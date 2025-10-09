Kolejne miasta wprowadzają darmową komunikację

Aktualizacja: 10.10.2025 10:27 Publikacja: 09.10.2025 17:55
Elektryczne autobusy i solarne biletomaty mają przyciągać mieszkańców do komunikacji miejskiej
Foto: adobestock
Od ubiegłego tygodnia bezpłatnymi autobusami mogą jeździć mieszkańcy Mielca. To już drugie miasto w regionie Podkarpacia, które zdecydowało się wprowadzić darmową komunikację miejską. Wcześniej taką decyzję podjął samorząd Stalowej Woli.
Mielec przygotowywał się do bezpłatnej komunikacji od kilku miesięcy. Trzeba było dokonać analiz technicznych planowanego przedsięwzięcia, zintegrować systemy kart miejskich oraz aplikacji mobilnej, a wreszcie przeprowadzić testy rejestrowania przejazdów. – Wiele osób wątpiło, czy uda się to wprowadzić, czy budżet to udźwignie – powiedział Radosław Swół, prezydent Mielca. Jak podkreślił, jest to inwestycja w poprawę jakości życia mieszkańców oraz zwiększenie dostępności komunikacyjnej.
Już wkrótce bezpłatną komunikację zaoferuje mieszkańcom Gorzów Wielkopolski. Od 1 stycznia 2026 r. stanie się pierwszym miastem wojewódzkim, którego władze zdecydowały się nie pobierać opłat za przejazd. Podobnie jak w innych tego typu przypadkach, nie dotyczy to wszystkich: za darmo będą jeździć posiadacze Gorzowskiej Karty Mieszkańca. Także inne samorządy, które wprowadzają darmową komunikację, ograniczają jej dostępność do osób w danym mieście zameldowanych i płacących tam podatki.
Jednak na razie darmowe autobusy to domena mniejszych miast. Jeszcze w połowie ubiegłej dekady bezpłatne przejazdy miejskimi autobusami wprowadzono w Lubinie. Darmowe autobusy obsługują teren miasta, a także okolicznych gmin. Z kolei w tym roku miasto uzyskało prawomocny wyrok wrocławskiego Sądu Apelacyjnego, dzięki któremu samorządy odzyskają od państwa 40 mln zł w ramach refundowania części kosztów przejazdu uczniów.
Już blisko trzy lata komunikacją miejską za darmo jeżdżą mieszkańcy Radomska. W 2023 r. bezpłatny transport publiczny zyskali mieszkańcy Giżycka, w dodatku elektrycznymi autobusami, a niewiele wcześniej w regionie Warmii i Mazur z opłat za przejazd zrezygnował samorząd Kętrzyna. Dwa lata przed nimi darmową komunikację miejskimi autobusami wprowadził Lidzbark Warmiński.
Czytaj więcej
Nie tylko seniorzy czy osoby z niepełnosprawnościami mogą za darmo dojechać do obwodowej komisji...
Darmowa komunikacja ma się przyczyniać do zwiększenia popularności miejskiego transportu i zachęcać mieszkańców do pozostawiania w garażach prywatnych samochodów. Jak to zadziałało, pokazuje przykład Starachowic. Gdy darmowe przejazdy dla mieszkańców wprowadzono tam wiosną 2022 r., w ciągu pierwszego roku liczba pasażerów zwiększyła się trzykrotnie. Miasto unowocześniło tabor, kupując 20 nowoczesnych autobusów, wybudowało centrum dyspozycyjne z myjnią i warsztatem. – Dla bardzo wielu mieszkańców przemieszczanie się bezpłatną komunikacją autobusową stało się podstawowym sposobem poruszania się po mieście – mówił na konferencji podsumowującej pierwsze 12 miesięcy bezpłatnych podróży prezydent Starachowic Marek Materek.
Zapowiedzi darmowych podróży jednak nie zawsze udaje się zrealizować. Tak było w przypadku Miasteczka Śląskiego, gdzie od 2024 r. miała nastąpić zamiana przewoźnika, w sprawie której kilka miesięcy wcześniej podpisano przedwstępną umowę. Tuż przed terminem rezygnacji z biletów samorządowcy postanowili wycofać się z pomysłu. Okazało się, że straciłyby na nim sąsiednie gminy, dla których zmiany organizacyjne mogłyby oznaczać komunikacyjne wykluczenie.
