Rowery publiczne przynoszą miastom zyski i tworzą miejsca pracy

Aktualizacja: 25.10.2025 17:26 Publikacja: 24.10.2025 15:14
W Trójmieście rosnącą popularnością cieszy się rower metropolitalny Mevo
Foto: shutterstock
Aż 300 mln euro zyskują europejskie miasta dzięki funkcjonowaniu systemów miejskich rowerów, a do 2030 r. ta kwota może wzrosnąć do 1 mld euro – wynika z raportu firmy konsultingowej EY. Jest jednak warunek: rozwój tego sektora musi być traktowany priorytetowo przez miejskie samorządy. Badanie zlecone przez dwie wiodące instytucje w zakresie wzrostu ruchu rowerowego w Unii Europejskiej – Urban Mobility oraz Cycling Industries Europe – pokazało, że inwestycje w rower miejski przekładają się na wymierne oszczędności w obszarze zdrowia publicznego, ponadto w kwestiach społecznych i środowiskowych, a także przynoszą bezpośredni zysk finansowy.
Okazuje się, że każdego roku miejskie rowery zapobiegają emisji niemal 46 tys. ton CO2. Poza tym przynoszą 30 mln euro oszczędności, bo kierowcy mniej czasu spędzają w korkach. Pozwalają też uniknąć prawie 1 tys. przewlekłych chorób, co zmniejsza wydatki służby zdrowia o 40 mln euro. – Korzystanie z rowerów publicznych obniża koszty podróży nawet o 90 proc. w porównaniu z autem – komentuje wyniki badania Jakub Giza, dyrektor ds. rozwoju zrównoważonej mobilności miejskiej w Nextbike Polska.
Sam sektor rowerów miejskich tworzy nowe miejsca pracy. Systemy rowerów publicznych zapewniają w całej Europie 6 tys. etatów i przyczyniają się do wytworzenia 224 mln euro dochodu dla mieszkańców. EY prognozuje, że do końca obecnej dekady dzięki rowerom publicznym uda się uniknąć emisji 224 tys. ton CO2, uniknąć ponad 4,2 tys. przewlekłych chorób i wesprzeć niemal 13 tys. miejsc pracy.
Czytaj więcej
W Warszawie, Gdańsku i Krakowie rower jest najbardziej efektywnym środkiem transportu w porannym...
W Polsce rowery miejskie funkcjonują już w 143 miejscowościach. Z największego systemu – Metroroweru na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (GZM), na ponad 200 tys. zarejestrowanych użytkowników, już przeszło 20 tys. korzysta z rowerów w ramach taryfy Transport GZM, z którą system jest oficjalnie technologicznie zintegrowany. Według Kazimierza Karolczaka, przewodniczącego zarządu GZM, Metrorower uzupełnił istniejący system transportowy. – Realizując między innymi ideę ostatniej mili, inwestycja nie tylko umożliwia mieszkańcom wygodniejsze poruszanie się po mieście, ale także wpływa pozytywnie na rozwój lokalnej gospodarki i turystyki – stwierdził Karolczak.
W Trójmieście rosnącą popularnością cieszy się rower metropolitalny Mevo. W systemie, w którym jest już ponad 560 tysięcy użytkowników, a tego lata dołączyło kolejne 45 tysięcy osób, zarejestrowano już blisko 1,3 mln podróży liczących w sumie przeszło 5 mln km. W ocenie władz miasta, rower metropolitalny stał się nie tylko środkiem codziennych dojazdów, lecz także elementem miejskiego stylu życia. Uzupełnieniem systemu są inwestycje w infrastrukturę, w tym otwarta w drugiej połowie września nowa ekostrada wzdłuż al. Armii Krajowej w Gdańsku, ułatwiająca mieszkańcom południowych dzielnic dojazd do centrum.
– Jeszcze w tym roku uruchomimy pilotażowy program dopłat do zakupu rowerów elektrycznych. To inicjatywa, która ma realnie ułatwić mieszkańcom wybór roweru jako środka codziennego transportu – zapowiada Piotr Borawski, zastępca prezydenta ds. mobilności i bezpieczeństwa.
W Krakowie działające rowery miejskie czekają kolejne zmiany. Nowy system LajkBike, który zastąpił wcześniejsze Wavelo i postawił na wynajem długoterminowy, miał okazać się bardziej opłacalny dla mieszkańców, ale przede wszystkim także dla miasta. To przez brak konieczności ponoszenia kosztów związanych z utrzymywaniem wypożyczalni na ulicach, a także wymianą niszczonych jednośladów. Teraz jednak ma zostać zintegrowany z systemem elektrycznych rowerów Park e-Bike wypożyczanych krótkoterminowo.
Ten połączony system roweru publicznego – zgodnie z zapowiedziami prezydenta Krakowa Aleksandra Miszalskiego – mógłby stać się integralnym elementem komunikacji miejskiej. Przed końcem tego roku ma być gotowa analiza przedsięwzięcia, w której proponowane przedsięwzięcie byłoby porównane zarówno do krajowych systemów Metroroweru, Mevo czy Veturilo, jak i tych funkcjonujących za granicą, np. w Strasburgu, gdzie połączono długoterminowy wynajem rowerów z klasyczną wypożyczalnią.
