicowej priorytet otrzymają pociągi regionalne kosztem dalekobieżnych.

Jakie długofalowe korzyści dla pasażerów i przepustowości sieci przyniesie warta miliardy inwestycja.

– Musimy być przygotowani na zdarzenia nagłe, typu gwałtowna zima, ale jeżeli to nie nastąpi, chcemy zacząć prace na Warszawie Wschodniej 17 stycznia 2027 roku – mówi „Rzeczpospolitej” Marcin Mochocki, członek zarządu PLK S.A.

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Na początku przyszłego roku ruszy remont, który wpłynie na całą kolejową Polskę. Wystarczy spojrzeć na liczby – każdego dnia w kraju uruchamianych jest ok. 550 pociągów dalekobieżnych, ale aż 279 z nich przejeżdża przez tę stację. Po rozpoczęciu remontu będzie ich tylko 18 – zostaną te rozpoczynające bieg na tej stacji i jadące w kierunku wschodnim.

To nie koniec. Z Warszawy Centralnej – czwartej pod względem wielkości stacji w kraju – zniknie prawie dwieście pociągów dalekobieżnych. O sto mniej pociągów będzie odjeżdżać z niedawno wyremontowanej Warszawy Zachodniej. Pasażerów czekają trudne tygodnie, podczas których będą musieli przyzwyczaić się do nowych porządków.

– Na stacji Warszawa Centralna i Warszawa Zachodnia zostaną pociągi rozpoczynające bieg i jadące w kierunku Poznania czy Berlina. Wszystkie pozostałe, tranzytujące przez Warszawę, zostaną przekierowane na stację Warszawa Gdańska, którą w ostatnich latach modernizowaliśmy – wyjaśnia Mochocki.

Pasażerowie zamiast na Centralny pojadą na Gdański

Nitka, po której poruszają się pociągi dalekobieżne przejeżdżające przez Warszawę, zostanie „wygięta” w stronę północną. Zamiast mostem średnicowym w pobliżu Stadionu Narodowego ruch zostanie skierowany na przeprawę przy Cytadeli. Aż 164 pociągi zatrzymają się na Warszawie Gdańskiej.

Pasażerowie obawiają się powtórki z lat 2021–2023, gdy podczas prac na Warszawie Zachodniej wiele pociągów skierowano właśnie w to miejsce. Pamiętają przepełnione perony czy „korki” na schodach. Tym razem – jak słyszymy – ma być inaczej. Za ok. 100 mln zł poszerzono perony oraz zbudowano drugie przejście podziemne, które ma rozładować ruch.

Weryfikacja przyjdzie w styczniu. Większość pasażerów będzie chciała ruszyć w stronę centrum. Wąskim gardłem staną się zatem bramki prowadzące do pobliskiej stacji metra M1 – Dworzec Gdański. PLK S.A. rozmawia z Zarządem Transportu Miejskiego w Warszawie, by usprawnić ruch w tym miejscu.

Alternatywą dla wysiadających w stolicy będzie nowy przystanek – Warszawa Ulrychów – na styku Woli i Bemowa. Jest on budowany w sąsiedztwie stacji metra linii M2. Od 17 stycznia obsłuży 128 pociągów dalekobieżnych, ale już dziś wiemy, że do tego czasu nie uda się tam uruchomić wind z peronów. Niektóre połączenia zatrzymają się też na Warszawie Młynów (na linii obwodowej), która również jest połączona ze stacją metra M2.

Pociągi regionalne z priorytetem. To decyzja UTK

PKP Intercity, największy przewoźnik dalekobieżny, w związku z remontem spodziewa się spadku liczby pasażerów.

– Wdrożenie nowej organizacji ruchu będzie się wiązało z dużymi utrudnieniami dla pasażerów i to trzeba sobie powiedzieć wprost. Nie jestem przeciwnikiem modernizacji stacji Warszawa Wschodnia, ale trzeba to zrobić tak, żeby utrudnienia były jak najmniejsze. Bo w całej tej układance najważniejszy jest pasażer, a nie zarządca czy przewoźnik – powiedział Janusz Malinowski, prezes PKP Intercity.

Zarządca infrastruktury (PLK S.A.) zdecydował się na radykalne rozwiązanie. Przez trzy lata zamknięta będzie połowa linii średnicowej między Warszawą Wschodnią a Warszawą Centralną. W pierwszej fazie – przez 22 miesiące – prace będą prowadzone na części dalekobieżnej. Następnie, po dwóch miesiącach, robotnicy wejdą na część regionalną, gdzie będą pracować przez kolejny rok. Co ważne, przez cały czas remontu po torach będą jeździć wyłącznie pociągi regionalne. Ruch dalekobieżny wróci dopiero na początku 2030 roku.

– Kilka lat temu Urząd Transportu Kolejowego w decyzji administracyjnej jednoznacznie wskazał, że w czasie prowadzenia prac modernizacyjnych priorytet ruchowy na „Średnicy” ma być przyznany ruchowi aglomeracyjnemu i regionalnemu. Dla pasażera dalekobieżnego zmiany, które zostaną wprowadzone, będą bardzo poważne – przyznaje Marcin Mochocki, członek zarządu PLK S.A.

Nie oznaczało to, że w czasie remontu z przejazdów dalekobieżnych trzeba było zupełnie zrezygnować. PLK S.A. obawiało się jednak powtórki z Warszawy Zachodniej. Ze względu na prace prowadzone „pod ruchem” tamta przebudowa przeciągnęła się z trzech do pięciu lat. Do tego regularnie dochodziło do awarii systemu sterowania ruchem, co powodowało opóźnienia i odwołania pociągów, a także obniżało bezpieczeństwo przejazdów.

Remont Warszawy Wschodniej: co się poprawi?

Remont Warszawy Wschodniej to drugi etap przebudowy linii średnicowej łączącej stacje: Warszawę Wschodnią, Warszawę Centralną i Warszawę Zachodnią. W ubiegłym roku zakończyły się prace na tej ostatniej. Teraz robotnicy i koparki przenoszą się na drugą część miasta. Za kontrakt wart 3,63 mld zł odpowiada Torpol S.A.

– Na skutek remontu poprawiona zostanie przepustowość Węzła Warszawskiego. Utworzone zostaną brakujące dzisiaj bezkolizyjne połączenia – ze średnicy regionalnej w kierunku Gdańska. Przygotowana zostanie infrastruktura pod przyszłe bezkolizyjne wyjście w kierunku Białegostoku oraz pod rozbudowywaną (do systemu czterotorowego) linię nr 7. Docelowo po „Średnicy”, zarówno aglomeracyjnej, jak i dalekobieżnej, pociągi będą mogły jeździć w cyklu co 120 sekund – mówi Mochocki.

Zmian będzie znacznie więcej. To m.in. nowy peron i przejście podziemne na Warszawie Stadion, tunel samochodowy w ciągu ul. Tysiąclecia czy remont zabytkowych wiaduktów pod ul. Targową i ul. Zamoyskiego. Jak słyszymy, kolejarze obawiają się ich faktycznego stanu technicznego. Kolejnym ryzykiem jest wykrycie niezidentyfikowanej infrastruktury. W PLK S.A. liczą jednak, że tym razem uda się uniknąć dużych opóźnień.