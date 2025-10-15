Rower w mieście wygrywa z samochodem i komunikacją publiczną

Oto jak wyglądała średnia prędkość przejazdu: rower – 18 km/h, samochód elektryczny (uwzględniono czas parkowania i dojścia do celu) – 18 km/h, samochód spalinowy – 16 km/h (także z parkowaniem i dojściem), komunikacja miejska – 13 km/h. – Z pomiarów w teście wynika, że średnia prędkość rowerów w mieście może być podobna lub nawet wyższa niż samochodów, szczególnie gdy bierzemy pod uwagę czas na szukanie miejsca do parkowania – wynika z podsumowania testu. Ale rowery nie miały szans w kategorii uniwersalności: zła pogoda stawia je na przegranej pozycji.

Parkowanie atutem elektryka

Drugie miejsce w generalnej klasyfikacji testu zajął samochód elektryczny, który wygrał ze spalinowym. – Możliwość korzystania z buspasów i darmowego parkowania daje realną przewagę czasową, a do tego przekłada się na niższe koszty codziennych przejazdów. To sygnał, że w wielu sytuacjach jest najbardziej praktycznym wyborem dla mieszkańców dużych miast – mówi Stanisław Dojs, rzecznik Hyundai Motor Poland.

W porównaniu jednostkowych kosztów dojazdu na elektryka przypadło średnio 3 zł (biorąc pod uwagę ładowanie z domowego gniazdka). Na drugim biegunie znalazło się auto spalinowe z kosztem prawie 19 zł, przypadającym głównie na płatne parkowanie – podczas testu użytkownicy aut spalinowych za dwugodzinny postój płacili od 8 zł w Krakowie, przez 9,9 zł w Warszawie po 16,5 zł w Gdańsku.

Za autem elektrycznym znalazła się komunikacja miejska kosztująca średnio niewiele ponad 10 zł (w obie strony). Najdroższa była w Krakowie, z biletami dla uczestników testu po 6 i 8 zł. W Gdańsku oba przejazdy kosztowały po 4,8 zł, a w Warszawie potrzebne były bilety za 3,4 zł i 4,4 zł.

W komunikacji publicznej pod względem szybkości dojazdu do mety dobrze oceniono Warszawski Transport Publiczny - metro ustąpiło tylko elektrykowi, a tramwaj z Wilanowa dojechał na Wolę szybciej niż samochód spalinowy. W Gdańsku przejazd tramwajem okazał się najwolniejszy, natomiast w Krakowie do testu na dwóch trasach wybrano autobusy, z których jeden dotarł na metę jako przedostatni, a drugi był ostatni.