Rowery publiczne przynoszą miastom zyski i tworzą miejsca pracy

Rozwijające się systemy rowerów miejskich pociągają wzrost nakładów na rozbudowę infrastruktury. Inwestycje w drogi rowerowe mocno wspierają fundusze Unii Europejskiej.

Publikacja: 24.10.2025 15:14

W Trójmieście rosnącą popularnością cieszy się rower metropolitalny Mevo

W Trójmieście rosnącą popularnością cieszy się rower metropolitalny Mevo

Foto: shutterstock

Adam Woźniak

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie korzyści ekonomiczne przynoszą systemy rowerów miejskich europejskim miastom?
  • W jaki sposób rozwój infrastruktury rowerowej jest wspierany przez fundusze Unii Europejskiej?
  • Dlaczego w niektórych polskich miastach intensywnie rozwijają się systemy rowerów publicznych, podczas gdy w innych tracą na popularności?
  • Jakie zmiany i innowacje są planowane w systemach rowerów miejskich, takich jak w Krakowie czy Trójmieście?

Aż 300 mln euro zyskują europejskie miasta dzięki funkcjonowaniu systemów miejskich rowerów, a do 2030 r. ta kwota może wzrosnąć do 1 mld euro – wynika z raportu firmy konsultingowej EY. Jest jednak warunek: rozwój tego sektora musi być traktowany priorytetowo przez miejskie samorządy. Badanie zlecone przez dwie wiodące instytucje w zakresie wzrostu ruchu rowerowego w Unii Europejskiej  Urban Mobility oraz Cycling Industries Europe  pokazało, że inwestycje w rower miejski przekładają się na wymierne oszczędności w obszarze zdrowia publicznego, ponadto w kwestiach społecznych i środowiskowych, a także przynoszą bezpośredni zysk finansowy.

Okazuje się, że każdego roku miejskie rowery zapobiegają emisji niemal 46 tys. ton CO2. Poza tym przynoszą 30 mln euro oszczędności, bo kierowcy mniej czasu spędzają w korkach. Pozwalają też uniknąć prawie 1 tys. przewlekłych chorób, co zmniejsza wydatki służby zdrowia o 40 mln euro. – Korzystanie z rowerów publicznych obniża koszty podróży nawet o 90 proc. w porównaniu z autem – komentuje wyniki badania Jakub Giza, dyrektor ds. rozwoju zrównoważonej mobilności miejskiej w Nextbike Polska.

Ćwierć miliarda euro dochodu

Sam sektor rowerów miejskich tworzy nowe miejsca pracy. Systemy rowerów publicznych zapewniają w całej Europie 6 tys. etatów i przyczyniają się do wytworzenia 224 mln euro dochodu dla mieszkańców. EY prognozuje, że do końca obecnej dekady dzięki rowerom publicznym uda się uniknąć emisji 224 tys. ton CO2, uniknąć ponad 4,2 tys. przewlekłych chorób i wesprzeć niemal 13 tys. miejsc pracy.

Czytaj więcej

Rower okazuje się najbardziej efektywnym środkiem transportu w porannym szczycie komunikacyjnym duże
Rowerowa Koalicja Rzeczpospolitej
Rower w mieście wygrywa z samochodem i komunikacją publiczną
W Polsce rowery miejskie funkcjonują już w 143 miejscowościach. Z największego systemu – Metroroweru na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (GZM), na ponad 200 tys. zarejestrowanych użytkowników, już przeszło 20 tys. korzysta z rowerów w ramach taryfy Transport GZM, z którą system jest oficjalnie technologicznie zintegrowany. Według Kazimierza Karolczaka, przewodniczącego zarządu GZM, Metrorower uzupełnił istniejący system transportowy. – Realizując między innymi ideę ostatniej mili, inwestycja nie tylko umożliwia mieszkańcom wygodniejsze poruszanie się po mieście, ale także wpływa pozytywnie na rozwój lokalnej gospodarki i turystyki – stwierdził Karolczak.

W Trójmieście rosnącą popularnością cieszy się rower metropolitalny Mevo. W systemie, w którym jest już ponad 560 tysięcy użytkowników, a tego lata dołączyło kolejne 45 tysięcy osób, zarejestrowano już blisko 1,3 mln podróży liczących w sumie przeszło 5 mln km. W ocenie władz miasta, rower metropolitalny stał się nie tylko środkiem codziennych dojazdów, lecz także elementem miejskiego stylu życia. Uzupełnieniem systemu są inwestycje w infrastrukturę, w tym otwarta w drugiej połowie września nowa ekostrada wzdłuż al. Armii Krajowej w Gdańsku, ułatwiająca mieszkańcom południowych dzielnic dojazd do centrum.

