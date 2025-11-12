Reklama

Nowe połączenia kolejowe z regionalnymi lotniskami? Jeśli będą pieniądze

Za cztery lata do lotniska w Modlinie ma dojeżdżać pociąg. Inne regionalne porty lotnicze na kolej będą jednak musiały poczekać znacznie dłużej.

Publikacja: 12.11.2025 10:34

W październiku wojewoda mazowiecki podpisał decyzję lokalizacyjną na budowę linii kolejowej prowadzą

W październiku wojewoda mazowiecki podpisał decyzję lokalizacyjną na budowę linii kolejowej prowadzącej do Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa-Modlin

Foto: Shutterstock

Janina Blikowska

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie inwestycje kolejowe planowane są przy lotnisku w Modlinie?
  • Kiedy można spodziewać się połączeń kolejowych z innymi regionalnymi lotniskami w Polsce?
  • Jakie są przeszkody i wymagania dla realizacji projektów kolejowych do lotnisk regionalnych?

– Inwestycje polegające na doprowadzeniu kolei do lotnisk regionalnych wymagają współpracy pomiędzy właściwym urzędem marszałkowskim a zarządcą infrastruktury – tak właśnie jest w przypadku lotniska w Modlinie – mówi Karol Jakubowski z PKP PLK, zarządcy sieci kolejowej. 

W październiku wojewoda mazowiecki podpisał decyzję lokalizacyjną na budowę linii kolejowej prowadzącej do Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa-Modlin. Trasa ze stacji Modlin do lotniska będzie linią dwutorową o długości ok. 5,5 km. Rozbudowa obejmie istniejącą stację kolejową Modlin o kolejny tor i peron o długości 200 metrów. Prace rozpoczną się w 2027 r., a pierwsi pasażerowie mają dojechać bezpośrednio na lotnisko dwa lata później. 

Autobusy dowożą pasażerów do miasta

Inne regionalne porty lotnicze, gdzie dotąd nie dociera pociąg – muszą czekać. Najbliższy przystanek kolejowy od łódzkiego lotniska im. Władysława Reymonta to „Retkinia” – ok. dwa kilometry od terminala. Nieco dalej, cztery kilometry od portu, znajduje się dworzec Łódź Kaliska.

– Do obu punktów dojechać można autobusami miejskimi kursującymi co kwadrans – mówi Wioletta Gnacikowska, rzecznik łódzkiego lotniska. Przyznaje, że nie ma wiedzy czy i ew. kiedy kolej połączy port lotniczy z centrum miasta. – To pytanie do właścicieli lotniska (Urząd Miasta Łodzi) i właścicieli Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej (Urząd Marszałkowski). W miejscowych planach zagospodarowania jest przewidziana budowa bocznicy kolejowej z przystankiem – dodaje Wioletta Gnacikowska.

Nieco inaczej wygląda sytuacja w Poznaniu. Lotnisko Ławica leży siedem kilometrów od centrum miasta, co czyni je jednym z najlepiej położonych w kraju. Do dworca Poznań Główny kursują regularnie autobusy miejskie, a podróż zajmuje około 20 minut. W pobliżu lotniska znajdują się również stacje Poznań Wola i Poznań Górczyn. – Władze samorządowe Poznania i Wielkopolski rozważały niegdyś budowę linii łączącej lotnisko z istniejącą siecią kolejową. Pomysł ten nie wyszedł poza fazę wstępnego studium wykonalności. W planach inwestycyjnych na najbliższe lata nie ma budowy takiego połączenia – przyznaje Marcin Wesołek, rzecznik prasowy Portu Lotniczego Poznań-Ławica.

Pociąg blisko lotniska, ale tylko do Częstochowy czy Tarnowskich Gór

Stacja kolejowa „Pyrzowice Lotnisko” na linii kolejowej nr 182 Zawiercie – Tarnowskie Góry zlokalizowana jest w odległości ok. 450 metrów od wejścia do terminali pasażerskich Katowice Airport. Tam aktualnie zatrzymują się pociągi Kolei Śląskich, które obsługują linię S9 Częstochowa – Zawiercie – Siewierz – Pyrzowice Lotnisko – Miasteczko Śląskie – Tarnowskie Góry. Obecnie to 10 par pociągów na dobę. – W połowie grudnia 2025 roku linia S9 zostanie przedłużona do Bytomia, a także na stacji kolejowej „Pyrzowice Lotnisko” będzie zatrzymywał się pociąg czeskiego przewoźnika RegioJet obsługujący połączenie Praga – Warszawa – zapowiada Piotr Adamczyk, rzecznik katowickiego lotniska.

