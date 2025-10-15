Reklama

Rower w mieście wygrywa z samochodem i komunikacją publiczną

W Warszawie, Gdańsku i Krakowie rower jest najbardziej efektywnym środkiem transportu w porannym szczycie komunikacyjnym.

Publikacja: 15.10.2025 15:50

Rower okazuje się najbardziej efektywnym środkiem transportu w porannym szczycie komunikacyjnym duże

Rower okazuje się najbardziej efektywnym środkiem transportu w porannym szczycie komunikacyjnym dużego miasta

Foto: Adobe Stock

Adam Woźniak

Rower okazuje się najbardziej efektywnym środkiem transportu w porannym szczycie komunikacyjnym dużego miasta. Tak przynajmniej wynika z tegorocznego badania firmy Arval Service Lease Polska, zajmującej się długoterminowym wynajmem pojazdów.

Przeprowadzony przez nią w trzech miastach jednocześnie – Warszawie, Gdańsku i Krakowie – Wielki Test Mobilności Miejskiej objął samochody (spalinowe i elektryczne), a także komunikację miejską i rowery. Testowane na sześciu trasach od godziny 8 – 8.30 środki lokomocji oceniano pod kątem czasu i kosztu przejazdu, pozostawionego przez nie śladu węglowego, dostępności cenowej oraz uniwersalności pojazdu, czyli możliwość komfortowej jazdy niezależnie od pogody.

Rowerem najszybciej i najtaniej

Wyznaczono następujące trasy: w Warszawie z metą w centrum biurowym w pobliżu Ronda Daszyńskiego, a startem na Bemowie (7 km) i przy Świątyni Opatrzności Bożej na Wilanowie (13 km); w Krakowie z metą w pobliżu Uniwersytetu Ekonomicznego i startem w Bronowicach (7 km) oraz na Złocieniu (12 km); w Gdańsku z metą na Wałach Jagiellońskich i startem w Brzeźnie (7 km) oraz w pobliżu pętli Ujeścisko (8 km).

Czytaj więcej

Uruchomiony ponad rok temu System Roweru Metropolitalnego Metrorower liczy 7015 jednośladów, 927 sta
Z regionów
Zmiany w systemach rowerów miejskich. W odpowiedzi na głosy mieszkańców

Rowery wyprzedziły samochody zarówno pod względem czasu dojazdu, jak i kosztów oraz wpływu na środowisko. Najlepiej spisały się w Krakowie – mimo niesprzyjającej pogody, rowerzysta jadący z Bronowic dojechał do celu w najkrótszym czasie ze wszystkich trzech miast. W Gdańsku i Warszawie rowery pod względem czasu dojazdu wygrywały na połowie tras.

Reklama
Reklama

Oto jak wyglądała średnia prędkość przejazdu: rower – 18 km/h, samochód elektryczny (uwzględniono czas parkowania i dojścia do celu) – 18 km/h, samochód spalinowy – 16 km/h (także z parkowaniem i dojściem), komunikacja miejska – 13 km/h. – Z pomiarów w teście wynika, że średnia prędkość rowerów w mieście może być podobna lub nawet wyższa niż samochodów, szczególnie gdy bierzemy pod uwagę czas na szukanie miejsca do parkowania – wynika z podsumowania testu. Ale rowery nie miały szans w kategorii uniwersalności: zła pogoda stawia je na przegranej pozycji.

Parkowanie atutem elektryka

Drugie miejsce w generalnej klasyfikacji testu zajął samochód elektryczny, który wygrał ze spalinowym. – Możliwość korzystania z buspasów i darmowego parkowania daje realną przewagę czasową, a do tego przekłada się na niższe koszty codziennych przejazdów. To sygnał, że w wielu sytuacjach jest najbardziej praktycznym wyborem dla mieszkańców dużych miast – mówi Stanisław Dojs, rzecznik Hyundai Motor Poland.

