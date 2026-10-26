W 2026 r. samorząd regionu przyznał ponad 4,7 mln zł dotacji dla 41 gmin na zakup samochodów pożarniczych dla jednostek OSP
Bezpieczeństwo publiczne wymaga nie tylko sprawnie działających służb, ale także odpowiedniego wyposażenia, przygotowania do reagowania na zagrożenia i współpracy różnych instytucji. Te działania mają szczególne znaczenie w kontekście obecnej sytuacji geopolitycznej. Dlatego władze samorządowe Dolnego Śląska budują odporność w tym zakresie w ramach swoich ustawowych kompetencji.
Zakres odpowiedzialności samorządu województwa określają przepisy i zadania własne. W praktyce oznacza to m.in. możliwość finansowania wybranych działań jednostek ratowniczych i organizacji, wspieranie szkoleń, edukację mieszkańców oraz koordynowanie przedsięwzięć służących przygotowaniu regionu na sytuacje kryzysowe. Osobnym, coraz istotniejszym zadaniem jest wdrażanie przepisów o ochronie ludności i obronie cywilnej.
Jednym z działań Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego jest wzmacnianie potencjału Ochotniczych Straży Pożarnych. W 2026 roku na szkolenia z ratownictwa medycznego dla strażaków z OSP urząd przeznaczył 1 mln zł. Dotacje otrzymało 29 podmiotów. To m.in. OSP z Kamieńca Ząbkowickiego, Radostowa, Szklar Dolnych i miejscowości Szczodre.
– Bezpieczeństwo mieszkańców zaczyna się od dobrze wyszkolonych ratowników. Dlatego przeznaczamy 1 mln zł na szkolenia z ratownictwa medycznego dla strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych z Dolnego Śląska – mówi Paweł Gancarz, marszałek województwa dolnośląskiego.
– To inwestycja w ludzi, którzy każdego dnia z pełnym zaangażowaniem niosą pomoc tam, gdzie liczy się każda sekunda. Dzięki tym środkom druhny i druhowie OSP będą mogli rozwijać swoje umiejętności i jeszcze skuteczniej ratować życie – dodaje marszałek.
Wsparcie to jest elementem działań prowadzonych w sposób ciągły na rzecz wzmacniania potencjału jednostek OSP. Samorząd województwa systematycznie podnosi kwalifikacje strażaków oraz zwiększa skuteczność działań ratowniczych w ramach systemu bezpieczeństwa publicznego.
Samorząd wspiera również rozwój kompetencji związanych z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych. W 2026 r. na szkolenia dla strażaków ochotników przeznaczono 198,3 tys. zł, a na zakup dronów – 239,2 tys. zł. W ramach tegorocznych działań przeszkolono 104 strażaków i zakupiono 52 bezzałogowe statki powietrzne. Program obejmuje jednostki OSP z 26 powiatów regionu. W 2025 r. szkolenia ukończyło 78 strażaków, a do jednostek trafiło 26 dronów.
– Drony są dziś obecne niemal wszędzie – w ratownictwie, przemyśle i bezpieczeństwie. Ten program pozwolił zbudować kompetencje w każdym powiecie. Przeszkoleni strażacy będą teraz przekazywać wiedzę kolejnym druhom – zwraca uwagę Michał Rado, wicemarszałek województwa dolnośląskiego.
Kolejnym istotnym obszarem jest rozwijanie kompetencji strażaków ochotników w zakresie rozpoznawania rodzajów broni oraz przeciwdziałania zagrożeniom biologicznym, chemicznym i radiologicznym. W 2026 r. dotacje na działania szkoleniowe i związane z nimi przedsięwzięcia trafiły do 17 podmiotów, a ich wartość sięgnęła 240 tys. zł.
Wsparcie samorządu Dolnego Śląska obejmuje także ratownictwo wodne i górskie. Na działalność Grupy Sudeckiej i Grupy Karkonoskiej Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego przeznaczono w 2026 r. łącznie ponad 2 mln zł. Fundacja Wodna Służba Ratownicza otrzymała natomiast dotację w wysokości 600 tys. zł.
Istotnym elementem budowania gotowości służb jest również wyposażenie. W 2026 r. samorząd województwa przyznał ponad 4,7 mln zł dotacji dla 41 gmin na zakup samochodów pożarniczych dla jednostek OSP.
– Po raz kolejny stawiamy na konkretne wsparcie dla dolnośląskich strażaków ochotników. Zainteresowanie konkursem było tak duże, że zwiększyliśmy jego budżet z 3 do prawie 5 mln zł. Dzięki temu wsparcie trafi do wszystkich 41 zgłoszonych OSP – podkreśla Paweł Gancarz.
Skala wsparcia w ostatnich latach systematycznie rośnie. W 2024 r. dotacje otrzymało 20 gmin, a w 2025 r. – 30.
