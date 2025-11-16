Reklama
Rower miejski przez cały rok. W coraz większej liczbie miast

Jeszcze dekadę temu sezon rowerów miejskich kojarzył się z wiosną i latem, czasem wczesną jesienią. Obecnie w wielu polskich miastach miejski rower jest środkiem transportu całorocznego, a wypożyczalnie działają nawet w środku zimy.

Publikacja: 16.11.2025 11:16

Choć jesienią i zimą na ulicach widać mniej rowerzystów, coraz więcej miast utrzymuje swoje systemy

Choć jesienią i zimą na ulicach widać mniej rowerzystów, coraz więcej miast utrzymuje swoje systemy rowerowe przez cały rok

Foto: Shutterstock

Janina Blikowska

Z tego artykułu dowiesz się:

  • W jaki sposób różne miasta dostosowują systemy rowerowe do warunków zimowych?
  • Jak systemy rowerowe zmieniają sposób, w jaki społeczności lokalne zarządzają transportem?
  • Jak planowane inwestycje w infrastrukturę rowerową mają wpłynąć na przyszłość miejskich systemów rowerowych?
  • Jak rosnąca liczba wypożyczeń rowerów miejskich wpływa na strategię rozwoju tych systemów?

Według badania EKObarometr, przeprowadzonego przez SW Research we współpracy z Nextbike Polska, ponad 40 proc. Polaków deklaruje obecnie korzystanie z miejskich rowerów publicznych przynajmniej raz w roku. – W ostatnich latach Polska przeszła prawdziwą rowerową rewolucję. Ta rosnąca popularność jednośladów stała się jednocześnie kapitałem społecznym, który jest ważny dla decydentów czy lokalnych organizacji. Także coraz więcej firm dostrzega potencjał roweru jako elementu strategii marketingowej i społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) – podkreśla Marcin Sałański z Nextbike Polska.

Widać to również na ulicach. Choć zimowe przejażdżki jednośladami wciąż nie są w Polsce masowym zjawiskiem, coraz więcej miast utrzymuje swoje systemy przez cały rok. Statystyki z Wrocławia, Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, Szczecina czy Trójmiasta pokazują, że nawet przy mrozie rower miejski znajduje użytkowników.

– W Szczecinie rower miejski BikeS jest dostępny cały rok. W sezonie zimowym, czyli od grudnia do końca lutego, dostępnych dla użytkowników będzie 350-400 rowerów. Z oczywistych względów zimą liczba wypożyczeń spada. W ubiegłym sezonie zimowym zarejestrowaliśmy 12 268 przejazdów – mówi Wojciech Jachim, rzecznik prasowy spółki Nieruchomości i Opłaty Lokalne w Szczecinie.

Miejski jednoślad alternatywą dla auta

Na koniec października w Szczecinie zarejestrowanych było już niemal 44,4 tys.użytkowników, a liczba wypożyczeń w 2025 r. sięgnęła 134 tys. Szczeciński system liczy 890 rowerów i 129 stacji, w tym dziewięć w gminach ościennych – trzy w gminie Kołbaskowo oraz sześć w gminie Dobra.

Czytaj więcej

W Trójmieście rosnącą popularnością cieszy się rower metropolitalny Mevo
Rowerowa Koalicja Rzeczpospolitej
Rowery publiczne przynoszą miastom zyski i tworzą miejsca pracy

Szczecin stawia także na promocję – w tym roku BikeS po raz pierwszy współorganizował grę miejską na rowerach, a uczniowie szczecińskich szkół mogli korzystać z rowerów podczas lekcji WF-u. – Chcemy, by młodzież traktowała rower jako alternatywę dla samochodu czy komunikacji miejskiej – podkreśla Wojciech Jachim. Obecny kontrakt obowiązuje do końca 2026 r., a rozważane są zmiany w kierunku systemu mieszanego, łączącego rowery tradycyjne i elektryczne.

Także we Wrocławiu system działa całorocznie. W zimie – czyli od 1 grudnia do końca lutego – mieszkańcy mają do dyspozycji 1 444 rowery, a w sezonie letnim aż 2 754 jednośladów, w tym 100 elektryków, 34 rowery specjalne i ponad 2,6 tys. tradycyjnych. – Wrocławski Rower Miejski cieszy się niezmiennie dużą popularnością. W tym roku odnotowaliśmy 1,218 mln wypożyczeń, a zarejestrowanych użytkowników jest już 340 tys. – informuje Joanna Urbańska-Jaworska z biura prasowego urzędu.

System ma być nadal rozwijany – w 2026 r. przybędą trzy nowe stacje i 30 rowerów, a w 2027 kolejne dwie stacje i 20 rowerów. W aglomeracji planowane są również nowe punkty w gminach ościennych. Ceny pozostaną bez zmian: pierwsze 20 minut jazdy jest darmowe, kolejne 40 minut kosztuje 3 zł, a każda następna godzina – 6 zł.

Zima to czas konserwacji jednośladów

Największy w Polsce system roweru publicznego, Mevo 2.0, obejmuje aż 17 gmin Obszaru Metropolitalnego Gdańsk–Gdynia–Sopot. Z floty 5300 rowerów aż trzy czwarte to pojazdy elektryczne.

