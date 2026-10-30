Z tego artykułu dowiesz się: Jakie korzyści finansowe i udogodnienia dla pasażerów niosą zintegrowane systemy biletowe.

Jakie modele integracji transportu z powodzeniem funkcjonują w największych polskich aglomeracjach.

Z jakimi wyzwaniami i kosztami wiąże się wdrażanie innowacyjnych systemów biletowych.

Dlaczego wprowadzenie ogólnopolskiego biletu zintegrowanego zostało znacząco opóźnione.

Wspólne bilety obejmujące różne rodzaje środków publicznej komunikacji ułatwiają podróże, uwalniając pasażerów od kupowania osobnych biletów na poszczególne środki lokomocji, którymi codziennie docierają do pracy czy szkoły. Tego rodzaju przedsięwzięcia podejmuje coraz więcej samorządów, choć wymaga to nie tylko porozumienia z przewoźnikami, ale dopracowania planów taryfowych atrakcyjnych zarówno dla pasażerów, jak i organizatorów przewozów. W Częstochowie ostatnio z powodzeniem dopięto szczegóły takiej oferty.

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Miasto wprowadzi wspólny bilet miesięczny w komunikacji publicznej, obejmujący zarówno pociągi, jak i komunikację miejską. Będzie skierowany do pasażerów dojeżdżających koleją do miasta i kontynuujących podróż tramwajem lub autobusem, a także rozpoczynających podróż komunikacją miejską w Częstochowie, a następnie przesiadających się na pociąg. – Dla mieszkańców Częstochowy i subregionu oznacza to, że nie będą już musieli kupować dwóch oddzielnych biletów miesięcznych. Zamiast tego będą mogli korzystać z jednego biletu, tańszego o 20 proc., co jest dużym udogodnieniem dla wszystkich – uczniów, studentów i osób dojeżdżających do pracy – podkreśla wicemarszałek województwa Grzegorz Boski.

Zniżka przyciągnie podróżnych

Porozumienie w sprawie integracji biletu podpisało województwo śląskie, miasto Częstochowa, częstochowskie Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne, Koleje Śląskie, Polregio oraz Łódzka Kolej Aglomeracyjna. Zintegrowany bilet będzie dostępny dla podróżnych dojeżdżających koleją z wszystkich czterech kierunków: Chorzewa Siemkowic, Lublińca, Radomska, Włoszczowy i Zawiercia. 20-procentowa zniżka, zarówno dla części kolejowej, jak i miejskiej, stanie się dostępna dla wszystkich grup pasażerów, w tym uczniów i studentów już korzystających z ulg ustawowych. Zintegrowany bilet wejdzie w życie 13 grudnia, wraz z nowym rozkładem jazdy 2026/2027.

Wspólny bilet, z którym można podróżować pociągiem, tramwajem i autobusem, ma już od trzech lat Kraków. Dla jego wprowadzenia porozumieli się przedstawiciele województwa małopolskiego, samorządowcy z Krakowa oraz gmin wchodzących w skład Stowarzyszenia Metropolia Krakowska. Bilet Metropolitalny to bilet miesięczny pozwalający na podróżowanie krakowskimi tramwajami i autobusami, a także pociągami i autobusami organizowanymi przez województwo małopolskie oraz gminy, jak Wieliczka, Michałowice, Niepołomice, Skawina, Wielka Wieś, Zielonki, Liszki, Czernichów i Kocmyrzów-Luborzyca.

Dla tych bez samochodu

W Łodzi popularnym rozwiązaniem stał się Wspólny Bilet Aglomeracyjny, który połączył miejską komunikację z pociągami Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej oraz Polregio. Kolejną opcją jest Bilet Zintegrowany ŁKA z PKS dla podróży przesiadkowych z autobusami regionalnymi. Ta druga oferta została skierowana głównie do osób nieposiadających własnego samochodu: w założeniu ma ułatwić dostęp m.in. do opieki medycznej czy instytucji publicznych, poprzez zintegrowanie rozkładów jazdy przewoźników kolejowych i autobusowych oraz wprowadzenie jednego zintegrowanego biletu na przejazd. Taki bilet na całą podróż, z przesiadką z autobusu do pociągu lub odwrotnie, kupuje się średnio 20 proc. taniej od biletów kupowanych oddzielnie.

Pomorze w integracji transportowej postawiło na innowacyjność. W 2023 r. wystartował system Fala, obejmujący komunikację miejską oraz kolej, w tym SKM i Polregio. Jego ambicją było zrewolucjonizowanie sposobu korzystania z komunikacji publicznej w regionie. Objął wielu różnych regionalnych przewoźników, wprowadził wygodne płatności, umożliwił planowanie podróży oraz przyczynił się do rozbudowania infrastruktury. Okazał się jednak bardzo kosztowny, a samo wdrażanie systemu nie obyło się bez poważnych komplikacji.

Własny system biletowy rozbudowuje inna, jeszcze większa aglomeracja – Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (GZM). Dla pasażerów oznacza to bardziej elastyczną możliwość wyboru najkorzystniejszego połączenia. W ofercie dostępne są cztery rodzaje biletów 30-dniowych oraz bilet 24-godzinny, które w zależności od wyboru, upoważniają do przejazdów zarówno komunikacją miejską, jak i pociągami Kolei Śląskich i Polregio na obszarze GZM. Wszystkie otrzymały wspólną nazwę „Metrobilet”.

W zawieszeniu pozostaje projekt Ogólnopolskiego Biletu Zintegrowanego, mającego połączyć transport kolejowy, autobusowy oraz miejski. Jak poinformował branżowy serwis TransInfo, zamiast wcześniej publicznie zapowiadanego uruchomienia wspólnego biletu ok. 2027 r., Ministerstwo Infrastruktury przesuwa termin jego wdrożenia na perspektywę 2031-2034. Ma to być spowodowane koniecznością zapewnienia podstaw prawnych oraz dostosowania projektu do przyszłego układu kolejowych połączeń dalekobieżnych.