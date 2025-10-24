Rowery publiczne przynoszą miastom zyski i tworzą miejsca pracy

W Polsce rowery miejskie funkcjonują już w 143 miejscowościach. Z największego systemu – Metroroweru na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (GZM), na ponad 200 tys. zarejestrowanych użytkowników, już przeszło 20 tys. korzysta z rowerów w ramach taryfy Transport GZM, z którą system jest oficjalnie technologicznie zintegrowany. Według Kazimierza Karolczaka, przewodniczącego zarządu GZM, Metrorower uzupełnił istniejący system transportowy. – Realizując między innymi ideę ostatniej mili, inwestycja nie tylko umożliwia mieszkańcom wygodniejsze poruszanie się po mieście, ale także wpływa pozytywnie na rozwój lokalnej gospodarki i turystyki – stwierdził Karolczak.

W Trójmieście rosnącą popularnością cieszy się rower metropolitalny Mevo. W systemie, w którym jest już ponad 560 tysięcy użytkowników, a tego lata dołączyło kolejne 45 tysięcy osób, zarejestrowano już blisko 1,3 mln podróży liczących w sumie przeszło 5 mln km. W ocenie władz miasta, rower metropolitalny stał się nie tylko środkiem codziennych dojazdów, lecz także elementem miejskiego stylu życia. Uzupełnieniem systemu są inwestycje w infrastrukturę, w tym otwarta w drugiej połowie września nowa ekostrada wzdłuż al. Armii Krajowej w Gdańsku, ułatwiająca mieszkańcom południowych dzielnic dojazd do centrum.

– Jeszcze w tym roku uruchomimy pilotażowy program dopłat do zakupu rowerów elektrycznych. To inicjatywa, która ma realnie ułatwić mieszkańcom wybór roweru jako środka codziennego transportu – zapowiada Piotr Borawski, zastępca prezydenta ds. mobilności i bezpieczeństwa.

Kraków połączy dwa systemy

W Krakowie działające rowery miejskie czekają kolejne zmiany. Nowy system LajkBike, który zastąpił wcześniejsze Wavelo i postawił na wynajem długoterminowy, miał okazać się bardziej opłacalny dla mieszkańców, ale przede wszystkim także dla miasta. To przez brak konieczności ponoszenia kosztów związanych z utrzymywaniem wypożyczalni na ulicach, a także wymianą niszczonych jednośladów. Teraz jednak ma zostać zintegrowany z systemem elektrycznych rowerów Park e-Bike wypożyczanych krótkoterminowo.

Ten połączony system roweru publicznego – zgodnie z zapowiedziami prezydenta Krakowa Aleksandra Miszalskiego – mógłby stać się integralnym elementem komunikacji miejskiej. Przed końcem tego roku ma być gotowa analiza przedsięwzięcia, w której proponowane przedsięwzięcie byłoby porównane zarówno do krajowych systemów Metroroweru, Mevo czy Veturilo, jak i tych funkcjonujących za granicą, np. w Strasburgu, gdzie połączono długoterminowy wynajem rowerów z klasyczną wypożyczalnią.