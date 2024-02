Warszawiacy porzucają samochody. Miejski transport bije rekordy popularności

Po wywołanych pandemią spadkach nie ma już śladu, pasażerów przybyło zarówno w autobusach, jak i tramwajach czy metrze. Zwłaszcza to ostatnie odnotowało wyjątkowo wysoki, bo 24-procentowy wzrost liczby podróżnych, do prawie 200 mln (o blisko 40 mln więcej niż rok wcześniej). Ale w autobusach także odnotowano wzrost dwucyfrowy – mieszkańcy Warszawy i aglomeracji warszawskiej skorzystali z nich 452,2 mln razy, co w porównaniu do 2022 r. jest wynikiem lepszym o 12 proc. Pod względem frekwencji na drugim miejscu znalazły się tramwaje (248,9 mln przewiezionych osób), ale w tym przypadku roczny wzrost okazał się bardzo skromny, zaledwie 1-procentowy.

W 2023 roku spadła liczba pasażerów SKM. Dlaczego?

Spadek nastąpił w pociągach SKM – to rezultat przebudowy warszawskiego węzła kolejowego i ograniczeń związanych z realizacją inwestycji. Także chaosu, jaki kilkakrotnie miał miejsce w czasie prowadzonych robót, doprowadzających do zamknięcia torów. SKM-ka padła ich ofiarą – wyłączenia z ruchu czy skracanie tras zniechęciło znaczną część korzystających z tego środka lokomocji. Według danych Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie, do pociągów przewoźnika wsiadło w ub. roku niespełna 15,2 mln pasażerów, o 15 proc. mniej niż w roku 2022. Za to 14-procentowy wzrost miały Koleje Mazowieckie i Warszawska Kolej Dojazdowa w ramach oferty wspólnego biletu z ZTM.

Wyższa o 11 proc. w ujęciu r/r sprzedaż biletów przyniosła do budżetu miasta rekordowe wpływy: 883,9 mln zł, co poprawiło wynik sprzed roku o 13 proc., a zarazem pobiło poprzedni rekord ustanowiony tuz przed pandemią, w roku 2019, gdy do miejskiej kasy wpłynęło 874,8 mln zł.

Warszawiacy coraz chętniej płacą za bilety mobilnie

W sprzedaży biletów widać wyraźny nowy trend – warszawiacy coraz chętniej wybierają płatności mobilne. W ubiegłym roku wielkość sprzedaży za pośrednictwem aplikacji w smartfonach po raz pierwszy przewyższyła sprzedaż tradycyjną. W aplikacjach pasażerowie kupili ponad 40 mln biletów, o 43 proc. więcej niż w 2022 r.