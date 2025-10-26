Samorządy gotowe na kryzys? Cały czas się uczą i inwestują w bezpieczeństwo

Muszą być więc gotowe do pomocy mieszkańcom. – Miasto wykazuje wysoką odporność na sytuacje kryzysowe, co potwierdzają dwie duże ewakuacje przeprowadzone w ostatnim czasie w związku z odkryciem niewybuchów z okresu II wojny światowej – mówi Mirosław Sokal, dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa Mieszkańców i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Lublin.

Reklama Reklama

Dodaje, że dzięki realizowanej strategii „SIM – System, Infrastruktura, Modele”, której elementem jest Lubelskie Centrum Bezpieczeństwa oraz opracowywaniu rozwiązań kryzysowych opartych na doświadczeniach ukraińskich, szwedzkich i fińskich, konsekwentnie budowana jest odporność Lublina na zagrożenia czasu wojny. – Jesteśmy jednym z samorządów najbardziej zaawansowanych we wdrażaniu rozwiązań systemowych w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej w Polsce – zapewnia dyr. Sokal.

Inwestują w bezpieczeństwo

Nowoczesny system bezpieczeństwa państwa nie może funkcjonować bez aktywnego udziału gmin. To właśnie samorządy odpowiadają za przygotowanie struktur lokalnych do reagowania na klęski żywiołowe, sytuacje kryzysowe czy militarne.

Jak podkreśla biuro prasowe łódzkiego ratusza, miasto realizuje wszystkie obowiązki wynikające z ustaw. – Prowadzimy inwestycje w infrastrukturę techniczną i systemy łączności, modernizację zaplecza służb miejskich oraz doposażenie jednostek Straży Miejskiej – podają łódzcy urzędnicy.