Z tego artykułu dowiesz się: jakie strategiczne inwestycje kolejowe skrócą podróż z Warszawy do Trójmiasta do 100 minut;

w jaki sposób nowa infrastruktura ma wzmocnić pozycję trójmiejskich portów i transportu intermodalnego;

które kluczowe regiony, poza Pomorzem, zyskają na planowanej rewolucji w transporcie kolejowym;

jak zmieni się siatka połączeń na północy kraju, w tym wzdłuż wybrzeża Bałtyku i w kierunku Warmii.

Budowa 160 km nowych linii kolejowych, prędkość pociągów podniesiona do 350 km/h – to plany transportowej rewolucji w północnych regionach Polski. Radykalnie skróci się czas podróży z Trójmiasta do największych aglomeracji w kraju, a nowa magistrala wzdłuż wybrzeża Bałtyku pozwoli na ekspresowe przejechanie trasy pomiędzy Gdańskiem i Szczecinem. Będzie też szybka kolej do regionów w północno-wschodniej Polsce oraz nowe połączenia Wybrzeża z Podlasiem i Lubelszczyzną.

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– Dla województwa pomorskiego istotne są oczywiście również linie kolejowe obsługujące nasze porty oraz powstającą elektrownię jądrową. Widzimy też plan poprawy obsługi całego pasa nadmorskiego – powiedział pomorski marszałek Mieczysław Struk podczas rozmów dotyczących rozwoju sieci kolejowej na Pomorzu, prowadzonych w gdańskim urzędzie marszałkowskim. Władze regionu zakładają, że doprowadzenie nowej magistrali do trójmiejskich portów pozwoli im zwiększać przepustowość i rozwijać segment intermodalny, a przez to wzmacniać pozycję Polski jako nowoczesnego centrum obsługi globalnych przepływów towarowych.

Centralna Magistrala Kolejowa wydłuży się do Trójmiasta

Plany obejmują budowę Centralnej Magistrali Kolejowej – Północ (CMK–Północ), która znalazła się wśród trzech strategicznych i priorytetowych inwestycji kolejowych realizowanych w ramach programu Port Polska. Dwie pierwsze to budowa tzw. igreka z Warszawy przez Łódź do Poznania i Wrocławia oraz linii w województwie śląskim łączącej Katowice z Ostrawą w Czechach. Trzecią ma być właśnie CMK Północ przez Toruń. – Naszym celem jest tworzenie spójnej sieci transportowej, która wpłynie na gospodarkę w regionie, zwiększy możliwość przewozów towarowych i rozwinie atrakcyjną ofertę kolejową dla mieszkańców i podróżnych – zapowiada Rafał Banaszkiewicz, pełnomocnik zarządu zarządzającej infrastrukturą spółki Polskie Linie Kolejowe.

Przebieg korytarza transportowego oraz jego parametry mają zapewnić nie tylko najszybszy czas przejazdu pomiędzy Gdańskiem a Warszawą, ale także pozwolić na szybkie połączenie Pomorza z południową Polską. Planiści zdecydowali także o objęciu szybką koleją aglomeracji bydgosko-toruńskiej. Chodzi przede wszystkim o odcinek środkowy, w przybliżeniu Lipno – Grudziądz. Celem jest takie powiązanie magistrali z Toruniem, które jednocześnie pozwoli utrzymać zbliżony do 100 minut czas przejazdu między Warszawą i Gdańskiem.

Nowa linia, która odgałęzi się w okolicach Grudziądza od CMK–Północ, przez Świecie dotrze do Bydgoszczy. W ten sposób powstanie wspólny ciąg wyjazdowy z Trójmiasta na południe, zarówno w kierunku Polski centralnej, zachodniej, jak i wschodniej. Usprawnienie powiązania Trójmiasta z Bydgoszczą, a dalej z Poznaniem i korytarzem Poznań – Wrocław, umożliwi też szybkie połączenie z Czechami poprzez linię biegnącą od Wrocławia przez Legnicę do granicy. W województwie kujawsko-pomorskim konieczna stanie się modyfikacja sieci z Torunia do Bydgoszczy. To m.in. z potrzeby odciążenia toruńskiego i inowrocławskiego węzła kolejowego oraz przygotowania bardziej bezpośredniego połączenia na teren Wielkopolski – pomiędzy Bydgoszczą a Poznaniem, w tym nowej linii o prędkości konstrukcyjnej 250 km/h.

Z Gdańska do Olsztyna pociągiem o połowę krócej

W ramach Zintegrowanej Sieci Kolejowej potrzebne będzie – obok CMK Północ – jeszcze jedno połączenie Warszawy z Trójmiastem: część ruchu ma przejąć Magistrala Warmińska. Budowa linii kolejowej Gdańsk – Elbląg – Olsztyn – Mława oraz modernizacji linii nr 9 w kierunku Warszawy skróci podróże między Trójmiastem, Elblągiem i Olsztynem oraz przywróci regularną obsługę Nowego Dworu Gdańskiego. Na nowych odcinkach Magistrali Warmińskiej – w tym odcinku Olsztyn-Gdańsk – zakładana prędkość pociągów wyniesie co najmniej 250 km/h.

Skróci się także czas podróży wzdłuż wybrzeża Bałtyku w ramach modernizacji linii łączącej Gdańsk ze Szczecinem. Ponieważ ruch pociągów w relacjach pomiędzy tymi miastami nie dominuje w całym korytarzu transportowym, Magistrala Bałtycka przyjmie rolę krańcowej dla wielu połączeń prowadzących z głębi kraju do miejscowości nadmorskich oraz międzyregionalnej dla położonych w centralnej części Pomorza.

Jak bardzo nowe trasy skrócą podróże? Przykładowo czas przejazdu z Gdańska do Warszawy skróci się do 100 minut z obecnych 150 minut, z Gdańska do Olsztyna ze 120 minut do 60, z Gdańska do Grudziądza ze 110 minut do 35, z Gdańska do Krakowa z 300 minut do 180, z Gdańska do Wrocławia z 260 minut do 160, ze Słupska do Warszawy z 250 minut do 180.