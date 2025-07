Rok funkcjonowania Strefy Czystego Transportu w Warszawie. „Ani jednego mandatu”

– Długofalowo, dzięki wdrożeniom kolejnych etapów strefy, tysiące osób uniknie astmy, chorób serca, hospitalizacji, a nawet przedwczesnych zgonów. Warszawa jest dopiero na początku tej drogi, ale nie traćmy z oczu ogromnych korzyści, do których dążymy. Często narzekamy na problemy z dostępem do służby zdrowia, a jednocześnie ignorujemy sprawdzone narzędzia zapobiegania chorobom. SCT to profilaktyka – uważa ekspertka.

Według danych Clean Cities Campaign, roczny koszt związany z zanieczyszczeniem powietrza w Warszawie wynosi ponad 19 mld zł.

Toksyczne tlenki azotu oraz pyły zawieszone w powietrzu pochodzą głównie z transportu samochodowego. Najgroźniejsze dla zdrowia są spaliny pojazdów z silnikami Diesla, które emitują ok. 10 razy więcej tlenków azotu niż auta benzynowe. Zanieczyszczenia emitowane przez pojazdy napędzane dieslem zostały w 2012 roku uznane przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) za czynnik rakotwórczy.

Skuteczne egzekwowanie kar za nieuprawnione wjazdy na teren strefy wymagałoby zmian legislacyjnych

Tymczasem wprowadzanie SCT realnie zmniejsza te zagrożenia. Zgodnie z badaniem przeprowadzonym przez naukowców z University of York, dzięki jej funkcjonowaniu w Londynie zmniejszono o 14,5 proc. zapadalność na przewlekłe choroby płuc oraz ograniczono o 17 proc. liczbę wystawianych zwolnień lekarskich.

Jak podkreśla Bartłomiej Zieliński, zastępca komendanta Straży Miejskiej m.st. Warszawy, stolica przeciera szlaki, a SCT to wciąż nowe rozwiązanie. Wciąż trudno wyłapać, czy na terenie SCT nie poruszają się pojazdy starsze niż dozwolone. Zdaniem Niny Bąk, skuteczne egzekwowanie kary za nieuprawnione wjazdy na teren strefy wymagałoby zmian legislacyjnych i przejścia z trybu karnego na administracyjny. Szefowa Clean Cities Campaign podkreśla jednak, że w celu bardziej efektywnej oceny sytuacji, wystarczy wykorzystać funkcjonujące na skrzyżowaniach kamery monitoringu. Organizacje zrzeszone w koalicji Clean Cities zwracały się już wcześniej do Zarządu Dróg Miejskich, który zarządza kamerami do sterowania ruchem, o wsparcie Straży Miejskiej w tym zakresie.