Podwyżki opłat za śmieci w wielu gminach. Najnowszy przykład z Krakowa

Podobnie jak w Krakowie, także w Świdnicy nowe stawki za wywóz odpadów zostaną wprowadzone we wrześniu. Miesięczna opłata wyniesie 42 zł od osoby (obecnie 35 zł od osoby).

Stawki opłat za śmieci wzrosną też w Łodzi. W budynkach wielorodzinnych, w których lokatorzy płacą według zużycia wody, wysokość opłaty za śmieci zwiększy się z 9,60 do 12,20 zł za metr sześcienny wody. W domach jednorodzinnych stawki wzrosną z 34 do 36,6 złotych. To oczywiście za śmieci segregowane. W przypadku śmieci niesegregowanych będą naliczane dwa razy wyższe stawki i wyniosą: 24,4 zł oraz 73,2 zł.