Czytaj więcej
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zamyka program dopłat do elektrycznych ro...
Wszędzie tam, gdzie rowery miejskie przyciągają coraz więcej użytkowników, samorządy starają się inwestować w rozwój infrastruktury, często wykorzystując do tego dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej. Zarząd województwa małopolskiego przeznaczył 34 mln zł na rozwój zrównoważonego transportu, w tym budowę czterech nowych dróg rowerowych na terenie Krakowa, mających połączyć kluczowe punkty miasta. Według InfoBike, nowe ścieżki powstaną wzdłuż ulic: Bożka, Nawojki i Jancarza, a także na północnych obrzeżach miasta, w ramach połączenia z metropolitalną siecią tras rowerowych.
We Wrocławiu, który w ostatnich pięciu latach przeznaczył na rozwój infrastruktury rowerowej ponad 104 mln zł, ogłoszony został przetarg na budowę nowej drogi rowerowej wzdłuż ulicy Kamiennej, łączącej centrum miasta z południowymi dzielnicami. Pozwoli oddzielić ruch rowerowy od samochodowego, poprawiając w ten sposób bezpieczeństwo.
Blisko kilometrowa trasa rowerowa o szerokości 2,5 metra z doświetleniem powstanie w Warszawie wzdłuż alei Jana Pawła II. Nowa inwestycja w rozwój stołecznej miejskiej mobilności jest współfinansowana ze środków UE, podobnie jak już przygotowywane inne przedsięwzięcia: drogi rowerowe w al. Solidarności, na ulicy Andersa i na Marszałkowskiej. – Rozpoczęła się także przebudowa ul. Grzybowskiej, w ramach której powstanie droga dla rowerów – podaje InfoBike.
Czytaj więcej
Rozwój sieci dróg rowerowych oraz stworzenie spójnej i bezpiecznej infrastruktury na skalę krajow...
Inwestycje w warszawskie ścieżki rowerowe wpisują się w rozwój publicznego roweru Veturilo, liczącego niemal 3,5 tys. rowerów i prawie 350 stacji. Ale nie wszędzie publiczne rowery cieszą się taką popularnością mieszkańców, która zachęca samorządy do inwestowania w szybszy rozwój tego rodzaju systemów.
Przykładowo kurczy się popularność m.in. Tarnowskiego Roweru Miejskiego, kosztującego w tym roku miasto 670 tys. zł. Z kolei w Kielcach tegoroczny sezon Kieleckiego Roweru Miejskiego zakończy się w październiku. Według Jacka Domaradzkiego z Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach, widoczny jest kolejny spadek liczby wypożyczeń. Miała się do tego przyczynić pogoda, a także częste awarie rowerów elektrycznych.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Aż 300 mln euro zyskują europejskie miasta dzięki funkcjonowaniu systemów miejskich rowerów, a do 2030 r. ta kwota może wzrosnąć do 1 mld euro – wynika z raportu firmy konsultingowej EY. Jest jednak warunek: rozwój tego sektora musi być traktowany priorytetowo przez miejskie samorządy. Badanie zlecone przez dwie wiodące instytucje w zakresie wzrostu ruchu rowerowego w Unii Europejskiej – Urban Mobility oraz Cycling Industries Europe – pokazało, że inwestycje w rower miejski przekładają się na wymierne oszczędności w obszarze zdrowia publicznego, ponadto w kwestiach społecznych i środowiskowych, a także przynoszą bezpośredni zysk finansowy.
W Warszawie, Gdańsku i Krakowie rower jest najbardziej efektywnym środkiem transportu w porannym szczycie komuni...
Dlaczego działalność małych i średnich przedsiębiorstw ma znaczenie. Wpływ przejęć MŚP na lokalne społeczności.
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zamyka program dopłat do elektrycznych rowerów jeszcze z...
Rozwój sieci dróg rowerowych oraz stworzenie spójnej i bezpiecznej infrastruktury na skalę krajową i włączenie j...
Dotowana z funduszy unijnych rozbudowa infrastruktury rowerowej wspiera w powiatach rozwój turystyki, a mieszkań...
Rozbudowa szybkich sieci ładowania jest szczególnie ważna dla wzrostu sprzedaży samochodów ciężarowych, bez których trudno myśleć o dekarbonizacji – ocenia Małgorzata Kulis, dyrektor zarządzająca Volvo Trucks Polska.
Kraków chce zintegrować dwie miejskie wypożyczalnie: LajkBike i Park-e-Bike. Miasto rozpoczyna prace nad koncepc...
Jak LegalTech i AI realnie zmieniają pracę prawnika – od automatyzacji dokumentów i analizy danych po obsługę klienta i przygotowanie do procesów sądowych.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas