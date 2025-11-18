Buspasy już nie dla elektryków. Dziś decyzje podejmują władze lokalne

Możliwość korzystania z buspasów przez samochody elektryczne została wprowadzona ustawą o elektromobilności i paliwach alternatywnych z 11 stycznia 2018 r. Przepis ten ma jednak charakter czasowy – możliwość ta obowiązuje do końca 2025 r. Sytuację posiadaczy e-aut może jeszcze zmienić inna poprawka do prawa o ruchu drogowym, jaką obecnie zajmuje się Sejm. – Dotyczy m.in. obowiązku noszenia kasków przez dzieci poruszające się na rowerach i hulajnogach, dopuszczenia karetek do jazdy buspasami oraz – ponownie – wydłużenia przywileju dla aut elektrycznych i wodorowych – informuje branżowy serwis Elektromobilni.pl. Jeśli zostanie uchwalona i podpisana przez prezydenta, wydłuży możliwość korzystania z buspasów do końca 2027 r. To jednak o rok krócej, niż zakładała wersja zawetowana przez Nawrockiego.

Ale jest jeszcze jedno rozwiązanie, z którego mogłyby skorzystać miasta, niezależnie od decyzji władzy ustawodawczej. Mianowicie o prawie do korzystania z buspasów przez posiadaczy elektryków mogą decydować zarządcy drogi. Jeśli obecnie ten przywilej dostępny jest dla e-aut niejako z automatu, to w przypadku braku przedłużenia go ustawą, jeśli będą chciały, mogą nadać go samorządy.

Buspasy mogą przeszkadzać

Decyzja w sprawie dalszego udostępniania buspasów dla samochodów elektrycznych ma duże znaczenie m.in. w Warszawie, nie tylko z uwagi na największą liczbę elektryków, ale także największą sieć buspasów, liczącą ok. 80 km. Na drugim miejscu znajduje się Kraków z blisko 42 kilometrami buspasów, na kolejnym jest Wrocław. Ale buspasy, mające usprawniać ruch i nadawać priorytet zbiorowej komunikacji, mogą przynosić także odwrotny do zamierzonego skutek.

Przykładem jest Kraków, gdzie na połowę listopada zapowiedziano likwidację buspasa na ulicy Mikołajczyka. To efekt wieloletnich protestów mieszkańców, którzy skarżyli się, że po jego wydzieleniu czas przejazdu przez tę część miasta znacznie się wydłużył. Kierowcy utknęli w korkach, przez które przybyło spalin i hałasu. Teraz szykowana zmiana organizacji ruchu ma poprawić płynność ruchu i skrócić czas przejazdu w rejonie Bieńczyc i Mistrzejowic.

O tym, czy buspas jest dostępny dla pojazdów elektrycznych, informuje odpowiednie oznakowanie. W praktyce oznacza to, że nie każdy buspas w Polsce jest dostępny dla elektryków – decyzję o tym podejmują władze lokalne, uwzględniając natężenie ruchu oraz funkcjonowanie komunikacji miejskiej. W Warszawie większość buspasów (np. na ul. Puławskiej, Radzymińskiej, Modlińskiej czy Trakcie Brzeskim) umożliwia poruszanie się samochodom elektrycznym. Podobne rozwiązania działają w Lublinie, Gdańsku, Poznaniu czy Rzeszowie. Z kolei np. w Krakowie nie wszystkie pasy zostały udostępnione pojazdom elektrycznym.