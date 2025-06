Podwaliny pod drugą strefę czystego transportu w Polsce położone. Co dalej?

Tworzenie SCT to również jeden ze sposobów, aby przybliżyć obecne poziomy zanieczyszczeń do tych, które rekomenduje Światowa Organizacja Zdrowia (WHO). Obecnie WHO zaleca, aby średnioroczne stężenie dwutlenku azotu nie przekraczało 10 µg/m3, tymczasem w wielu polskich miastach wartości te są nawet trzykrotnie większe.

Autorzy badania „Low‑emission zones, modes of transport and house prices: evidence from Berlin’s commuter belt” z 2022 roku zauważyli też związek między wprowadzaniem stref czystego transportu a wzrostem cen nieruchomości, co potwierdza, że jakość powietrza stanowi istotny czynnik w podejmowaniu decyzji dotyczącej kupna mieszkania lub domu.