Pomoc finansowa obejmuje także inne formacje. W 2026 r. zaplanowano 3 mln zł wsparcia dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu na zakup samochodów pożarniczych do działań związanych ze zwalczaniem zagrożeń dla środowiska.
Z kolei Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu przekazano 1 mln zł na zagospodarowanie terenu przy ul. Poznańskiej. Kolejne 330 tys. zł to środki na zakup dronów i zestawu strzeleckiego dla policji. Wsparcie w wysokości 200 tys. zł na zakup wozu terenowego przewidziano również dla Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej.
Bezpieczeństwo to nie tylko szkolenia, wyposażenie i możliwości operacyjne służb. Bardzo ważna jest również wiedza mieszkańców, a także ich umiejętność rozpoznawania zagrożeń i znajomość zasad postępowania w sytuacjach kryzysowych.
Dlatego tylko w 2026 r. władze samorządowe regionu przeznaczyły 600 tys. zł na zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe. Przedsięwzięcia te obejmują m.in. warsztaty i ćwiczenia dla młodzieży dotyczące zagrożeń terrorystycznych i powodziowych, szkolenia z bezpieczeństwa dla dzieci i seniorów, zajęcia z samoobrony dla kobiet, a także ćwiczenia ratownicze i pikniki poświęcone bezpieczeństwu.
Samorząd zaplanował również kolejną odsłonę programu „Bezpieczny Dolnoślązak”, realizowanego przez Wydział Bezpieczeństwa Urzędu Marszałkowskiego od 2013 r. Tegoroczna, VII edycja, odbywa się pod hasłem „Bezpieczny Dolnoślązak – świadomy, przygotowany, odporny”. Program łączy trzy elementy: rozpoznawanie zagrożeń i wiarygodnych ostrzeżeń, praktyczne przygotowanie do działania oraz zdolność do współpracy i wzajemnej pomocy w sytuacji kryzysowej.
Warto przypomnieć, że istotną zmianę w organizacji bezpieczeństwa przyniosła ustawa o ochronie ludności i obronie cywilnej z 5 grudnia 2024 r. Określiła ona zadania administracji publicznej, w tym samorządów wszystkich szczebli, oraz zasady planowania, finansowania i organizowania ochrony ludności.
Na poziomie województwa odpowiedzialność za realizację ustawowych zadań rozdzielono między wojewodę i marszałka. Do zadań marszałka należy m.in. koordynowanie i nadzorowanie realizacji określonych zadań przez podmioty ochrony ludności, udzielanie pomocy powiatom, organizowanie szkoleń i ćwiczeń, tworzenie zasobów ochrony ludności oraz ewidencjonowanie podmiotów i zasobów. Samorząd odpowiada również za zapewnienie funkcjonowania urzędu marszałkowskiego w czasie wojny.
Realizacja tych obowiązków wymaga finansowania konkretnych projektów. W 2025 r., w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025–2026, województwo otrzymało środki na wydatki bieżące i majątkowe w łącznej wysokości niemal 13,5 mln zł.
Beneficjentami były podmioty ochrony ludności, w tym szpitale, pogotowia ratunkowe i Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Ze środków programu sfinansowano także szkolenie z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy dla 105 pracowników oraz ćwiczenie z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej, do którego przeprowadzenia zobowiązany został marszałek województwa.
Budowa systemu ochrony ludności wykracza poza działania podejmowane przez służby ratownicze. Obejmuje także rozwój zasobów, edukację i przygotowanie infrastruktury, która może być wykorzystywana w sytuacjach zagrożenia.
Jednym z wyzwań jest planowanie i tworzenie obiektów zbiorowej ochrony, w tym schronów, ukryć i miejsc doraźnego schronienia. Aby jak najlepiej przygotować rozwiązania w regionie, przedstawiciele Dolnego Śląska zapoznali się z projektami w Finlandii, a także z doświadczeniami Ukrainy w zabezpieczaniu ludności przed atakami rakietowymi i dronowymi. Obserwacje te staną się punktem odniesienia dla dalszych prac nad rozwojem ochrony ludności.
Jednak skuteczność funkcjonowania całego systemu zależy od współdziałania różnych szczebli administracji i podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Znaczenie ma tu zarówno przygotowanie służb i dostępność wyposażenia, jak i umiejętność właściwego reagowania na zagrożenia przez mieszkańców. Dlatego wspomniana ustawa przewiduje, że co dwa lata marszałek przedstawia sejmikowi województwa informację o stanie przygotowań samorządu do realizacji zadań ochrony ludności i obrony cywilnej. Pierwsze takie sprawozdanie ma zostać przedłożone na początku przyszłego roku.
—oprac. Jeremi Jędrzejkowski
MATERIAŁ POWSTAŁ WE WSPÓŁPRACY Z URZĘDEM MARSZAŁKOWSKIM WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
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