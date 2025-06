Urzędnik w elektrycznym samochodzie. A czasem i na e-rowerze

Stołeczny ratusz oraz urzędy dzielnic mają z kolei do dyspozycji 46 samochodów elektrycznych. - Co daje 27 proc. wszystkich użytkowanych aut - przekazało nam biuro prasowe Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. Urzędnicy dodają, że auta elektryczne znacząco ułatwiają poruszanie się po mieście, bo mogą jeździć po buspasach oraz są zwolnienie z opłat za parkowanie. Są również zeroemisyjne, co przyczynia się do poprawy jakości powietrza w mieście.

Mniej spalin i cicha jazda po mieście

Urząd Miejski w Gdańsku użytkuje obecnie 20 samochodów służbowych. Spośród nich sześć to pojazdy elektryczne, co stanowi 30 proc. całej floty. - W nadchodzących latach urząd zamierza utrzymać ten udział, aby spełnić wymogi ustawy o elektromobilności - zapewnia Jędrzej Sieliwończyk.

Poznań dysponuje siedmioma samochodami elektrycznymi, z czego jeden stanowi własność urzędu, a pozostałe są użytkowane na podstawie umowy leasingu. To 25 proc. całej floty. - W tym roku nie planujemy zwiększenia floty pojazdów elektrycznych - mówi Łukasz Prymas, dyrektor Wydziału Obsługi Urzędu. Zapewnia, że eksploatacja samochodów elektrycznych przynosi bardzo dobre rezultaty, bo takie pojazdy zapewniają cichą, płynną jazdę oraz nie generują emisji spalin w trakcie użytkowania.

A Urząd Miejski Wrocławia korzysta z 16 samochodów, z czego cztery są elektryczne - czyli jest to 25 proc. floty. - Sam urząd i jednostki gminne, takie jak Zarząd Zieleni Miejskiej, Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej itp. mają w sumie 106 pojazdów, z tego 17 elektrycznych (ok. 18 proc.) - mówi Mikołaj Czerwiński z wrocławskiego ratusza.

Miejski inżynier ruchu na elektrycznym rowerze

W Lublinie jest jeden samochód elektryczny wykorzystywany przez urzędników (to 7 procent całej floty. - Dążymy do tego, aby wykorzystywane przez urząd środki transportu były coraz bardziej przyjazne środowisku, spełniając jednocześnie wymogi ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych - mówi Beata Pietryczuk z lubelskiego ratusza. W tym roku miasto planuje zakup kolejnych dwóch samochodów elektrycznych.