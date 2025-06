Miejskie autobusy znowu zaczęły jechać z prądem

Miejska komunikacja powraca na elektryczną ścieżkę – znowu zaczyna rosnąć liczba wprowadzanych do ruchu elektrycznych autobusów. Po słabym roku 2024, gdy do przewoźników (głównie miejskich) trafiło 205 elektrobusów, co w porównaniu z rokiem poprzednim oznacza spadek o 43 proc., oraz kiepskich pierwszych czterech miesiącach 2025 r., w których rejestracje zmalały r./r. o 18 proc., maj przyniósł wyczekiwane odbicie.

Jak podał Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego (PZPM), w ubiegłym miesiącu liczba rejestrowanych elektrycznych autobusów wreszcie się zwiększyła: zarejestrowano 30 sztuk, wobec 9 przed rokiem. – Skumulowany wynik obecnego roku też jest nieco lepszy niż ten z poprzedniego – komentuje Jakub Faryś, prezes PZPM. W rezultacie na koniec ubiegłego miesiąca park autobusów zeroemisyjnych w Polsce wzrósł do 1574 szt., w tym 1481 pojazdów w pełni elektrycznych oraz 93 wodorowych.

Przybywa zamówień

Obecny miesiąc zapowiada kolejne zakupy planowane przez samorządowych przewoźników. W połowie czerwca przetarg na dziesięć elektrobusów ogłosił powiat miński, Miejskie Zakłady Autobusowe w Warszawie ponowiły przetarg na 50 elektrobusów, z kolei sześć elektrobusów wraz z trzema ładowarkami chce zamówić Świnoujście. Miesiąc na złożenie ofert mają producenci biorący udział w przetargu na sześć elektrycznych autobusów ogłoszony przez Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach, w perspektywie planowany jest zakup kolejnych 20 takich pojazdów.

– Jeśli wszystkie działania zakończą się sukcesem, po ulicach Kielc w najbliższych latach będzie jeździć łącznie 49 elektrobusów, co radykalnie zmieni krajobraz transportu publicznego w tym mieście – komentuje branżowy serwis InfoBus.