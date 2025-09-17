Reklama

Dopłat do elektrycznych rowerów nie będzie. Program upadł jeszcze przed startem

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zamyka program dopłat do elektrycznych rowerów jeszcze zanim go uruchomił.

Publikacja: 17.09.2025 18:24

Wartość programu dopłat do zakupu rowerów elektrycznych miała wynosić 50 mln zł, co wystarczyłoby na

rower elektryczny

Wartość programu dopłat do zakupu rowerów elektrycznych miała wynosić 50 mln zł, co wystarczyłoby na dofinansowanie do 17,3 tys. jednośladów

Foto: Adobe Stock

Adam Woźniak

Amatorzy dwóch kółek będą mocno rozczarowani: państwo nie dopłaci do kupna elektrycznego roweru, jak to ma miejsce w przypadku dotacji do elektrycznych samochodów. Zapowiadany przez rząd program wsparcia „Mój rower elektryczny” upadł tuż przed startem. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poinformował w środę, że zdecydował o rezygnacji z uruchomienia naboru wniosków na dopłaty.

– W trakcie kilku faz konsultacji zgłoszono liczne uwagi i opinie, które pozwoliły dokładnie ocenić program i szanse jego realizacji. Po ich przeprowadzeniu została podjęta ostateczna decyzja o zamknięciu projektu, bez uruchamiania naboru – podał NFOŚiGW.

Na dopłaty do elektryków 50 mln zł zamiast 300 mln zł, a w końcu... nic

Oczekiwano, że dopłaty ruszą jeszcze w tym roku, najprawdopodobniej jesienią. Wartość programu miała wynosić 50 mln zł, co wystarczyłoby na dofinansowanie do 17,3 tys. rowerów. Dotacja miałaby pokryć do 50 proc. kosztów kwalifikowanych zakupu e-roweru, ale nie więcej niż 2500 zł dla standardowych modeli oraz do 4500 zł w przypadku rowerów cargo i elektrycznych wózków rowerowych.

Ale jeszcze w sierpniu pojawiły się sygnały, mogące poddawać w wątpliwość rychłe uruchomienie programu. Miesiąc temu NFOŚiGW wydał lakoniczny komunikat, że dopiero uzgadnia z resortem klimatu założenia. Miało to wyhamować emocje, jakie wzbudziły pojawiające się tu i ówdzie w sieci informacje, że już można składać wnioski.

Zresztą dotychczasowa wersja programu była już mocno okrojona w porównaniu do pierwszej, zapowiadanej w ubiegłym roku. Planowana wysokość dotacji była wyższa – miała sięgać 5 tys. zł (do 9 tys. zł w przypadku rowerów cargo i wózków rowerowych), a cały program szacowano na 300 mln zł. Europejski Bank Inwestycyjny nie zgodził się jednak na dopłaty, uznając, że przedłożona we wniosku argumentacja dla wykorzystania Funduszu Modernizacyjnego, z którego miałoby pochodzić wsparcie, jest niewystarczająca. Prawdopodobnie także teraz przyczyną skasowania programu okazały się trudności z pozyskaniem finansowania.

Rowerzystom pomogły jedynie samorządy

NFOŚiGW deklaruje, że chce dalej wspierać rozwój elektromobilności, lecz bez konkretów. Tymczasem według serwisu InfoBike, tego rodzaju dopłaty z powodzeniem funkcjonują w innych krajach UE. Przykładowo w Niemczech i w Austrii są dopłaty do rowerów cargo dla firm i mieszkańców miast, we Francji – dla osób o niskich dochodach na zakup e-roweru do 4 tys. euro, natomiast we Włoszech subsydia przeznaczane są na zakup roweru elektrycznego w ramach programów miejskich.

rower„Mój rower elektryczny” miał być pierwszym w Polsce centralnym programem oferującym dopłaty do e-rowerów. Do tej pory działały jedynie nieliczne programy dopłat samorządowych, jak w Gdyni i w Białymstoku. Tam jednak budżety były nieporównywalnie niższe. Przykładowo w Białymstoku pod koniec 2023 roku dotacje na łączną kwotę 750 tys. zł otrzymało w ramach projektu „Ekorower – alternatywna dla samochodu” 300 mieszkańców. Z kolei w Gdyni w 2022 r., pierwszym w realizacji wsparcia, przeznaczono na nie 100 tys. zł – do 2,5 tys. zł na rower. W sumie na dotacje do zakupu roweru elektrycznego miasto miałoby przekazać do 2030 roku łącznie ok. 2,8 mln zł. 

Źródło: rp.pl

Rowery NFOŚiGW dopłaty

