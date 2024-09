To będzie rok pod znakiem roweru. Zwłaszcza elektrycznego

Od tamtej pory wolumen sprzedawanych pojazdów stopniowo się kurczył – według szacunków VeloBanku w bieżącym roku powinien sięgnąć 1,21 mln. Ale można powiedzieć, że jest to proces jakościowy: osoby kupujące rower dziś robią to z przekonaniem, że będą z tego środka transportu korzystać konsekwentnie i uczynią z niego jeden z podstawowych sposobów przemieszczania się np. do pracy czy szkoły.

1,21 mln Tyle rowerów ma zostać sprzedanych w 2024 roku w Polsce

Jak się wydaje, pod wieloma względami to dopiero początek. – Nasz rynek ma mniejszą wartość niż ten w Belgii (1,43 mld euro) czy Austrii (1,6 mld euro), które mają populację około czterokrotnie mniejszą od naszej. Podobnie w Holandii rynek rowerowy to 1,4 mld euro, a populacja kraju jest dwa razy mniejsza niż w Polsce – komentował wyniki badania Piotr Arak, główny ekonomista VeloBanku. – Pomimo że rower dla wielu z nas to narzędzie rekreacji lub dojazdów do pracy, to nie kupujemy tak drogich jednośladów, jak mieszkańcy krajów Beneluksu. Dodatkowo, dość często decydujemy się na zakupy na rynku wtórnym – po niższej cenie – a nie pierwotnym, co powoduje, że rynek ma mniejszą wycenianą wartość – podsumowywał. Średnia kwota, jaką przeznaczają na zakup pojazdu cykliści, to 3,8 tys. zł.

Co jednak istotne, w tym rowerowym „torcie” coraz większy kawałek stanowią rowery elektryczne. W latach 2020–2023 wzrósł on z 16 do 25 proc. i – ze względu na zwykle znacznie wyższą cenę elektryka – znacząco wpływa na wartość całości. – Porównując nasz kraj z największym rynkiem pod względem wartości, czyli Niemcami, to wyprzedzają nas one znacząco: w 2023 r. sprzedaż rowerów elektrycznych była tam większa niż tradycyjnych, osiągając 53 proc. – podkreślał Arak. – W najbliższych latach rozwój sprzedaży rowerów elektrycznych może być szybszy niż na Zachodzie, ale barierą pozostanie cena – zapowiadał. Cóż, program NFOŚiGW może tę barierę znacząco nadkruszyć, nie wspominając o tym, że jeśli spotka się z wyraźnym zainteresowaniem, „Mój rower elektryczny” może się doczekać kolejnych edycji.

Popularność rowerów wpływa na funkcjonowanie lokalnej administracji

W badaniach Polskiego Stowarzyszenia Rowerowego przeprowadzonych przed minionymi właśnie wakacjami widać jak na dłoni, że respondentów w olbrzymiej większości nie trzeba już do tego środka transportu przekonywać – 81 proc. zgadzało się, że dwa kółka to idealny sposób na rekreację, a 84 proc. przewidywało, że tego lata będzie z nich korzystać. Co trzeci deklarował, że używa tego środka transportu, aby dostać się do pracy lub szkoły, ciut mniej – że jeździ nim po zakupy. Nieco więcej niż co trzeci (37 proc.) nosił się z decyzją zakupu roweru elektrycznego, a 66 proc. zaznaczało, że dofinansowanie do e-roweru mogłoby skłonić ich do takiego zakupu.