Podkreśla, że do 2032 r. stacja kolejowa „Pyrzowice Lotnisko” zostanie zintegrowana z planowanym głównym terminalem pasażerskim Katowice Airport, co spowoduje skrócenie dystansu pomiędzy stacją a terminalem do ok. 250 metrów. – Aktualnie trwa wybór projektanta głównego terminalu pasażerskiego Katowice Airport, do którego zadań należeć będzie także zaprojektowanie infrastruktury towarzyszącej, w tym połączenia nowego terminalu ze stacją – mówi rzecznik katowickiego lotniska.

Regionalne pociągi nie dojeżdżają też jeszcze choćby do lotniska we Wrocławiu czy w Bydgoszczy.

Szerokie plany, gorzej z finansami

W poprzednich latach PKP PLK, zarządca sieci kolejowej, we współpracy z samorządami zapewniły dojazd pociągów do lotnisk: Szczecin-Goleniów, Lublin-Świdnik, Olsztyn-Szymany, Rzeszów-Jasionka czy Katowice-Pyrzowice. Ale czy są planowane inne inwestycje do kolejnych regionalnych lotnisk? Jak tłumaczy Karol Jakubowski z PKP PLK, wszystko zależy od współpracy samorządów i dostępnych środków finansowych. – Takie inwestycje wymagają ścisłej współpracy między urzędem marszałkowskim a zarządcą infrastruktury. Tak jest choćby w przypadku Modlina, gdzie samorząd Mazowsza przygotował dokumentację, a roboty będą współfinansowane z funduszy europejskich – wyjaśnia Karol Jakubowski.

Przedstawiciel PKP PLK dodaje, że pracuje nad przygotowaniem dokumentacji do kolejnych podobnych inwestycji. – Opracowujemy „Wstępne Studium Wykonalności Wrocławskiego Węzła Kolejowego”. Jednym z analizowanych rozwiązań jest doprowadzenie linii kolejowej do lotniska we Wrocławiu i połączenie Portu Lotniczego z sąsiadującymi liniami kolejowymi – mówi Karol Jakubowski. 

Przypomina, że w dokumencie „Zamierzenia inwestycyjne na lata 2021-2030 z perspektywą do 2040 roku” na liście projektów regionalnych została ujęta m.in. budowa linii do lotniska w Bydgoszczy, a w ramach obecnie opracowywanej dokumentacji projektowej pn. „Prace w ciągu C-E 65 na odcinku Zduńska Wola – Inowrocław – Tczew LCS Bydgoszcz Główna” pozostawiono rezerwę terenową pod  przyszłościowe włączenie dwutorowej linii do lotniska na projektowanej stacji Trzciniec.

W planach jest również inwestycja, która zakłada budowę łącznicy od Babimostu, gdzie jest lotnisko w Zielonej Górze do Świebodzina. – Jest ona ujęta jako projekt regionalny w gestii marszałka województwa lubuskiego. Zadanie nie ma zapewnionego finansowania i dziś nie możemy określić, kiedy będzie możliwa do realizacji – przyznaje przedstawiciel PKP PLK. 

Analiza możliwego połączenia lotniska w Łodzi z koleją będzie prowadzona w ramach inicjowanego Studium Planistycznego Węzła Kolejowego Aglomeracji Łódzkiej. W planach jest także budowa przelotowej Stacji Port Lotniczy Szczecin Goleniów, dostosowanej dla ruchu towarowego oraz dalekobieżnego. Obecnie PKP PLK szuka źródeł finansowania na realizację projektu.

Przecież pociągi ułatwiają komunikację pasażerom

Połączenia kolejowe regionalnych lotnisk są ważne nie tylko dla pasażerów. – Jako jeden z największych regionalnych portów w Polsce, który w tym roku obsłuży rekordowe 7,2 miliona pasażerów, potrzebujemy dostępu do efektywnej i niezawodnej infrastruktury transportowej. Kolej podnosi dostępność i konkurencyjność portu, zapewniając pasażerom szybki dojazd wolny od utrudnień drogowych – mówi Piotr Adamczyk z katowickiego lotniska.

Podkreśla, że na terenie portu, w prawie 60 firmach i instytucjach państwowych, zatrudnionych jest ponad 4,8 tysiąca osób, a prognozowany jest dalszy wzrost zatrudnienia (wynikający z realizowanego, największego w historii, programu inwestycyjnego), więc połączenie kolejowe stanowi ważny i stabilny środek transportu dla pracowników.  – To ułatwia rekrutację kadr i wspiera rozwój całego kompleksu lotniskowego – uważa Piotr Adamczyk.

 Także Wioletta Gnacikowska, rzeczniczka łódzkiego portu zauważa, że połączenie kolejowe mogłoby znacząco poprawić dostępność lotniska dla mieszkańców regionu. – Sieć Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej jest dobrze rozwinięta, a wybudowanie zaledwie dwóch kilometrów torów pozwoliłoby dotrzeć tu pociągiem z wielu miejsc w województwie – uważa.

