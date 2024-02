Nadchodzi rewolucja w krakowskiej komunikacji miejskiej. Nowy system opłat

– To bardzo dobrze, że pasażerowie będą płacić właśnie za przebyty dystans, a nie np. za czas spędzony w pojeździe. Bo jak wiadomo różne rzeczy mogą się zdarzyć np. korki i zatory na drogach. I czas spędzony w pojeździe się wydłuży – podsumowuje Marek Gancarczyk, rzecznik Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Krakowie (MPK).

Do odczytywania i sprawdzenia biletów zakupionych w nowej technologii posłuży 110 nowych urządzeń dla kontrolerów. Mają to być także nowoczesne urządzenia, które oprócz funkcji czytnika biletów potrafią obsłużyć np. karty płatnicze czy płatności BLIK-iem.

Kiedy nastąpią zmiany w systemie opłat w komunikacji miejskiej w Krakowie

760 nowych biletomatów trafi do części pojazdów komunikacji miejskiej obsługiwanych przez MPK i pojazdów zamówionych przez firmę Mobilis do realizacji nowego, dziesięcioletniego kontraktu. Nie wszystkie pojazdy zostaną od razu wyposażone w nowe urządzenia. Urzędnicy zakładają, że będzie to robione etapami.

- I nie stanie się to szybko – mówi Sebastian Kowal z ZTP. – Do 22 marca czekamy na oferty w przetargu na biletomaty. Potem zwycięzca przetargu ma 38 miesięcy na dostarczenie urządzeń. Trochę to potrwa – dodaje.

Kraków jest kolejnym, duży miastem w Polsce, które inwestuje w bezgotówkowy i bezbiletowy system opłat za komunikację miejską. Takie rozwiązanie od 2018 roku funkcjonuje we Wrocławiu. Drugim miastem w kraju, które wprowadziło podobny system jest Bydgoszcz. Podobne systemy opłat zostały po 2018 roku uruchomione m.in. w Rzeszowie (w 2020 r.) czy Białymstoku.