Miasta stawiają na odnawialne źródła energii. I wspierają w tym mieszkańców

Urzędnik dodaje, że miasto realizuje taki cel poprzez wspieranie mieszkańców w zmianie systemów ogrzewania na bardziej ekologiczne oraz montaż odnawialnych źródeł energii (OZE) poprzez różne programy dotacyjne m.in.: dotacje celowe, współpraca w ramach programu „Czyste Powietrze” NFOŚiGW czy programy unijne, jak „Twoja moc. Nasze miasto. Energetyka rozproszona w Katowicach”.

W przypadku dotacji celowych miasta do montażu OZE (instalacja fotowoltaiczna, kolektory słoneczne, pompa ciepła do c.w.u., rekuperacja) dofinansowanie jest udzielane do kwoty 6 tys. zł, do 50 proc. kosztów kwalifikowanych. – Warunkiem ubiegania się o dotację celową do montażu odnawialnych źródeł energii jest posiadanie ekologicznego źródła ogrzewania. To oznacza, że mieszkaniec może starać się o dotacje np. do montażu instalacji fotowoltaicznej, jeżeli jego system ogrzewania jest proekologiczny – mówi Dariusz Czapla.

Dotacje na małe magazyny energii

Poznań konsekwentnie zwiększa wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w przestrzeni publicznej. – Na budynkach urzędowych oraz obiektach użyteczności publicznej sukcesywnie instalowane są panele fotowoltaiczne, co stanowi istotny krok w stronę zrównoważonego rozwoju energetycznego miasta – mówi Marcin Maćkowiak z poznańskiego ratusza.

Samorząd Krakowa udziela z kolei wsparcia w postaci dotacji celowych na zadania inwestycyjne z zakresu ochrony środowiska, obejmujące instalację odnawialnych źródeł energii.

– Program jest skierowany do mieszkańców indywidualnych oraz do spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. Wspieranie spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych umożliwiła odpowiednia uchwała Rady Miasta. Dofinansowanie obejmuje zakup oraz montaż instalacji fotowoltaicznych, magazynów energii, systemów zarządzania energią oraz stacji ładowania pojazdów – mówi Joanna Dubiel z krakowskiego magistratu.