Rowerowa sieć połączy wszystkie regiony. Ważna deklaracja marszałków

– Inwestowanie w rowery to inwestowanie w zdrowie, ekologię i rozwój lokalnych społeczności. Cieszę się, że województwo mazowieckie jest częścią tego przedsięwzięcia i wierzę, że wspólnie stworzymy nową jakość w turystyce rowerowej w Polsce – mówi Anna Brzezińska, członkini zarządu województwa mazowieckiego.

Dodała, że samorządy województw chcą aktywnie współtworzyć sieć tras, która połączy regiony i sprawi, że podróżowanie rowerem będzie jeszcze łatwiejsze, bezpieczniejsze i bardziej atrakcyjne.

Będzie więcej inwestycji w infrastrukturę rowerową

Przyjęta przez marszałków „Deklaracja Rowerowa” zakłada tworzenie i realizację spójnych planów związanych z wdrażaniem sieci regionalnych, krajowych i europejskich tras rowerowych.

– To wielkie zadanie, wyzwanie, ale też szansa dla wszystkich polskich regionów – podkreślił Andrzej Janowski, członek zarządu Polskiej Federacji Rowerowej. – Ta deklaracja to szansa na to, by Polskę można było wkrótce przemierzać na rowerze z północy na południe i ze wschodu na zachód – dodał.