– Mevo działa przez cały rok. Od grudnia liczba dostępnych rowerów spada do 80 proc. pełnej floty, ale system pozostaje aktywny – zapewnia Alicja Mongird, rzecznik Obszaru Metropolitarnego Gdańsk–Gdynia–Sopot. Od stycznia do początku listopada użytkownicy wykonali 2,95 mln podróży, a liczba zarejestrowanych osób wzrosła do ponad 625 tys. – rok temu było ich 391 tys.

Czytaj więcej

Uruchomiony ponad rok temu System Roweru Metropolitalnego Metrorower liczy 7015 jednośladów, 927 sta
Z regionów
Zmiany w systemach rowerów miejskich. W odpowiedzi na głosy mieszkańców

Rower miejski to również sukces Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, gdzie od wiosny 2024 r. działa Metrorower. – Do końca listopada trwa sezon letni, a w zimie na ulicach zostaje połowa floty – 3,5 tys. rowerów. Druga połowa przechodzi konserwację – mówi Łukasz Zych z Metropolii GZM. W pierwszym pełnym roku działania system zanotował ponad milion wypożyczeń i zyskał 230 tys. użytkowników. Cała sieć obejmuje 924 stacje w 31 gminach. W 2026 r. nie planuje się zmian w cenniku ani ograniczeń w dostępności.

Zimowe miesiące, choć spokojniejsze, nie oznaczają jednak przerwy – we Wrocławiu poprzednie sezony zimowe przynosiły ponad 100 tys. wypożyczeń, a w GZM około 80 tys.

Z kolei w Białymstoku rower miejski BiKeR dwunasty sezon działania zakończył 31 października. Jak przekazuje nam Agnieszka Błachowska z białostockiego magistratu, w tym czasie rowery wypożyczono niemal 256 tys. razy, a do systemu dołączyło 4,6 tys. nowych użytkowników. – Użytkownicy mieli do dyspozycji 55 stacji w granicach miasta i 550 rowerów, w tym 50 z fotelikiem do przewożenia dzieci, 10 tandemów i 20 dziecięcych – wylicza Agnieszka Błachowska.

Dzięki współpracy z okolicznymi gminami system objął także Choroszcz, Juchnowiec Kościelny, Supraśl, Grabówkę i Wasilków – łącznie 64 stacje i 634 rowery. Rowery BiKeR wrócą na ulice w kwietniu 2026 r., a sezon zakończy się znowu jesienią.

W 2026 r. rozwój rowerów elektrycznych

Jak podsumowuje Marcin Sałański z Nextbike Polska, operatora większości systemów rowerowych w kraju, w 2025 r. odnotowano łącznie ponad 8 milionów wypożyczeń. – W samej Warszawie rowery Veturilo wypożyczono 4,5 mln razy, we Wrocławiu 1,2 mln, w GZM – 1,1 mln, a w Łodzi blisko 600 tys. – wylicza Marcin Sałański. Łączna liczba użytkowników systemów Nextbike w Polsce sięga już 3 milionów osób.

Czytaj więcej

Rower okazuje się najbardziej efektywnym środkiem transportu w porannym szczycie komunikacyjnym duże
Rowerowa Koalicja Rzeczpospolitej
Rower w mieście wygrywa z samochodem i komunikacją publiczną

Obszar Metropolitarny Gdańsk–Gdynia–Sopot w 2026 r. nie zmieni liczby rowerów Mevo ani ich typów, ale rozwijana będzie aplikacja i infrastruktura postojowa. Nowe gminy zainteresowane przystąpieniem do Mevo – np. spoza metropolii – będą mogły to zrobić po spełnieniu określonych warunków. – Każda gmina musi graniczyć z obszarem objętym systemem i zapewnić odpowiednią liczbę rowerów oraz punktów postoju – zapowiada Alicja Mongird.

Nextbike zapowiada, że rok 2026 będzie rokiem inwestycji serwisowych i rozwojowych. Nowe zaplecze serwisowe w Warszawie ma umożliwić szybsze naprawy i lepsze przygotowanie rowerów do kolejnych sezonów. – Nie planujemy podwyżek cen, a rozwój systemów zależy od decyzji samorządów. W przyszłym roku skupimy się na rozwoju rowerów elektrycznych, które już dziś stanowią około 20 proc. wszystkich przejazdów w Warszawie i Wrocławiu – zapowiada Marcin Sałański.

Źródło: rp.pl

Transport Transport Miejski Rowery infrastruktura rowerowa rowery miejskie

W Trójmieście rosnącą popularnością cieszy się rower metropolitalny Mevo
Rowerowa Koalicja Rzeczpospolitej
Rowery publiczne przynoszą miastom zyski i tworzą miejsca pracy
Rower okazuje się najbardziej efektywnym środkiem transportu w porannym szczycie komunikacyjnym duże
Rowerowa Koalicja Rzeczpospolitej
Rower w mieście wygrywa z samochodem i komunikacją publiczną
