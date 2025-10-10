Duże miasta powalczą o pół miliarda zł unijnych dotacji na zeroemisyjne autobusy

Samorządy dużych miast, szykujące się na rygory znowelizowanej ustawy o elektromobilności, chcą złagodzić ich skutki finansowym wsparciem z unijnego programu Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027. Do wzięcia jest 546 mln zł, które mają pomóc zelektryfikować publiczną komunikację. Dotacje sięgające 85 proc. kosztów obejmą zakupy autobusów elektrycznych, wodorowych, a także trolejbusów z funkcją samodzielnej jazdy na baterii. Nabór wniosków ogłosiło Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT): będzie można je składać od 1 grudnia 2025 r. do 2 lutego 2026 r.

Reklama Reklama

Finansowa pomoc UE ma wyjść naprzeciw potrzebom tych samorządów, które od 2026 r. będą zmuszone ograniczyć zakupy taboru autobusowego na potrzeby miejskiej komunikacji wyłącznie do pojazdów zeroemisyjnych. Zgodnie z nowelizacją ustawy o elektromobilności, takie rygory obejmą miasta powyżej 100 tys. mieszkańców. Ich celem ma być ograniczenie emisji zanieczyszczeń i poprawa jakości powietrza w dużych ośrodkach miejskich, a także wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz infrastruktury ładowania.

Unijne wsparcie na infrastrukturę

Dla samorządów to jednak potężny finansowy problem: autobus elektryczny kosztuje bowiem niemal trzy razy tyle, co spalinowy. Zdaniem branżowego serwisu TransInfo, przy tak wysokim poziomie wsparcia i dużej puli środków, FEnIKS staje się więc jednym z kluczowych instrumentów finansowania transformacji taborowej w miastach. Praktyka ostatnich lat pokazała, że przy podobnych naborach większość kosztów inwestycji samorządy były w stanie pokryć ze środków zewnętrznych – często ponad 90 proc. – Tym razem wsparcie może objąć zarówno projekty o większej skali w ramach zakupów flotowych, jak i mniejsze pakiety inwestycyjne z komponentem infrastrukturalnym – komentuje TransInfo.

Czytaj więcej Transport Kolejne miasta wprowadzają darmową komunikację Darmowa komunikacja ma się przyczyniać do zwiększenia popularności miejskiego transportu i zachęc...

Tymczasem unijne wsparcie płynie także na infrastrukturę. W trzecim kwartale bieżącego roku, także w ramach FEnIKS, CUPT podpisało umowy o dofinansowanie miejskich inwestycji transportowych na łączną kwotę ponad 466,9 mln zł. To pieniądze przeznaczone na budowę nowych węzłów przesiadkowych, parkingów Park & Ride oraz Bike & Ride, a także systemów dynamicznej informacji pasażerskiej.