Zimowe dziury łatają od ręki. Ale poprawa będzie tymczasowa

- Zleciliśmy już ponad 200 napraw ubytków w drogach o powierzchni ponad 7,1 tys. mkw. w różnych częściach miasta na kwotę ponad 2,5 mln złotych. Liczby zleceń i zgłoszeń każdego dnia rosną – przyznaje Staruchowicz. Na naprawę ulic w tym roku Wrocław przeznaczy co najmniej 30 mln złotych.

Aby na szybko je załatać

Do Gdańskiego Centrum Kontaktu mieszkańcy mogą zgłaszać wszystkie sprawy związane z przestrzenią miejską, w tym także ubytki w jezdniach.

W ciągu dnia na gdańskich ulicach pracuje od czterech do sześciu ekip drogowców naprawiających nawierzchnie jezdni. Dziennie średnio uzupełnianych z jest ok. 300 mkw. samych ubytków, do czego zużywanych jest ok. 50 ton asfaltu.

- Wykonawcy świadczący usługi utrzymaniowe dróg pracują od poniedziałku do piątku, a od początku lutego także w soboty. Część prac to tymczasowe zabezpieczenie ubytków, które wymagać będzie naprawy docelowej w późniejszym czasie – mówi Patryk Rosiński.

Mieszkańcy stolicy swoje zgłoszenia mogą wysyłać przez aplikację, telefon czy miejską infolinię. - W grudniu do ZDM-u trafiły 824 zgłoszenia dotyczące wykruszeń w nawierzchni jezdni. W styczniu 1372 – mówi Jakub Dybalski, rzecznik stołecznego ZDM.