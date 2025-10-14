Rekordowy rok w inwestycjach tramwajowych w stolicy

Aktualizacja: 15.10.2025 06:22 Publikacja: 14.10.2025 18:17
Obecny rok jest rekordowy, jeżeli chodzi o tramwajowe inwestycje i remonty w Warszawie
W poniedziałek 13 października mieszkańcy Warszawy znowu pojechali tramwajami przez centrum miasta. Kończy się największy w tym roku remont: tramwaje wróciły na ulice Marszałkowską i Grójecką. Do końca grudnia tramwajarzom zostały już tylko weekendowe wyłączenia ruchu na potrzeby prac utrzymaniowych lub podłączania nowych odcinków tras.
Jesienią Zarząd Dróg Miejskich rozpocznie sadzenie zieleni wzdłuż torowiska na Marszałkowskiej. Pojawi się 101 wiązów, do tego trawniki i krzewy. Na odcinku od Królewskiej do Świętokrzyskiej zasadzone zostaną 44 lipy. W sumie ten rejon – wliczając nasadzenia z poprzednich lat – wzbogaci się o blisko pół tysiąca drzew.
Także w poniedziałek zakończył się remont torów tramwajowych na ulicy Grójeckiej i Krakowskiej, do parkingu P+R. Przerwa w ruchu tramwajów była związana z budową nowego węzła rozjazdowego na skrzyżowaniu ulic: Grójeckiej, Banacha i Bitwy Warszawskiej 1920 r. w ramach tramwaju do Dworca Zachodniego. Spora część węzła jest już gotowa.
Tramwaje Warszawskie wykorzystały to zamknięcie do generalnego remontu długiego odcinka torów na ulicy Grójeckiej, od placu Narutowicza do skrzyżowania z Banacha oraz do napraw torowiska w alei Krakowskiej. Od poniedziałku kierowcy odzyskają wszystkie pasy na Grójeckiej, pomiędzy placem Narutowicza a ulicą Baśniową, natomiast tramwajarze będą jeszcze kończyli prace na pasach wzdłuż torowiska.
Wcześniej, w końcu września zakończyła się trwająca trzy miesiące przebudowa trasy tramwaju na ulicy Słomińskiego, gdzie pasażerowie zyskali lepsze dojście do przebudowanych przystanków. Przystanki Baseny Inflancka zostały przeniesione na zachodnią stronę skrzyżowania z ul. Pamiętajcie o Ogrodach. Dzięki temu ruch pieszy – w najpopularniejszej relacji, do centrum handlowego Arkadia – został usprawniony.
Pracami objęty był odcinek torów od ronda Zgrupowania AK „Radosław” do wjazdu na most Gdański – w sumie ponad 3 km toru. Na jego znacznej długości została zmieniona konstrukcja torowiska, wykonano nowe odwodnienie, wymieniono szyny wraz z siecią trakcyjną. Natomiast przed połową sierpnia zakończył się skomplikowany technologicznie remont skrzyżowania tramwajowego na pl. Zawiszy.
Obecny rok jest rekordowy, jeżeli chodzi o tramwajowe inwestycje i remonty. W sumie w całym 2025 r. Tramwaje Warszawskie zrealizowały 34 remonty, obejmujące modernizację blisko 10 km torów. To największa od lat liczba remontów stołecznych torowisk tramwajowych.
