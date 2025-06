Wodorowe Nesobusy będą wozić krakowian. Inwestycja w 100 proc. sfinansowana z KPO

Nowe autobusy dostarczy firma PAK-PCE Polski Autobus Wodorowy. Zaczną wozić pasażerów za 12 miesięcy. Autobusy wodorowe NesoBus będą mieć 12 m długości. Wszystkie będą niskopodłogowe, wyposażone w klimatyzację i dostępne dla osób z ograniczoną mobilnością - będzie w nich wydzielona przestrzeń dla osób poruszających się na wózkach i opiekunów jadących z dziecięcymi wózkami oraz platformy ułatwiające wsiadanie i wysiadanie osobom na wózkach.

We wszystkich pojazdach zostanie zamontowany nowoczesny system informacji pasażerskiej – tablice wyświetlające trasę przejazdu oraz głosowe zapowiedzi w środku i na zewnątrz. Nowe autobusy będą komfortowe nie tylko dla pasażerów - zapewnią też komfortowe warunki pracy kierowcom.

Zakup autobusów wodorowych dla Krakowa w 100 proc. sfinansowany z KPO

NesoBusy to pojazdy wyposażone w ogniwa paliwowe oraz baterie trakcyjne. Centralny silnik elektryczny napędza koła osi tylnej, a zbiorniki na dachu mogą pomieścić 37,5 kg wodoru przy ciśnieniu 350 bar, co zapewnia zasięg do 450 km na jednym tankowaniu. Autobus będzie mógł przewieźć jednorazowo 88 pasażerów, w tym 29 na miejscach siedzących. Tankowanie wodoru w stacji autobusowej Płaszów zapewnia stacja mobilna Orlenu, która była pierwszą stacją tego koncernu w Polsce.

Na zakup Nesobusów krakowskie MPK uzyskało już wsparcie finansowe – 100 proc. dofinansowania z KPO, w ramach przedsięwzięcia „Rozwój floty autobusów zeroemisyjnych dla potrzeb realizacji usług transportu publicznego w Krakowie”. Inwestycja będzie kosztowała ok. 30 mln zł.