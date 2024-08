Przyspieszą pociągi w śląskiej aglomeracji

Gigantyczne przedsięwzięcie rozpocznie się we wrześniu w Katowicach, gdzie przebudowana zostanie strategiczna dla ruchu pasażerskiego linia kolejowa przebiegająca przez miasto. Pozwoli to na oddzielenie ruchu lokalnego od dalekobieżnego. Zwiększy się prędkość pociągów i częstotliwość kursowania, skróci czas podróży, poprawi bezpieczeństwo. Wszystko to ma kosztować blisko 4 mld zł, z których 85 proc. dofinansuje UE w ramach instrumentu CEF (Connecting Europe Facility).

W Katowicach powstaną trzy dodatkowe przystanki kolejowe

Przebudowa obejmie odcinek linii od stacji Katowice-Szopienice Południowe do stacji Katowice-Piotrowice, przebiegającej przez stację w centrum miasta i główny katowicki dworzec kolejowy. Zaplanowano budowę 22 km torów, przebudowę kolejnych na długości 96 km oraz wymianę sieci trakcyjnej i rozjazdów.

Powstaną trzy dodatkowe przystanki: Katowice-Uniwersytet, Katowice-Akademia oraz Katowice-Kokociniec, natomiast kolejnych pięć przystanków zostanie zmodernizowanych. Zmiany obejmą także dworzec w Katowicach. Zaplanowano tam m.in. przebudowę peronów, a także remont wieży wodnej. Modernizacja torów wymaga również robót na terenie miasta: przebudowane muszą być wiadukty kolejowe w ciągu ulic Francuskiej, Damrota, św. Jana, Mikołowskiej, Granicznej i Kościuszki. Do tego dojdzie przebudowa przejścia pod torami łączącego ulice Mariacką i Wojewódzką.

Śląsk: Powrócą dawno zamknięte połączenia kolejowe?

W śląskiej aglomeracji zaplanowano do realizacji sześć dużych projektów w ramach programu „Kolej+”. Jednym z najdroższych ma być dobudowa drugiego toru między Katowicami-Piotrowicami a Orzeszem, warta ok. 460 mln zł. Kolejny projekt za 140 mln zł zakłada przywrócenie ruchu pasażerskiego pomiędzy Katowicami-Ligotą a Tychami: mieszkańcom południowych dzielnic Katowic polepszy dostęp do pociągów, a czas przejazdu na trasie Katowice–Tychy nie przekroczy pół godziny.