Nowe połączenia kolejowe z regionalnymi lotniskami? Jeśli będą pieniądze

Z tego artykułu się dowiesz: Jakie inwestycje kolejowe planowane są przy lotnisku w Modlinie?

Kiedy można spodziewać się połączeń kolejowych z innymi regionalnymi lotniskami w Polsce?

Jakie są przeszkody i wymagania dla realizacji projektów kolejowych do lotnisk regionalnych?

– Inwestycje polegające na doprowadzeniu kolei do lotnisk regionalnych wymagają współpracy pomiędzy właściwym urzędem marszałkowskim a zarządcą infrastruktury – tak właśnie jest w przypadku lotniska w Modlinie – mówi Karol Jakubowski z PKP PLK, zarządcy sieci kolejowej.

W październiku wojewoda mazowiecki podpisał decyzję lokalizacyjną na budowę linii kolejowej prowadzącej do Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa-Modlin. Trasa ze stacji Modlin do lotniska będzie linią dwutorową o długości ok. 5,5 km. Rozbudowa obejmie istniejącą stację kolejową Modlin o kolejny tor i peron o długości 200 metrów. Prace rozpoczną się w 2027 r., a pierwsi pasażerowie mają dojechać bezpośrednio na lotnisko dwa lata później.

Autobusy dowożą pasażerów do miasta

Inne regionalne porty lotnicze, gdzie dotąd nie dociera pociąg – muszą czekać. Najbliższy przystanek kolejowy od łódzkiego lotniska im. Władysława Reymonta to „Retkinia” – ok. dwa kilometry od terminala. Nieco dalej, cztery kilometry od portu, znajduje się dworzec Łódź Kaliska.

– Do obu punktów dojechać można autobusami miejskimi kursującymi co kwadrans – mówi Wioletta Gnacikowska, rzecznik łódzkiego lotniska. Przyznaje, że nie ma wiedzy czy i ew. kiedy kolej połączy port lotniczy z centrum miasta. – To pytanie do właścicieli lotniska (Urząd Miasta Łodzi) i właścicieli Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej (Urząd Marszałkowski). W miejscowych planach zagospodarowania jest przewidziana budowa bocznicy kolejowej z przystankiem – dodaje Wioletta Gnacikowska.