Rowerowa sieć połączy wszystkie regiony. Ważna deklaracja marszałków

Rozwój sieci dróg rowerowych oraz stworzenie spójnej i bezpiecznej infrastruktury na skalę krajową i włączenie jej w sieć europejską – zapowiedzieli marszałkowie województw. Podczas drugiego dnia Konwentu Marszałków Województw RP w Sulejowie podpisana została w czwartek „Deklaracja Rowerowa”.

Publikacja: 04.09.2025 15:28

W latach 2014–2024 wybudowano w Polsce ok. 4 tys. km tras rowerowych. Ta liczba obejmuje zarówno trasy o znaczeniu komunikacyjnym, jak i turystycznym

Janina Blikowska

– Inwestowanie w rowery to inwestowanie w zdrowie, ekologię i rozwój lokalnych społeczności. Cieszę się, że województwo mazowieckie jest częścią tego przedsięwzięcia i wierzę, że wspólnie stworzymy nową jakość w turystyce rowerowej w Polsce – mówi Anna Brzezińska, członkini zarządu województwa mazowieckiego.

Dodała, że samorządy województw chcą aktywnie współtworzyć sieć tras, która połączy regiony i sprawi, że podróżowanie rowerem będzie jeszcze łatwiejsze, bezpieczniejsze i bardziej atrakcyjne.

Będzie więcej inwestycji w infrastrukturę rowerową

Przyjęta przez marszałków „Deklaracja Rowerowa” zakłada tworzenie i realizację spójnych planów związanych z wdrażaniem sieci regionalnych, krajowych i europejskich tras rowerowych.

– To wielkie zadanie, wyzwanie, ale też szansa dla wszystkich polskich regionów – podkreślił Andrzej Janowski, członek zarządu Polskiej Federacji Rowerowej. – Ta deklaracja to szansa na to, by Polskę można było wkrótce przemierzać na rowerze z północy na południe i ze wschodu na zachód – dodał.

Unijne wsparcie infrastruktury rowerowej w powiatach obejmuje zarówno dotacje do budowy pojedynczych
Rowerowa Koalicja Rzeczpospolitej
Rowerowa infrastruktura rośnie za pieniądze z UE. Korzystają turyści i mieszkańcy
Celem porozumienia jest współdziałanie pomiędzy regionami oraz instytucjami zarządzającymi poszczególnymi terenami w celu usprawnienia i zapewnienia spójności infrastruktury rowerowej.

Zdaniem Joanny Skrzydlewskiej, marszałek województwa łódzkiego, dzięki deklaracji marszałkowie wspólnie będą w stanie wypracowywać rozwiązania, które przyspieszą budowę nowych dróg rowerowych na terenie kraju i scalą je w jedną sieć.

– Dzięki determinacji 16 regionów, za 10 lat w Polsce będzie rozbudowana i spójna sieć dróg rowerowych - powiedziała Joanna Skrzydlewska. I podkreśliła, że rozwój infrastruktury rowerowej zachęci mieszkańców do korzystania z roweru jako codziennego środka transportu.

Do zapomnianych miasteczek wróci życie. Dzięki rowerom

Jak podawało w marcu Ministerstwo Infrastruktury w latach 2014–2024 wybudowano w Polsce ok. 4 tys. km tras rowerowych. Ta liczba obejmuje zarówno trasy o znaczeniu komunikacyjnym, jak i turystycznym. Regionalne zarządy dróg wojewódzkich i gminy planują wybudować do 2030 roku ok. 4 tys. km nowych tras.

Tylko w planach woj. mazowieckiego jest budowa ok. 1,1 tys. km tras rowerowych. W przypadku woj. śląskiego, jest to 500 km, na Zachodnim Pomorzu – również 500 km, a w Małopolsce od 300 do 500 km.

– Dziesięć lat temu wyznaczyliśmy sobie cel: budowę 1100 kilometrów tras. 80 proc. z tego pierwszego planu mamy zrealizowane. Sukces ten jest efektem dobrej współpracy z samorządami gminnymi oraz kluczowymi instytucjami, takimi jak GDDKiA, Lasy Państwowe, Wody Polskie czy PKP – mówi Olgierd Geblewicz, marszałek województwa zachodniopomorskiego.

– Rozwój ścieżek rowerowych ma również pozytywny wpływ na rewitalizację zapomnianych miejscowości, które na nowo tętnią życiem dzięki rowerzystom i powiązanym z nimi usługom, takim jak małe kawiarnie czy sklepy – uważa marszałek Geblewicz.

Województwo mazowieckie chce połączyć szlakami rowerowymi Warszawę z sąsiednimi województwami
Fundusze Unijne
Samorządy Mazowsza rozbudują sieć tras rowerowych

Jak zapewniają marszałkowie, podpisanie „Deklaracji Rowerowej” ma zapewnić współpracę, ale też i wymianę doświadczeń pomiędzy poszczególnymi samorządami, a także zaangażować dysponentów nieruchomości, takich jak Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Polskie Koleje Państwowe, Lasy Państwowe do wdrażania ułatwień oraz usprawnienia procesów opiniowania i uzgadniania inwestycji dotyczących realizacji ponadlokalnych tras rowerowych.

Rowerowe porozumienie podpisali marszałkowie 16 województw, a także przedstawiciele kluczowych instytucji: Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz PGW Wody Polskie. Deklaracja ma charakter otwarty, a to oznacza, że kolejne instytucje i samorządy mogą w dowolnym momencie do niej przystąpić.

 

e-Wydanie