W porównaniu jednostkowych kosztów dojazdu na elektryka przypadło średnio 3 zł (biorąc pod uwagę ładowanie z domowego gniazdka). Na drugim biegunie znalazło się auto spalinowe z kosztem prawie 19 zł, przypadającym głównie na płatne parkowanie – podczas testu użytkownicy aut spalinowych za dwugodzinny postój płacili od 8 zł w Krakowie, przez 9,9 zł w Warszawie po 16,5 zł w Gdańsku. 

Czytaj więcej

Dopłat do elektrycznych rowerów nie będzie. Program upadł jeszcze przed startem
Rowerowa Koalicja Rzeczpospolitej
Dopłat do elektrycznych rowerów nie będzie. Program upadł jeszcze przed startem

Za autem elektrycznym znalazła się komunikacja miejska kosztująca średnio niewiele ponad 10 zł (w obie strony). Najdroższa była w Krakowie, z biletami dla uczestników testu po 6 i 8 zł. W Gdańsku oba przejazdy kosztowały po 4,8 zł, a w Warszawie potrzebne były bilety za 3,4 zł i 4,4 zł.

W komunikacji publicznej pod względem szybkości dojazdu do mety dobrze oceniono Warszawski Transport Publiczny - metro ustąpiło tylko elektrykowi, a tramwaj z Wilanowa dojechał na Wolę szybciej niż samochód spalinowy. W Gdańsku przejazd tramwajem okazał się najwolniejszy, natomiast w Krakowie do testu na dwóch trasach wybrano autobusy, z których jeden dotarł na metę jako przedostatni, a drugi był ostatni.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Arval Service Lease test Komunikacja miejska

Rower okazuje się najbardziej efektywnym środkiem transportu w porannym szczycie komunikacyjnym dużego miasta. Tak przynajmniej wynika z tegorocznego badania firmy Arval Service Lease Polska, zajmującej się długoterminowym wynajmem pojazdów.

Przeprowadzony przez nią w trzech miastach jednocześnie – Warszawie, Gdańsku i Krakowie – Wielki Test Mobilności Miejskiej objął samochody (spalinowe i elektryczne), a także komunikację miejską i rowery. Testowane na sześciu trasach od godziny 8 – 8.30 środki lokomocji oceniano pod kątem czasu i kosztu przejazdu, pozostawionego przez nie śladu węglowego, dostępności cenowej oraz uniwersalności pojazdu, czyli możliwość komfortowej jazdy niezależnie od pogody.

Pozostało jeszcze 85% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Dopłat do elektrycznych rowerów nie będzie. Program upadł jeszcze przed startem
Rowerowa Koalicja Rzeczpospolitej
Dopłat do elektrycznych rowerów nie będzie. Program upadł jeszcze przed startem
Citi Handlowy: Wyciągnij nawet 1200 zł do Allegro! Oferta ważna do 20.10.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Wyciągnij nawet 1200 zł do Allegro! Oferta ważna do 20.10.2025
Advertisement
W latach 2014–2024 wybudowano w Polsce ok. 4 tys. km tras rowerowych. Ta liczba obejmuje zarówno tra
Rowerowa Koalicja Rzeczpospolitej
Rowerowa sieć połączy wszystkie regiony. Ważna deklaracja marszałków
Unijne wsparcie infrastruktury rowerowej w powiatach obejmuje zarówno dotacje do budowy pojedynczych
Rowerowa Koalicja Rzeczpospolitej
Rowerowa infrastruktura rośnie za pieniądze z UE. Korzystają turyści i mieszkańcy
System roweru miejskiego zadebiutował w Krakowie w 2016 roku
Rowerowa Koalicja Rzeczpospolitej
Rower miejski pod Wawelem czekają zmiany. System zintegrowany z komunikacją?
System roweru metropolitarnego Mevo działa w aglomeracji gdańskiej od dwóch lat
Rowerowa Koalicja Rzeczpospolitej
Przybywa miejskich rowerów nowej generacji
Citi Handlowy: Wielki cashback z Kartą Kredytową Citibank! Oferta ważna do 03.12.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Wielki cashback z Kartą Kredytową Citibank! Oferta ważna do 03.12.2025
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie