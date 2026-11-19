Wizualizacja pociągu
Pierwsze pociągi elektryczno-wodorowe do obsługi regularnych tras trafią na południe Polski. Koleje Dolnośląskie właśnie rozstrzygnęły nietypowy przetarg na „innowacyjne partnerstwo”, którego przedmiotem ma być stworzenie, uzyskanie homologacji i dostarczenie pociągów z napędem alternatywnym.
Spółka zdecydowała się na propozycję bydgoskiej Pesy, która dostarczy dwa pojazdy HEMU z platformy Elf 3.0 za 130,6 mln zł brutto. Konkurencyjna Skoda oferowała pociągi z innym napędem (elektryczno-bateryjnym), które okazały się nieco droższe – ich cena wynosiła 144,6 mln zł.
– Zaproponowana przez nas technologia odpowiada na konkretne potrzeby przewoźników regionalnych. Projektowany pojazd hybrydowy (HEMU) z platformy Elf 3.0 (typ 55WE) łączy trzy źródła zasilania: sieć trakcyjną, baterie z limitowanym zasięgiem oraz wodorowe ogniwo wydłużające ten zasięg, gdy pojawia się taka potrzeba – komentuje dla „Rzeczpospolitej” Krzysztof Zdziarski, prezes PESA Bydgoszcz S.A.
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Jak dodaje, tam, gdzie dostępna będzie sieć trakcyjna, pociąg skorzysta z najtańszego źródła energii – prądu pobieranego przez pantograf. Po zjechaniu na linie niezelektryfikowane najpierw przełączy się na baterie, a na samym końcu – gdy te się wyczerpią – uruchomi ogniwo wodorowe.
Zgodnie z warunkami przetargu producent przygotuje prototypy, które – po testach i uzyskaniu wszystkich pozwoleń – wyjadą do obsługi pierwszych tras w połowie 2029 roku. Koleje Dolnośląskie potrzebują pojazdów zdolnych do obsługi tras, które częściowo nie są zelektryfikowane.
To jednak dopiero początek większego projektu. Przez rok pojazdy będą testowane przez przewoźnika w ruchu, w tym na górskich trasach w Sudetach. Następnie planowane jest większe zamówienie na maksymalnie kolejnych czternaście pojazdów. Koleje Dolnośląskie nie przesądzają, że w dużym przetargu zdecydują się na pojazdy elektryczno-wodorowe. Jak słyszymy, przewoźnik planuje spotkania z europejskimi producentami, by poznać także technologię stricte bateryjną.
Pierwotnie w ramach postępowania rozważano zamówienie nawet czterech pojazdów – po dwóch od każdego z producentów – a następnie, po testach, wybór jednej z propozycji i domówienie 12 sztuk. W przypadku takiego rozwiązania Pesa proponowała dodatkowo 762,8 mln zł brutto, a Skoda – 617,4 mln zł. Ostatecznie zdecydowano się na zamówienie prototypów jedynie u polskiego producenta.
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Jak dowiaduje się „Rzeczpospolita”, po zakończeniu testów Koleje Dolnośląskie mogą domówić do 14 pociągów z Pesy lub rozpisać nowe postępowanie. Co ważne, przewoźnik wyklucza zakup pojazdów spalinowych z silnikiem Diesla ze względu na brak możliwości ubiegania się o wsparcie z UE.
Podczas wrześniowych targów kolejowych InnoTrans w Berlinie wielu producentów prezentowało swoje pojazdy z napędem alternatywnym – przede wszystkim bateryjnym. Alstom pokazał dziennikarzom Coradię Continental BEMU, która od początku roku obsługuje trasę Lipsk–Chemnitz w Niemczech (80 km bez sieci trakcyjnej). Z kolei Siemens zaprezentował model Mireo Plus B, przygotowany dla regionalnych operatorów w Dolnej Saksonii. Łącznie z prawem opcji podpisano kontrakt na dostawę aż 245 sztuk. W obu przypadkach chodzi o pojazdy elektryczno-bateryjne.
W Berlinie swoje propozycje pojazdów elektryczno-bateryjnych pokazali też inni producenci.
Europa zmienia strategię, jeśli chodzi o obsługę tras niezelektryfikowanych. Coraz droższe w eksploatacji pojazdy spalinowe są wypierane przez elektryczno-bateryjne. Co ciekawe, w rozmowach kuluarowych producenci przyznawali, że Polska do tej pory nie była zainteresowana tą technologią. Zamówienie Kolei Dolnośląskich może nieco zmienić postrzeganie polskiego rynku.
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