Natomiast tam, gdzie bilety pozostają, samorządy starają się udoskonalać systemy ich sprzedaży i jej techniczne warunki. Przykładowo, pasażerowie publicznego transportu w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (GZM) mogą od wtorku zacząć korzystać z innowacyjnego systemu solarnych automatów biletowych, największego tego rodzaju w Polsce. Urządzenia zostały zainstalowane na przystankach cieszących się największą frekwencją pasażerów, we wszystkich 41 gminach GZM. Lokalizację określały także wymagania techniczne, przede wszystkim musiały to być miejsca o odpowiednio dużym nasłonecznieniu. Płacić można gotówką, kartą czy blikiem, w systemie jest także opcja zwrotu biletów.
Czytaj więcej
Już kilkadziesiąt polskich miast podpisało umowy na dostawy autobusów elektrycznych marki Yutong....
Ale kluczowe znaczenie dla podróżnych, obok wygody w płatnościach, ma kwestia zoptymalizowania kosztów podróży. Obecny system opłat za przejazd na terenie Warszawy ma zmienić nowy system biletowy, w założeniach prosty i intuicyjny. Pasażer nie będzie musiał kupować biletów w automacie biletowym lub innym punkcie sprzedaży: zamiast kasować tradycyjny bilet, na ekranie nowego kasownika zaznaczy ten wybrany lub liczbę biletów i zapłaci za przejazd kartą płatniczą, smartfonem lub smartwatchem z uruchomioną funkcją płatniczą NFC. Bilet zostanie natomiast przypisany cyfrowo do użytego nośnika.
Tego rodzaju zmiany wprowadzono już na Śląsku i Pomorzu. System płatności w GZM objął jedną z największych sieci publicznego transportu miejskiego w Europie – 56 gmin, w których podróże umożliwia 1,8 tys. pojazdów. Z kolei za opłaty w pomorskim transporcie metropolitalnym odpowiada system biletowy Fala, który ujednolicił ceny za bilety komunikacji miejskiej oraz wprowadził innowacyjną formę płacenia za przejazdy.
Te biletowe rewolucje nie obywają się jednak bez tarć. Realizacja systemu w Warszawie powinna potrwać około dwóch lat, ale już widać, że przedsięwzięcie zaliczy opóźnienie. Wcześniej problemy techniczne dopadły wdrażanie pomorskiej Fali, gdzie krytykowano funkcjonalność i działanie dedykowanej aplikacji, ubogą sieć sprzedaży biletów, notoryczne awarie czytników oraz brak integracji różnych systemów komunikacji miejskiej. Także na Śląsku nie obyło się bez kłopotów: pojawiły się trudności z rejestracją czy korzystaniem z aplikacji, cały system tracił stabilność. Znacznie trudniejsze niż zakładano okazało się przeniesienie danych pasażerów ze starego systemu ŚKUP (Śląskiej Karty Usług Publicznych) do nowego systemu Transport GZM.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Od ubiegłego tygodnia bezpłatnymi autobusami mogą jeździć mieszkańcy Mielca. To już drugie miasto w regionie Podkarpacia, które zdecydowało się wprowadzić darmową komunikację miejską. Wcześniej taką decyzję podjął samorząd Stalowej Woli.
Mielec przygotowywał się do bezpłatnej komunikacji od kilku miesięcy. Trzeba było dokonać analiz technicznych planowanego przedsięwzięcia, zintegrować systemy kart miejskich oraz aplikacji mobilnej, a wreszcie przeprowadzić testy rejestrowania przejazdów. – Wiele osób wątpiło, czy uda się to wprowadzić, czy budżet to udźwignie – powiedział Radosław Swół, prezydent Mielca. Jak podkreślił, jest to inwestycja w poprawę jakości życia mieszkańców oraz zwiększenie dostępności komunikacyjnej.
Coraz więcej samorządów inwestuje w tabor zero- i niskoemisyjny. Mają poprawić komfort podróży mieszkańców, ale...
Władze miasta zaprezentowały ostateczną trasę pierwszej linii metra, która za 10 lat ma powstać w Krakowie. Doce...
Coraz więcej samorządów pozbywa się gotówki z automatów mobilnych montowanych w pojazdach, coraz mniej automatów...
Autobus miejski zamawiany przez telefon na konkretną godzinę i konkretny przejazd – taką usługą na razie może po...
Już kilkadziesiąt polskich miast podpisało umowy na dostawy autobusów elektrycznych marki Yutong. Łącznie trafi...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas