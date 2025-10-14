Rekordowy rok w inwestycjach tramwajowych w stolicy

W poniedziałek 13 października mieszkańcy Warszawy znowu pojechali tramwajami przez centrum miasta. Kończy się największy w tym roku remont: tramwaje wróciły na ulice Marszałkowską i Grójecką. Do końca grudnia tramwajarzom zostały już tylko weekendowe wyłączenia ruchu na potrzeby prac utrzymaniowych lub podłączania nowych odcinków tras.

Po tramwajach czas na rowery

Jesienią Zarząd Dróg Miejskich rozpocznie sadzenie zieleni wzdłuż torowiska na Marszałkowskiej. Pojawi się 101 wiązów, do tego trawniki i krzewy. Na odcinku od Królewskiej do Świętokrzyskiej zasadzone zostaną 44 lipy. W sumie ten rejon – wliczając nasadzenia z poprzednich lat – wzbogaci się o blisko pół tysiąca drzew.

Także w poniedziałek zakończył się remont torów tramwajowych na ulicy Grójeckiej i Krakowskiej, do parkingu P+R. Przerwa w ruchu tramwajów była związana z budową nowego węzła rozjazdowego na skrzyżowaniu ulic: Grójeckiej, Banacha i Bitwy Warszawskiej 1920 r. w ramach tramwaju do Dworca Zachodniego. Spora część węzła jest już gotowa.

Tramwaje Warszawskie wykorzystały to zamknięcie do generalnego remontu długiego odcinka torów na ulicy Grójeckiej, od placu Narutowicza do skrzyżowania z Banacha oraz do napraw torowiska w alei Krakowskiej. Od poniedziałku kierowcy odzyskają wszystkie pasy na Grójeckiej, pomiędzy placem Narutowicza a ulicą Baśniową, natomiast tramwajarze będą jeszcze kończyli prace na pasach wzdłuż torowiska.