– Jeszcze w tym roku uruchomimy pilotażowy program dopłat do zakupu rowerów elektrycznych. To inicjatywa, która ma realnie ułatwić mieszkańcom wybór roweru jako środka codziennego transportu – zapowiada Piotr Borawski, zastępca prezydenta ds. mobilności i bezpieczeństwa.

Kraków połączy dwa systemy

W Krakowie działające rowery miejskie czekają kolejne zmiany. Nowy system LajkBike, który zastąpił wcześniejsze Wavelo i postawił na wynajem długoterminowy, miał okazać się bardziej opłacalny dla mieszkańców, ale przede wszystkim także dla miasta. To przez brak konieczności ponoszenia kosztów związanych z utrzymywaniem wypożyczalni na ulicach, a także wymianą niszczonych jednośladów. Teraz jednak ma zostać zintegrowany z systemem elektrycznych rowerów Park e-Bike wypożyczanych krótkoterminowo.

Ten połączony system roweru publicznego – zgodnie z zapowiedziami prezydenta Krakowa Aleksandra Miszalskiego – mógłby stać się integralnym elementem komunikacji miejskiej. Przed końcem tego roku ma być gotowa analiza przedsięwzięcia, w której proponowane przedsięwzięcie byłoby porównane zarówno do krajowych systemów Metroroweru, Mevo czy Veturilo, jak i tych funkcjonujących za granicą, np. w Strasburgu, gdzie połączono długoterminowy wynajem rowerów z klasyczną wypożyczalnią.

Czytaj więcej

Dopłat do elektrycznych rowerów nie będzie. Program upadł jeszcze przed startem
Rowerowa Koalicja Rzeczpospolitej
Dopłat do elektrycznych rowerów nie będzie. Program upadł jeszcze przed startem
Wszędzie tam, gdzie rowery miejskie przyciągają coraz więcej użytkowników, samorządy starają się inwestować w rozwój infrastruktury, często wykorzystując do tego dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej. Zarząd województwa małopolskiego przeznaczył 34 mln zł na rozwój zrównoważonego transportu, w tym budowę czterech nowych dróg rowerowych na terenie Krakowa, mających połączyć kluczowe punkty miasta. Według InfoBike, nowe ścieżki powstaną wzdłuż ulic: Bożka, Nawojki i Jancarza, a także na północnych obrzeżach miasta, w ramach połączenia z metropolitalną siecią tras rowerowych.

Unijne wsparcie na infrastrukturę

We Wrocławiu, który w ostatnich pięciu latach przeznaczył na rozwój infrastruktury rowerowej ponad 104 mln zł, ogłoszony został przetarg na budowę nowej drogi rowerowej wzdłuż ulicy Kamiennej, łączącej centrum miasta z południowymi dzielnicami. Pozwoli oddzielić ruch rowerowy od samochodowego, poprawiając w ten sposób bezpieczeństwo.

Blisko kilometrowa trasa rowerowa o szerokości 2,5 metra z doświetleniem powstanie w Warszawie wzdłuż alei Jana Pawła II. Nowa inwestycja w rozwój stołecznej miejskiej mobilności jest współfinansowana ze środków UE, podobnie jak już przygotowywane inne przedsięwzięcia: drogi rowerowe w al. Solidarności, na ulicy Andersa i na Marszałkowskiej. – Rozpoczęła się także przebudowa ul. Grzybowskiej, w ramach której powstanie droga dla rowerów – podaje InfoBike.

Czytaj więcej

W latach 2014–2024 wybudowano w Polsce ok. 4 tys. km tras rowerowych. Ta liczba obejmuje zarówno tra
Rowerowa Koalicja Rzeczpospolitej
Rowerowa sieć połączy wszystkie regiony. Ważna deklaracja marszałków

Inwestycje w warszawskie ścieżki rowerowe wpisują się w rozwój publicznego roweru Veturilo, liczącego niemal 3,5 tys. rowerów i prawie 350 stacji. Ale nie wszędzie publiczne rowery cieszą się taką popularnością mieszkańców, która zachęca samorządy do inwestowania w szybszy rozwój tego rodzaju systemów.

Przykładowo kurczy się popularność m.in. Tarnowskiego Roweru Miejskiego, kosztującego w tym roku miasto 670 tys. zł. Z kolei w Kielcach tegoroczny sezon Kieleckiego Roweru Miejskiego zakończy się w październiku. Według Jacka Domaradzkiego z Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach, widoczny jest kolejny spadek liczby wypożyczeń. Miała się do tego przyczynić pogoda, a także częste awarie rowerów elektrycznych.

Transport rowery miejskie

